«Единая Осетия» выступила гарантом справедливого расследования дела Джабиева

Члены фракции парламентской политической партии «Единая Осетия» встретились на Театральной площади Цхинвали с вдовой и матерью погибшего в правоохранительных органах Инала Джабиева, которые более двух недель проводят бессрочную акцию протеста.

Депутаты от «Единой Осетии» выразили готовность стать гарантами обещаний президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова в том, что следствие пройдет справедливо, однако вдова и мать Джабиева отказались покидать площадь, сказав, что верят в благие намерения депутатов, но не доверяют следствию.

«Мы пришли к вдове и матери погибшего, сказали, что готовы стать гарантами того, что президент выполнит все свои обещания, которые он им давал касаемо расследования, что оно (следствие по делу Джабиева) пройдет абсолютно прозрачно и справедливо и все виновные понесут заслуженное наказание. Мы рассчитывали, что наше заверение позволит семье пойти домой и уже там дождаться окончания следствия, но они не согласились. Сказали, что верят в наши благие намерения, но понимают, что группа депутатов не в силах контролировать ход расследования, а следствию они не доверяют», - отметил в комментарии агентству «Рес» первый вице-спикер парламента Петр Гассиев.

Он отметил, что семья отказалась покидать площадь до тех пор, пока не увидит, что следствие прошло беспристрастно.