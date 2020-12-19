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Мамука Хазарадзе: Слово «революция» следует изъять из грузинской политики
«Лело» категорически дистанцируется от любых вопросов, выходящих за рамки законности. Мы не хотим, и стране не нужна революция, - заявил председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
«Пришло время, чтобы нация раз и навсегда научилась решать самые сложные проблемы путем диалога и компромиссов. У нас есть для этого ресурсы, когда знаем, что такая бедная страна, как наша, может быть настолько ослаблена даже одним неправильным движением, что не может вернуться к исходной точке. Все должны выбросить из головы революцию и подобные действия. Позиция «Лело» неизменна, всем известно, что мы воздерживаемся от любых противоправных действий. Это не означает, что мы не будем протестовать или отказываться от митингов и других форм протеста, но все будет в рамках закона», - сказал Хазарадзе.
Председатель «Лело» рассказал о главной причине встречи лидеров оппозиции - украденных выборах. По словам Хазарадзе, одно из их главных требований оппозиции - новые выборы.
Мамука Хазарадзе также коснулся темы «Народного альтернативного парламента» и сказал, что эта формула для него неприемлема, передает Общественный вещатель.
По его словам, в стране необходимо провести плебисцит, который является цивилизованной формулой вывода страны из кризиса. По мнению Хазарадзе, необходимо провести опрос граждан по вопросу проведения досрочных выборов. Если большинство населения скажет «нет», то оппозиция подчинится этому решению и будет дожидаться выборов 2024 года.
Другие новости дня
Помпео заявил о причастности Москвы к кибератаке на правительство США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года. Об этом он заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина, текст беседы выложен на сайте Госдепартамента.
Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте, 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся нападению, целью хакеров стали больше 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагалась не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия», – заявил Помпео. По его словам, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты «значительные усилия». До этого момента о возможных связях атаки с Москвой заявляли источники ведущих американских СМИ, но администрация Дональда Трампа публично не комментировала эти утверждения. Москва причастность к атаке отрицает.
В четверг администрация Трампа и избранный президент Джо Байден выразили тревогу в связи с масштабным вторжением в компьютерные системы, – напоминает «Голос Америки». Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.
- В интервью Левину Помпео назвал реальной угрозой для тех, кто любит свободу, президента России Владимира Путина. Он также заявил, что Россия входит в список тех, кто хочет «подорвать образ жизни» США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы. Таким образом, Россия входит в список врагов США, но Америке необходимо быть готовой к этим рискам, считает он.
Центр управления полётами сообщил об исчерпании резервов кислорода на МКС
Резервы кислорода на Международной космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с нее. Об этом представитель российского Центра управления полетами сообщил в разговоре с экипажем станции, передает «Интерфакс». Поиск возможной трещины в корпусе ведется с августа, в октябре сообщалось, что она обнаружена.
Незначительная утечка воздуха с МКС была замечена еще в сентябре 2019 года, однако тогда проблема оказалась неприоритетной для НАСА и Роскосмоса. Позднее скорость потери выросла с 270 граммов до полутора килограммов в сутки, в августе 2020 года экипаж станции начал поиски. В сентябре предположительное место утечки было обнаружено в промежуточной камере модуля «Звезда», в районе расположения аппаратуры широкополосной системы связи.
Обнаруженная трещина размером около 4,5 сантиметра была изолирована, заделать ее окончательно предполагалось в феврале 2021 года. Однако в ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос и не нашли повреждений корпуса.
В ходе переговоров с экипажем представитель ЦУП заявил, что наземные специалисты по-прежнему не представляют, где находится трещина. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», - сказал представитель ЦУП.
Соединенные Штаты закроют все генеральные консульства в России
Администрация действующего президента США Дональда Трампа приняла решение закрыть генеральные консульства страны в России. После этого единственным дипломатическим представительством Вашингтона в стране останется посольство в Москве.
О планах остановить работу консульств во Владивостоке и Екатеринбурге Госдепартамент США уведомил Конгресс еще 10 декабря, обратило внимание агентство Associated Press. Позднее о возможном закрытии сообщила российская газета «Коммерсантъ». Консульство во Владивостоке планируется закрыть навсегда, уральское – на неопределенный срок.
Это означает, в частности, что в будущем за визой США граждане России смогут обращаться только в посольство в Москве или в других странах.
- В уведомлении Конгрессу сказано, что закрытие станет ответом на кадровые проблемы миссии США в России в связи с введённым Москвой в 2017 году ограничением численности персонала американских представительств. Тогда о решении сократить штат американских дипломатов в стране больше чем в два с половиной раза, на 755 человек заявил президент Владимир Путин.
- Это стало ответом на высылку 35 российских дипломатов и закрытие двух посольских дач России в США из-за предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы. В 2018 году США выслали 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и закрыли консульство России в Сиэтле. В ответ Москва выслала 60 человек и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.
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В гудаутский госпиталь поступила гуманитарная помощь от абхазской диаспоры из Турции
Абхазский Фонд «Аидгылара ацха», созданный репатриантами из Турции для укрепления связей диаспоры с Абхазией, организовал кампанию по сбору средств для борьбы с COVID-19 в самопровозглашенной республике Абхазия.
Федерация кавказских культурных центров в Турции с первого дня поддержала эту инициативу. На собранные средства с помощью общественной организации «Центр Гуманитарных Программ» и ООО «Экогеопроект» закуплено медицинское оборудование для гудаутского госпиталя, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Накануне, 18 декабря, главврач Гудаутской больницы Хаджарат Шамба принял груз, прибывший из Москвы. Сегодня кардиомониторы с датчиками, кислородный концентратор на 10 литров и медицинские пульсоксиметры уже в полной мере служат лечению тяжелых больных.
Скоро ожидается вторая партия груза с медоборудованием для гудаутского госпиталя.
Ранее на собранные средства уже была оказана помощь амбулаторному центру для больных с коронавирусной инфекцией в Сухуми.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 20 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 920, в общем составив 153 173. По состоянию на 11:00 19 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 718 и сейчас составляет 131 931.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 20 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2616.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 650 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 17 976, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 564 183 (3170 за сутки).
В Армении начался трехдневный траур. Пашинян обратился к нации
Сегодня, 19 декабря, в Армении объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, сообщает Радио Азатутюн. В Ереване состоится траурное шествие от площади Республики до военного пантеона «Ераблур», в котором примут участие также премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица.
Утром Никол Пашинян выступил с обращением к нации, в котором представил свое видение дальнейшего развития страны под девизом «построим заново».
Пашинян заявил, что он убежден в необходимости тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего в ходе карабахской войны.
Он отметил, что вступая в должность, понимал, с чем ему придется столкнуться, и пытался изменить существующие реалии.
«Мы на протяжении лет совершали ошибки, и они были системными, концептуальными, предметными. Все это привело к тому, что наши институты столкнулись с серьезными вызовами. Временами кажется, что наши мечты разбились, а дееспособность наших институтов оказалась под сомнением. Вследствие всего этого возник большой вопрос: а что нам делать дальше? Как мы будем жить после этого и какова будет наша цель? Почему все так сложилось? Я, конечно, взял на себя полную ответственность за все произошедшее, которую несу в силу своей должности. И я сказал, что со смирением приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать: если институт «козла отпущения» и хорош для облегчения души, для выражения ярости и гнева, то он бесполезен в плане глубокого и целостного понимания того, что произошло. Того, что необходимо для того, чтобы строить будущее и не повторять прошлый путь», - отметил премьер.
Как подчеркнул Пашинян, смысл и цель его обращения – не посеять уныние, а, наоборот, пробудить надежду и оптимизм.
Касаясь вопроса делимитации границы в Сюникской области, премьер подчеркнул, что в ходе разграничения с Азербайджаном ни миллиметра территории Армении в ее советских границах не уступается. Это, по словам Пашиняна, усиливает гарантии безопасности Сюника, поскольку, как отметил он, при нерешенности вопросов, связанных с границами, была высока вероятность боевых действий, которые могли бы перекинуться вглубь области. Как подчеркнул премьер, гарантии безопасности в рамках международных соглашений Армении распространяются на международно признанные границы Армении. В своем выступлении Пашинян также сообщил, что в понедельник проведет свой рабочий день в Сюнике.
Пашинян также повторил свою позицию о том, что политическое будущее в Армении должно решаться посредством выбора народа, а не с помощью «элитарного бунта».
Отметим, что в Нагорном Карабахе также объявлен траур в период с 19-го по 21-е декабря.
Давид Залкалиани: Впервые представитель Грузии стал судьей МУС
«В первую очередь, хотел бы поблагодарить за поддержку страны-партнеры, моих многих коллег, которые подтверждали свою поддержку в личных беседах, а также грузинский дипломатический корпус, который провел большую работу для этого результата», - написал в социальной сети министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя избрание Гочи Лорткипанидзе судьей Гаагского суда.
Как отметил глава грузинского дипломатического ведомства, это первый случай, когда кандидат, выдвинутый Грузией, стал судьей Международного уголовного суда.
«Международный уголовный суд является первым постоянно действующим международным трибуналом, который рассматривает вопрос об индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за четыре наиболее серьезных преступления против человечества: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии. Суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года, который вступил в силу в 2002 году. По состоянию на 2020 год Римский статут ратифицировали 123 государства. Грузия присоединилась к Римскому статуту 5 сентября 2003 года», - написал Давид Залкалиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также прокомментировала избрание Гочи Лорткипанидзе судьей Гаагского суда. «Грузия гордится тем, что ее кандидат избран судьей Международного уголовного суда в Гааге», - написала президент в Twitter.
В Грузии за сутки выявлено 2 904 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2 904 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства. Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом, на 19 декабря.
«В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 18 824 теста, отсюда 18 824 на антигены и 9 506 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 904 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Важно, что на фоне увеличенного тестирования сохраняется стабильный показатель количества подтвержденных случаев, более того, в последнее время на фоне введенных ограничений уже видна тенденция сокращения распространения инфицирования», - сообщил он.
С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 206 907. За последние сутки выздоровели 4 316 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 175 842.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 53 новых случая смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 2 055 случаев смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 2 904 новых случаев коронавируса 1 252 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 197, в Имеретии – 495, в Квемо Картли – 236, в Шида Картли – 158, в Гурии – 51, в Самегрело и Земо Сванетии – 217, в Кахетии – 152, в Мцхета-Мтианети – 80, в Самцхе-Джавахети – 43, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 23.
На данном этапе в Грузии 28 984 активных случая коронавируса. В больницах лечатся 6 553 человека, в том числе в Тбилиси – 2 844, в Аджарии - 769, в Имерети – 1 309. Тяжелых пациентов – 1 136, в том числе в Тбилиси – 527, в Аджарии – 133, в Имерети – 264. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 417 пациентов, в том числе в Тбилиси – 212, в Аджарии – 37, в Имеретии – 56.
В клинических гостиницах находится 1 971 человек, в том числе в Тбилиси – 721, в Аджарии – 902, в Имеретии – 127. На дому лечатся 20 460 человек. В карантинном пространстве - 465 человек, в том числе в Тбилиси – 202, в Аджарии – 144 и в Имерети – 7. На данном этапе на самоизоляции находится 45 341 человек, из них в Тбилиси – 19 412, в Аджарии – 6 554, в Имеретии – 6 201.
Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда
Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте Гаагского суда.
В то же время Георгий Гахария накануне, 18 декабря, представил Гочу Лорткипанидзе на пост министра юстиции Грузии, сообщает Общественный вещатель Грузии.
С 2013 года Гоча Лорткипанидзе работает заместителем министра юстиции Грузии. С 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве иностранных дел. В 1999-2003 годах работал советником при Постпредстве Грузии в ООН. В 2005 году был назначен советником премьер-министра Грузии по международным отношениям и международному праву.
Международный суд (МУС), возможно, откроет представительство в Киеве
Международный уголовный суд (МУС) может открыть представительство своего прокурора в Украине для расследования военных преступлений в Крыму и ОРДЛО (особые районы Донецкой и Луганской областей). Как сообщил агентству «Укринформ» заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, это упростит сбор доказательств на украинских территориях.
Сайт «Крым.Реалии» пишет, со ссылкой на Мамедова, что решение об открытии полноценного расследования Гаага может принять в течение года. В ближайшее время ожидается проведение новых выборов прокурора, его имя станет известно в феврале 2021.
«После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды», – пояснил Мамедов.
Ранее заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что украинские прокуроры расследуют более 5 тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и Донбассе.
В Нагорном Карабахе погиб российский военнослужащий
Офицер Международного противоминного центра погиб 17 декабря при разминировании дороги у города Шуша, сообщило в пятницу российское Министерство обороны, информирует «Интерфакс».
Раненый офицер группы разминирования получил тяжелое ранение и скончался по дороге в госпиталь, сообщило министерство.
16 декабря Министерство обороны сообщило, что российские миротворцы обнаружили в Степанакерте за одни сутки 1200 неразорвавшихся мин и снарядов, освободив от них 16-километровый участок дороги.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи (московского времени) 10 ноября.
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 2 тысяч военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.
В Абхазии 102 из 413 тестов на COVID-19 оказались положительными
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 413 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек, 91 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7704 человек. 101 летальный случай. Выздоровели 5724 человек.
Иран начал строить подземный объект на ядерном предприятии в Фордо
Иран приступил к сооружению подземного объекта на ядерном предприятии в Фордо, передает Associated Press.
Согласно снимкам из космоса, строительство началось в конце сентября. Работы ведутся примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. На спутниковом изображении от 11 декабря виден вырытый фундамент с десятками столбов, которые обычно используются для стабилизации зданий в зонах сейсмических колебаний.
Рядом с конструкцией располагаются вспомогательные и научно-исследовательские предприятия, в том числе Национальный центр вакуумных технологий Ирана. Вакуумная технология – это важнейший компонент иранских центрифуг, предназначенных для обогащения урана, являющегося главным компонентом ядерной бомбы.
В соответствии с ядерной сделкой 2015 года Иран согласился прекратить обогащение урана в Фордо. Нынешняя активность в этой зоне свидетельствует о том, что Тегеран готов отказаться от своих обязательств. Это происходит на фоне продолжающегося давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая вышла из международной сделки и ввела ряд болезненных санкций против иранской экономики, обвиняя Тегеран в нарушении соглашения о денуклеаризации.
Фордо – завод по обогащению урана, информация о котором строго засекречена и становится достоянием общественности лишь благодаря американским и израильским СМИ. Известно, что основная часть производственных мощностей расположена на глубине 90 метров под скальными породами. Иран по-прежнему настаивает на мирном характере своего атомного проекта. Тем не менее, по данным экспертов, объема низкообогащенного урана, который в последние годы сумел накопить Тегеран, хватит для того, чтобы уже сейчас произвести не менее двух ядерных боезарядов.
Вахтанг Гомелаури: Уровень преступности в Грузии снизился на 10%
По сравнению с 2019 годом, уровень преступности в Грузии снизился на 10%, - заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури после презентации отчета о работе ведомства за 2020 год.
«Мы часто слышим от оппонентов, что криминал в стране вырос. Эти заявления направлены на дискредитацию полиции. Благодаря усилиям правоохранительных органов, преступность в стране сократилась на 10%», - заявил Гомелаури. По его словам, рост наблюдается лишь по трем категориям преступлений. В частности, количество киберпреступлений в стране возросло на 24%, факты семейного насилия – на 8,5%, убийства – на 11%.
«Вы знаете, что киберпреступность – это вызов 21-го века, и Грузия в этом плане не исключение. В 2020 году полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника. Тенденция роста семейного насилия обусловлена растущей обращаемостью», - пояснил министр.
Одновременно он обозначил позитивные тенденции. Так, в текущем году факты разбоя сократились на 42%, вымогательства – на 34%, грабежа – на 25%, квартирных краж – на 28% и так далее.
Согласно данным на сайте МВД Грузии, в период с 1 января по 31 октября этого года в стране было зафиксировано около 48,5 тысяч преступлений, что на 9,98% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыты за отчетный период 16,6 тысячи преступлений.
В текущем году к уголовной ответственности в Грузии были привлечены пять «воров в законе». Еще 49 человек задержаны за членство в воровском мире, обращение к члену воровского мира, поддержку деятельности воровского мира.
За реализацию наркотиков с начала года задержан 71 человек. Еще 16 привлечены к ответственности за продажу наркотиков через интернет. С января ликвидировали 13 интернет-магазинов, в которых жители Грузии приобретали запрещенные вещества. Также прикрыта лаборатория, где изготавливали психоактивные вещества.
Кроме того, в рамках международного сотрудничества выявлена организованная группировка, у них изъято 40 килограмм героина. За отчетный период грузинские полицейские из незаконного оборота изъяли 89 килограмм героина, 1 килограмм кокаина, 7 тысяч таблеток «Субутекса» и «Субоксина», и 6,5 килограмм новых психоактивных веществ.
Югоосетинский судмедэксперт: Джабиев умер вследствие полученной травмы
Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня обнародовала новую информацию по делу о смерти Инала Джабиева. В сообщении говорится о выводах судебно-медицинской экспертизы, представленной югоосетинским экспертом Зариной Дзагоевой.
Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В Генпрокуратуре признают наличие «двух противоречащих друг другу экспертных заключений» и говорят, что необходимо «провести третью независимую комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в ином экспертном учреждении».
По информации Генпрокуратуры, югоосетинский эксперт также подтвердила «факт длительного немедицинского употребления Джабиевым И.С. наркотического средства метадон и присутствие во всех его органах этого наркотического средства».
Отметим, что ранее было опубликовано заключение российских экспертов, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
Сегодня в югоосетинской Генпрокуратуре заявили, что на основании судебно-медицинской экспертизы, выполненной Зариной Дзагоевой, действия обвиняемых будут квалифицироваться по двум статьям уголовного кодекса РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; а также превышение должностных полномочий с применением насилия.
В заявлении говорится об «открытости, объективности и беспристрастности» следственных органов. «В отличие от некоторых депутатов, лиц, ведущих криминальный образ жизни или с криминальным прошлым и других оппозиционно настроенных к власти граждан, которые пытаются на горе Джабиевых создать себе образы добродетелей и манипулировать сознанием общественности, подстрекая их на незаконные действия», – заявили в пресс-службе ведомства.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
Гахария представил на утверждение парламенту обновленный состав Кабмина
Кандидат в премьер-министры Грузии, и.о. главы правительства Георгий Гахария представил на утверждение парламенту обновленный состав Кабинета министров страны.
Среди кандидатур в новое правительство лишь одно новое лицо – на пост главы Минюста представлен Гоча Лорткипанидзе. Ранее он был заместителем экс-главы ведомства Теи Цулукиани, после её отставки же исполнял обязанности министра.
Обновленный состав правительства, представленный парламенту:
- Премьер-министр – Георгий Гахария;
- Министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;
- Министр обороны – Ираклий Гарибашвили;
- Министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
- Министр здравоохранения – Екатерина Тикарадзе;
- Министр образования, науки, культуры и спорта – Михеил Чхенкели;
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили;
- Министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава;
- Министра регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили;
- Министр финансов – Иванэ Мачавариани;
- Министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе;
- Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани.
По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. Лишь часть оппозиционеров намерена дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
Ранее телекомпания «Формула» со ссылкой на свои источники сообщила, что грузинский миллиардер, экс-премьер и действующий руководитель правящей партии «Грузинская мечта» может вновь формально уйти из политики.
Трамп сообщил, что в США одобрили вакцину Moderna
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса компании Moderna была одобрена для применения в стране, поставки начнутся незамедлительно.
«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно», - написал Трамп в Twitter.
«Европа и остальные части мира серьезно пострадали от китайского вируса - в частности, Германия, Франция, Испания и Италия. Вакцины уже в пути!» – добавил американский президент.
Ранее спецкомитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддержал использование вакцины производства Moderna для борьбы с COVID-19.
При этом в США из-за сбоя на производстве уничтожили 400 тысяч вакцин Moderna. Бракованная партия не была расфасована. Производственный сбой возник на финальном этапе производства.
Представитель Moderna рассказал Bloomberg, что компания по-прежнему планирует достичь плана и произвести для США 20 миллионов доз вакцины в декабре и от 85 до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года. Эффективность препарата, по данным производителя, составляет 94 процента.
Задержан подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Гальском районе
Тело 55-летнего Гии Гуния, погибшего в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия, передали семье, проживающей в Зугдиди.
Мужчина передвигался пешком и погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, рассказывает его брат Годердзи Гуния.
«Было около восьми вечера, когда на моего брата наехала машина. После этого у них произошла еще одна авария. Русские увидели по камере, сообщили полиции. Когда поймали, он сам признался: я наехал на мужчину и, по-моему, убил его», – сказал Годердзи Гуния.
Брат погибшего говорит, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и вместе с ним находились другие лица.
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил ДТП, повлекшем смерть в отношении Демерджи-оглы Альберта Вахтанговича, 1991 года рождения.
По информации ведомства, труп мужчины 1964 года рождения с характерными телесными повреждениями был обнаружен 13 декабря в водоеме в четырех метрах от проселочной дороги в селе Хиацха (Чубурхинджи) Гальского района.
«При осмотре места происшествия были изъяты обломки фары и указателя поворота от а/м «УАЗ», а также частицы лакокрасочного материала. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Галского ОВД установили автотранспортное средство и совершившего наезд на пешехода владельца автомобиля. Им оказался Альберт Демерджи-оглы», – говорится в заявлении.
В ведомстве отмечают, что Демерджи-оглы на автомобиле УАЗ, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на пешехода. Покинув место происшествия, водитель УАЗа продолжил движение в направлении де-факто границы по реке Ингури и совершил вторичное ДТП.
«Не справившись с управлением автомобиля, съехал с проезжей части дороги, опрокинув машину в кювет и с места происшествия скрылся. Демерджи-оглы задержан. Орган предварительного расследования вышел в суд Галского района с ходатайством об избрании в отношении Демерджи-оглы меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в заявлении.
В США из-за сбоя на производстве уничтожили 400 тысяч вакцин Moderna
Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата из-за проблем с фильтрацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя правительства США.
Бракованная партия не была расфасована. Производственный сбой возник на финальном этапе производства.
Представитель Moderna рассказал Bloomberg, что компания по-прежнему планирует достичь плана и произвести для США 20 миллионов доз вакцины в декабре и от 85 до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года. Эффективность препарата, по данным производителя, составляет 94 процента.
17 декабря спецкомитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддержал использование вакцины производства Moderna для борьбы с COVID-19.
С 14 декабря в США проходит вакцинация от коронавируса вакциной, разработанной американской корпорацией Pfizer в сотрудничестве с германской BioNTech. В отличие от этого препарата, вакцина Moderna не требует низких температур для хранения при перевозке.
Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу больных COVID-19. С начала пандемии в стране выявлено более 17,5 миллионов инфицированных. Умерли более 300 тысяч пациентов.
В Южной Осетии выявили 26 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии было проведено 95 исследований на коронавирус, из них 26 показали положительный результат (днём ранее – 19). Об этом сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«С сентября этого года зарегистрировано 2116 случаев COVID-19. Под наблюдением медиков сегодня находятся 852 человека, снято с учета за сутки - 20 граждан, всего за весь период выздоровели 1212», – отметила она.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 63 пациента с коронавирусом.
Ранее местные власти продлили действие ограничений, введенных из-за пандемии. При этом были введены некоторые послабления.
Предполагаемый руководитель сопровождавших Навального сотрудников ФСБ оказался специалистом по химоружию
Предполагаемый руководитель группы сотрудников ФСБ, сопровождавших оппозиционного политика Алексея Навального, оказался военным медиком, специализирующимся на боевых отравляющих веществах. Об этом пишет издание “Медуза”, изучившее его биографию. Специализация полковника Станислава Макшакова близка к ядам, одним из которых могло быть совершено покушение на политика.
Руководителем группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального, Макшакова называют авторы совместного расследования Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel. Группа, сопровождавшая Навального, созванивалась с ним в дни покушения, а сам он контактировал с двумя генералами ФСБ.
Макшаков — химик, работавший в 33-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте российского Министерства обороны в Шиханах в Саратовской области, по соседству с НИИ органической химии и технологии, где впервые было синтезировано боевое отравляющее вещество “Новичок”, которым, предположительно, пытались отравить Навального.
Как удалось выяснить “Медузе”, Макшаков специализировался на воздействии фосфорорганических отравляющих веществ на животных и людей. Он — кандидат медицинских наук, судя по публикациям в журнале “Современная медицина”, он исследовал особенности воздействия ингибиторов холинэстеразы на нервную систему человека и млекопитающих. Именно к этим типам отравляющих веществ относится “Новичок”.
По данным источника “Медузы”, работавших в связанных с химическим оружием структурах, сейчас Макшаков — заместитель начальника по науке Института криминалистики центра специальной техники ФСБ. Именно под прикрытием этой организации работали сотрудники спецслужбы, сопровождавшие Навального, уверены авторы совместного расследования о покушении на него. Власти отрицают как и саму попытку отравления на политика, так и свою причастность к нему.
Крепость Нарикала включена в список наследия, находящегося под угрозой. ВИДЕО
Одна из главных достопримечательностей Тбилиси – крепость Нарикала, внесена в список объектов культурного наследия в Европе, находящихся под особой угрозой.
12 объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, были отобраны международной консультативной комиссией, в состав которой входят эксперты в области истории, археологии, архитектуры, анализа проектов и финансов.
В список также входят Ахенская железная дорога в Тироле (Австрия), Модерн театр в Софии (Болгария), Мирогойское кладбище в Загребе (Хорватия), церковь Св. Дени в Сент-Омер (Франция) и другие объекты.
«Каждый памятник был выбран в соответствии с его отличительной культурной ценностью, а также значительной угрозой для него. Кроме того, при отборе учитывались уровень участия местного населения в сохранении этих памятников, ответственность государственного или частного сектора, потенциал памятника с точки зрения содействия социально-экономическому развитию», – говорится в сообщении.
Как пишет «Новости-Грузия», в марте 2021 года будут объявлен список из семи памятники, окончательно отобранных по программе находящихся под угрозой исчезновения. Программа реализуется Europa Nostra в сотрудничестве с Институтом Европейского инвестиционного банка и при поддержке программы Creative Europe. Она была запущена в 2013 году и является частью кампании гражданского общества, направленной на спасение исчезающего наследия в Европе.
Хотя в программе не предусмотрено прямого финансирования, выявление находящихся под угрозой объектов часто стимулирует необходимую государственную и частную поддержку, в том числе с точки зрения финансовой мобилизации.
Впервые в истории программы каждый объект наследия, находящийся под угрозой исчезновения, имеет право на получение гранта EIB Heritage Grant в размере до 10 тысяч евро. Грант может быть присужден уполномоченным и выбранным семи победителям, находящимся под угрозой исчезновения.
- Крепость Нарикала — один из самых известных и древних памятников культурного наследия в Грузии. Крепость впервые упоминается в исторических записях Тбилиси в конце IV века. С этого времени Тбилиси фиксируется на европейских картах как важный город Кавказа. Дорожная карта римлян того же века «Табула Певтингериана» отмечает Тбилиси как Филадос (Хиладос).
- Сильное землетрясение 1827 года почти разрушило внутреннюю часть укрепления Нарикала, а его внешние стены были сильно повреждены. В настоящее время Нарикала разделена на две части — нижнюю и верхнюю укрепления. В результате частичной реставрации нижних укреплений были преобразованы башни, стены и несколько бастионов. Однако крепости все еще грозит обрушение.
Алиев: говорить о конфликте в Карабахе уже можно только в прошедшем времени
Разговор о конфликте в Нагорном Карабахе уже можно вести исключительно в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ.
«Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что, говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны говорить уже о том, что было в прошлом. Это уже история», – отметил он.
Алиев предостерег «реваншистские силы в Армении» от попыток пересмотреть трехстороннее заявление по Карабаху.
Он назвал заявление президента России Владимира Путина по Карабаху «важным сигналом» тем силам, которые хотят помешать исполнению трехстороннего соглашения.
Путин накануне вновь заявил, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. Путин не считает, что конфликт вокруг Карабаха вновь вспыхнул из-за вмешательства в него неких внешних сил.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Махир Мамедов: Грузия полностью погасила долг перед SOCAR
Гендиректор компании SOCAR Georgia Махир Мамедов заявил агентству «Тренд», что Грузия погасила долг перед Госнефтекомпанией Азербайджана. Он сказал, что это – «важный шаг навстречу».
«У Грузии имелся долг перед SOCAR, и, согласно контракту, он должен был быть возвращен в течение четырех лет. Страна вернула этот долг разом», – отметил он.
Накануне стало известно, что Грузия получит от Азербайджана «социальный газ» по сниженному тарифу в объеме 200 миллионов кубометров. Документ был подписан в администрации правительства Грузии.
«Мы снизили эту цену для Грузии, потому что предыдущая цена была высока и отставала от нынешних реалий жизни. Грузии это дает возможность стабилизировать цены на социальном рынке», – заявил Махир Мамедов.
Что касается продолжения в будущем подобных льготных кампаний, то, по словам гендиректора SOCAR Georgia, это будет решаться в процессе дальнейших переговоров.
«Наш контракт - это живой механизм, и мы постоянно ведем переговоры по поводу различных его положений, совершенствуем или приспосабливаем его к той или иной ситуации. Тем более, что последний год полностью отличался в связи с пандемией. Цены на нефть и газ драматично падали на мировом рынке, даже те цены, по которым данная продукция поставлялась по долгосрочным контрактам», – подчеркнул он.
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