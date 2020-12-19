Полицейские задержали жителя Тбилиси, угрожавшего гранатой

За последние сутки в Грузии выявлено 2 904 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства. Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом, на 19 декабря.

«В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 18 824 теста, отсюда 18 824 на антигены и 9 506 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 904 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Важно, что на фоне увеличенного тестирования сохраняется стабильный показатель количества подтвержденных случаев, более того, в последнее время на фоне введенных ограничений уже видна тенденция сокращения распространения инфицирования», - сообщил он.

С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 206 907. За последние сутки выздоровели 4 316 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 175 842.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 53 новых случая смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 2 055 случаев смерти от коронавируса.

Из выявленных за сутки 2 904 новых случаев коронавируса 1 252 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 197, в Имеретии – 495, в Квемо Картли – 236, в Шида Картли – 158, в Гурии – 51, в Самегрело и Земо Сванетии – 217, в Кахетии – 152, в Мцхета-Мтианети – 80, в Самцхе-Джавахети – 43, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 23.

На данном этапе в Грузии 28 984 активных случая коронавируса. В больницах лечатся 6 553 человека, в том числе в Тбилиси – 2 844, в Аджарии - 769, в Имерети – 1 309. Тяжелых пациентов – 1 136, в том числе в Тбилиси – 527, в Аджарии – 133, в Имерети – 264. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 417 пациентов, в том числе в Тбилиси – 212, в Аджарии – 37, в Имеретии – 56.

В клинических гостиницах находится 1 971 человек, в том числе в Тбилиси – 721, в Аджарии – 902, в Имеретии – 127. На дому лечатся 20 460 человек. В карантинном пространстве - 465 человек, в том числе в Тбилиси – 202, в Аджарии – 144 и в Имерети – 7. На данном этапе на самоизоляции находится 45 341 человек, из них в Тбилиси – 19 412, в Аджарии – 6 554, в Имеретии – 6 201.