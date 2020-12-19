Тед Липиен назначен президентом медиакорпорации РСЕ/РC

Американский журналист и медиаменеджер Тед Липиен назначен президентом медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, сообщает Агентство США по глобальным медиа. О своем кадровом решении объявил глава агентства Майкл Пэк. «Немногие люди понимают миссию и многогранность работы американского вещания за рубежом так, как понимает Тед», - заявил Пэк.

Тадеуш Липиен родился в 1953 году в городе Мшана-Дольна на юге Польши, в 1970 году эмигрировал в США, с отличием окончил университет Джорджа Вашингтона. В 1973 году начал работать на радиостанции «Голос Америки», с 1981 по 1993 год руководил Польской службой этой радиостанции, освещая в том числе демократические преобразования в стране и борьбу профсоюза «Солидарность» против тоталитарного режима.

С 1993 по 2003 год Липиен работал в американском Совете управляющих по вопросам вещания в Мюнхене и в Праге, с 2003 по 2005 год - директором Евразийского подразделения «Голоса Америки» и исполняющим обязанности заместителя директора всей радиостанции. Покинул корпорацию для работы над биографией папы римского Иоанна Павла II, с которым был знаком, после этого основал некоммерческую организацию Free Media Online, занимающуюся поддержкой независимых СМИ.

«Когда я был подростком в коммунистической Польше, то слушал Радио Свободная Европа, чтобы знать, что скрывает от меня правительство, - цитирует слова Липиена агентство USAGM. - Это оказало огромное влияние на мою жизнь и жизнь миллионов людей. Для меня большая честь, что мне доверили помогать этой организации с огромной историей продолжать прорываться через цензуру и давать голос тем, кто его лишен».