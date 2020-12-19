Мамука Хазарадзе: Слово «революция» следует изъять из грузинской политики

«Лело» категорически дистанцируется от любых вопросов, выходящих за рамки законности. Мы не хотим, и стране не нужна революция, - заявил председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

«Пришло время, чтобы нация раз и навсегда научилась решать самые сложные проблемы путем диалога и компромиссов. У нас есть для этого ресурсы, когда знаем, что такая бедная страна, как наша, может быть настолько ослаблена даже одним неправильным движением, что не может вернуться к исходной точке. Все должны выбросить из головы революцию и подобные действия. Позиция «Лело» неизменна, всем известно, что мы воздерживаемся от любых противоправных действий. Это не означает, что мы не будем протестовать или отказываться от митингов и других форм протеста, но все будет в рамках закона», - сказал Хазарадзе.

Председатель «Лело» рассказал о главной причине встречи лидеров оппозиции - украденных выборах. По словам Хазарадзе, одно из их главных требований оппозиции - новые выборы.

Мамука Хазарадзе также коснулся темы «Народного альтернативного парламента» и сказал, что эта формула для него неприемлема, передает Общественный вещатель.

По его словам, в стране необходимо провести плебисцит, который является цивилизованной формулой вывода страны из кризиса. По мнению Хазарадзе, необходимо провести опрос граждан по вопросу проведения досрочных выборов. Если большинство населения скажет «нет», то оппозиция подчинится этому решению и будет дожидаться выборов 2024 года.