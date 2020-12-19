В гудаутский госпиталь поступила гуманитарная помощь от абхазской диаспоры из Турции

Сегодня, 19 декабря, в Армении объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, сообщает Радио Азатутюн. В Ереване состоится траурное шествие от площади Республики до военного пантеона «Ераблур», в котором примут участие также премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица.

Утром Никол Пашинян выступил с обращением к нации, в котором представил свое видение дальнейшего развития страны под девизом «построим заново».

Пашинян заявил, что он убежден в необходимости тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего в ходе карабахской войны.

Он отметил, что вступая в должность, понимал, с чем ему придется столкнуться, и пытался изменить существующие реалии.

«Мы на протяжении лет совершали ошибки, и они были системными, концептуальными, предметными. Все это привело к тому, что наши институты столкнулись с серьезными вызовами. Временами кажется, что наши мечты разбились, а дееспособность наших институтов оказалась под сомнением. Вследствие всего этого возник большой вопрос: а что нам делать дальше? Как мы будем жить после этого и какова будет наша цель? Почему все так сложилось? Я, конечно, взял на себя полную ответственность за все произошедшее, которую несу в силу своей должности. И я сказал, что со смирением приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать: если институт «козла отпущения» и хорош для облегчения души, для выражения ярости и гнева, то он бесполезен в плане глубокого и целостного понимания того, что произошло. Того, что необходимо для того, чтобы строить будущее и не повторять прошлый путь», - отметил премьер.

Как подчеркнул Пашинян, смысл и цель его обращения – не посеять уныние, а, наоборот, пробудить надежду и оптимизм.

Касаясь вопроса делимитации границы в Сюникской области, премьер подчеркнул, что в ходе разграничения с Азербайджаном ни миллиметра территории Армении в ее советских границах не уступается. Это, по словам Пашиняна, усиливает гарантии безопасности Сюника, поскольку, как отметил он, при нерешенности вопросов, связанных с границами, была высока вероятность боевых действий, которые могли бы перекинуться вглубь области. Как подчеркнул премьер, гарантии безопасности в рамках международных соглашений Армении распространяются на международно признанные границы Армении. В своем выступлении Пашинян также сообщил, что в понедельник проведет свой рабочий день в Сюнике.

Пашинян также повторил свою позицию о том, что политическое будущее в Армении должно решаться посредством выбора народа, а не с помощью «элитарного бунта».

Отметим, что в Нагорном Карабахе также объявлен траур в период с 19-го по 21-е декабря.