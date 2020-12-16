Политический кризис в Грузии готовится к бою курантов

Политический кризис в Грузии продолжается, и сегодня стало еще меньше надежд на то, что его удастся преодолеть в этом году. «Грузинская мечта» отказалась от каких-либо «политических жестов», которые могли бы быть расценены оппозицией как уступки.

Об оппозиционном бойкоте с утра парламенту напомнил член политсовета «Нацдвижения» Леван Бежашвили. Он был первым, кто от имени своей партии и созданного вокруг него объединения «Сила в единстве» подал заявление на имя спикера парламента Арчила Талаквадзе об отказе от депутатских мандатов. Политик убежден, что оппозиция сохранит единство в бойкоте и «Грузинская мечта» окончательно останется одна в парламенте.

Леван Бежашвили заверил общество и в том, что и само «Нацдвижение» тоже не окажется в кризисе из-за ухода с поста председателя Григола Вашадзе, хотя замену ему найдут не скоро:

«Национальное движение» много раз выходило из похожих внутрипартийных кризисов. У нас есть ресурс, наше единство обусловлено не индивидуумами, а политическими традициями, принципами, идеями. Сейчас мы не рассматриваем кандидатуры на пост председателя. Вероятно, съезд пройдет весной и на нем изберут председателя. Возможности стать председателем партии есть у многих, в том числе и у Ники Мелия, Левана Варшаломидзе, Хатии Деканоидзе, Кобы Накопия. Мы обсудим этот вопрос на политсовете, а потом вынесем на рассмотрение съезда, и там изберут соответствующего кандидата», – заявил Леван Бежашвили.

Тем временем, к зданию парламента со своими заявлениями подтянулись и двое республиканцев Тамар Кордзая и Хатуна Самнидзе, попавшие в парламент от коалиции «Нацдвижение – Сила в единстве». У партии, впрочем, накануне случилось недоразумение: прошедший в Верховный Совет Аджарии Ираклий Чавлеишвили отказался присоединяться к бойкоту оппозиции, и теперь он уже не республиканец. «Партия продолжает бойкот», – заявила один из лидеров партии Тамар Кордзая.

«Наш план остается прежним – защитить голоса наших избирателей. Мы не сможем помогать «Грузинской мечте» оформить захват государства. Потому мы не входим в парламент. А политический процесс идет и вне здания этого парламента. И этот политический процесс подразумевает критику, реагирование на каждую ошибку власти. И, конечно же, все, что мы будем делать, будет в рамках Конституции».

В течение дня индивидуальные отказы поступили от четырех представителей партии «Лело», а также члена «Европейской Грузии» Армаза Ахвледиани. Он предложил и депутатам «Грузинской мечты» присоединиться к бойкоту и требованию оппозиции назначить повторные выборы:

«Мы сейчас или должны подтвердить, что у Грузии есть перспектива справедливого, свободного, независимого демократического развития, или мы должны согласиться на ее погребение. Я не смогу в этом участвовать. Напротив, я призываю своих знакомых, коллег из «Грузинской мечты»: друзья, ничего, что вы уже вошли в парламент. Вы можете сегодня, в ближайшие дни занять правильную позицию ради наших детей, ради успешного будущего Грузии».

Депутатов от правящей силы не прельстило предложение оппозиционера. Они полностью погружены в работу. Сегодня на первом заседании парламентского бюро они решили инициировать законопроект об амнистии и проект резолюции о внешнем евроатлантическом курсе Грузии.

Планируемая амнистия породила у некоторых оппозиционеров подозрения, что возможно так «Грузинская мечта» собирается удовлетворить одно из требований оппозиции об освобождении осужденных по политически мотивированным делам. Таковыми в оппозиции считают в первую очередь дело совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, впрочем, список так называемых политзаключенных и узников совести им не ограничивается. Однако осторожному оптимизму в рядах оппозиции не дал окрепнуть спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Этот законопроект инициирован не для того, чтобы парламентское большинство пошло на какой-либо жест ради оппозиции».

Спикер парламента – главный переговорщик с оппозицией – вновь повторил, что власти не намерены рассматривать этот вопрос, который Талаквадзе назвал «Делом высокого профиля». Не намерена власть рассматривать и вопрос внеочередных выборов. Тем не менее, Арчил Талаквадзе и сегодня предложил оппозиции согласиться на работу в парламенте:

«Еще раз призываю вошедших в парламент представителей оппозиции подключиться к парламентскому процессу. А диалог использовать для достижения соглашения в важных для нашей страны вопросах, а не в категорических требованиях, которые мы слышим».

«Грузинская мечта» готова разговаривать с оппонентами лишь о реформе избирательной системы. Но в этом не видят смысла в оппозиции, с учетом того, что правящая сила не намерена идти ни на какие уступки.

Между тем, все меньше оптимизма испытывают и посредники в переговорах между властью и оппозицией.

«В процессе подготовки очередного раунда нового немного», – признался сегодня посол ЕС Карл Харцель журналистам. Накануне он встречался с представителями «Грузинской Мечты», и продолжил провести индивидуальные встречи с оппозиционными лидерами. Посол верит, что возможность диалога все еще есть, только времени остается все меньше – с учетом того, что в парламенте запущен процесс рассмотрения заявлений оппозиционеров об отказе депутатских мандатов. К тому же приближаются новогодние каникулы.