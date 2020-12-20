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Вдова Инала Джабиева: Нам предложили покинуть площадь, чтобы не мерзли
Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной республики Южная Осетия Инал Тасоев, министр культуры Жанна Зассеева и депутаты парламента от «Единой Осетии» встретились с родными Инала Джабиева, погибшего в стенах правоохранительных органов, которые более двух недель проводят акцию протеста в центре Цхинвали.
Вдова Джабиева - Оксана Сотиева в комментарии информагентству «Рес» рассказала, что депутаты предлагали им стать гарантами справедливого расследования дела, о котором ранее заверил глава республики.
«Депутаты «Единой Осетии» предлагали стать гарантами объективного расследования, но мы не доверяем ни депутатам, ни следствию. Они предлагали нам покинуть площадь, мол, вас жалко, вы здесь замерзнете. Но речь в разговоре не зашла о том, чтобы снять с должности генерального прокурора. У нас же недоверие вызывает именно прокурор...», - говорит Сотиева.
Она отметила, что накануне с ними встретился также уполномоченный по правам человека Инал Тасоев, которому семья высказала все свои требования, отметив, что все права убитого Инала Джабиева были нарушены. По словам Сотиевой, уполномоченный по правам человека пообещал составить все в письменном виде, и сделать все от него зависящее.
Со словами поддержки к родным Инала Джабиева пришла и министр культуры республики Жанна Зассеева. По словам вдовы, она пообещала сделать со своей стороны все возможное, и попросила их отправиться домой, чтобы не мерзнуть на улице.
Участники акции в субботу вечером зажгли 100 свечей в память о Инале Джабиеве, здесь же поставили его фотографию. Вдова и мать Джабиева отказываются покидать Театральную площадь, пока, по их словам, «не покинет свою должность генпрокурор».
Другие новости дня
Еще 849 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19
За минувшие сутки полицейские выявили 849 фактов нарушений ограничений, действующих в Грузии из-за коронавируса, сообщает пресс-служба МВД.
По данным МВД, к административной ответственности привлечены 104 человека – все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00. Кроме того, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 745 человек.
Всего с 30 ноября по 19 декабря в стране оштрафованы 18 321 человек.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 тысячи лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица. Повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
- Ограничения ввели в Грузии 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.
Полномочия Миссии наблюдателей ЕС в Грузии продлены на два года
Мандат наблюдательной миссии ЕС в Грузии (МНЕС в Грузии) продлен на два года – до 14 декабря 2022 года. Об этом говорится в заявлении на сайте МНЕС. Совет ЕС принял соответствующее решение после стратегического обзора работы МНЕС. Проводил обзор Комитет по политическим вопросам и безопасности. Бюджет МНЕС в Грузии на ближайшие два года определен в размере 44,8 миллиона евро.
МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского союза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС между Россией и Грузией было подписано шестипунктное соглашение, положившее конец августовской войне.
МНЕС в Грузии – гражданская миссия, которая была развернута в сентябре 2008 года, после подписания соглашения, положившего конец августовской войне.
В рамках МНЕС в Грузии действия сторон оценивают более 200 наблюдателей из разных стран-участниц ЕС. В их функции входит мониторинг соблюдения соглашения о прекращении огня. Также они должны способствовать возобновлению безопасной и нормальной жизни для местного населения по обе стороны де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.
Мандат МНЕС действует на всей территории Грузии. Тем не менее, власти в Сухуми и Цхинвали до сих пор отказывают наблюдателям в доступе к территориям, находящимся под их контролем.
Посол Марек Щигел является Главой Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии, начиная с марта 2020 года. Штаб-квартира МНЕС находится в Тбилиси, а полевые офисы – в Гори, Мцхета и Зугдиди.
Минобороны РА: Безопасность участка дороги Горис-Капан будут обеспечивать российские пограничники
Министерство обороны Армении распространило сообщение, в котором говорится, что безопасность участка автодороги в Сюникской области, который проходит по спорной территории, будет обеспечиваться российскими пограничниками.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны, отмечается:
«21 километр автодороги Горис-Капан Сюникской области местами проходит по спорной территории.
1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.
2. Безопасность 21-километрового участка автодороги Горис-Капан, который проходит по спорной территории, будет обеспечиваться с помощью российских пограничников.
3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска РА со стороны Армении, а пограничные войска Азербайджана будут размещены со стороны Азербайджана.
С целью обеспечения безопасности упомянутого дорожного участка будут предприняты необходимые комплексные мероприятия. В ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения».
Национальной гвардии Сил обороны Грузии исполнилось 30 лет
Национальная гвардия Сил обороны Грузии сегодня, 20 декабря, отмечает 30-летний юбилей со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Командующий Национальной гвардией, полковник Роман Джохадзе поздравил личный состав и ветеранов. Он возложил венок к мемориалу гвардейцам, погибшим в боях за целостность Грузии, и почтил их память минутой молчания.
Национальная гвардия является первым официальным воинским подразделением, которое создали после выхода Грузии из состава Советского Союза 20 декабря 1990 года. На ее основе формировались и развивались Силы обороны Грузии.
Во время боевых действий в Южной Осетии и Абхазии более 650 гвардейцев отдали свои жизни за единство и свободу родины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
До 2000 года Национальная гвардия имела боевые и учебные подразделения. Позже гвардии были присвоены новые функции. Ее роль изменилась благодаря структурным изменениям в армии.
На сегодняшний день в задачи Национальной гвардии входит подготовка-переподготовка резерва Сил обороны, управление мобилизационными ресурсами, организация и проведение боевых учений, планирование и управление мобилизацией резервов, проведение полной армейской мобилизации при любых условиях. Во время военных действий Национальная гвардия обязана обеспечить поддержку и безопасность операций, а также укомплектовать подразделения и части. Граждан в резерв набирают на основании контрактов.
Гвардейцы также участвуют в обеспечении глобальной безопасности. В настоящее время отряд Национальной гвардии в шестой раз проходит ротацию в рамках военной учебной миссии в Центральноафриканской Республике, проводимой под руководством ЕС.
Национальная гвардия Грузии активно сотрудничает с Национальной гвардией штата Джорджия (США), Лигой обороны Эстонии, Внутренней гвардией Королевства Дания и Норвегии, Добровольческими силами национальной обороны Литвы, Национальными гвардиями Латвии и Украины.
Коронавирус в Грузии: 1 731 новый случай, выздоровели 4 599 человек, скончались 39
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 731 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава. Общее число заболевших в стране увеличилось до 208 638.
Сравнительно низкий показатель выявления объясняется тем, что в выходные дни проводится мало исследований. За последние 24 часа в стране сделали 9 812 тестов на коронавирус. Это почти в два раза меньше, чем накануне.
Почти 45% новых случаев заражения приходятся на Тбилиси – 774. В Имеретии за последние сутки зафиксировано 255 фактов, в Аджарии – 142, в Квемо Картли – 140, в Самегрело и Земо Сванети – 122.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4, а также в Самцхе-Джавахети – 23 и Гурии – 25. В Кахетии зафиксировано 80 новых фактов COVID-19, в Шида Картли – 133, в Мцхета-Мтианети – 33.
От ковида умерли еще 39 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 094.
Выздоровели 4 599 пациентов, их общее число выросло до 180 441.
В настоящее время в стране 26 077 активных случаев COVID-19. Из них 6 654 пациента (более 25%) проходят лечение в больницах, 17 510 (более 67%) – на дому, а 1 913 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 1 104. К аппаратам ИВЛ подключены 417 человек.
В карантинных пространствах размещен 481 гражданин. 44 773 человека остаются в режиме самоизоляции.
Угрожавшему самоподрывом жителю Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы
Жителю Тбилиси, угрожавшему самоподрывом, грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в МВД Грузии.
Вечером 19 декабря в районе Глдани 29-летний условно осужденный за кражу мужчина был задержан по обвинению в угрозах и незаконном хранении/ношении огнестрельного оружия.
Следствие установило, что молодой мужчина поссорился со знакомым, в доме у которого он находился. По данным МВД, бытовой конфликт стал причиной того, что Г.М. достал гранату и стал угрожать взорвать себя. СМИ сообщали, что инцидент произошел, когда мужчина пытался помириться со своей бывшей супругой. В министерстве об этом ничего не говорят.
«В кратчайшие сроки на месте происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. В результате интенсивных переговоров с Г.М. полицейским удалось своевременно разрядить обстановку», - сказано в заявлении ведомства.
Расследование продолжается по факту угроз и незаконного хранения/ношения огнестрельного оружия – статьи 236 и 151 Уголовного кодекса Грузии. Совершенное преступление предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
На юго-востоке Европы ограничения из-за COVID-19 создали длинные пробки
Несмотря на ограничения на передвижение в связи с пандемией, на юго-востоке Европы тысячи людей часами простаивают в пробках у пограничных переездов между Словенией и Хорватией, Венгрией и Сербией. Агентство Associated Press обращает внимание на то, что многие жители Турции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и частично признанной Республики Косово работают и живут в Западной Европе. Они традиционно отправляются на родину на автомобилях, чтобы отпраздновать Рождество и новогодние праздники. Сезонные переезды между странами происходят дважды в год - зимой и летом.
Некоторые государства ЕС с крупными общинами трудовых мигрантов ввели обязательные тесты на коронавирус и последующий карантин после их возвращения к местам работы.
Хорватское телевидение HRT сообщило 19 декабря, что длинные автомобильные очереди выстроились у хорватско-боснийской границы.
Сербское телевидение RTS сообщило вечером в субботу, что путешественники не менее четырех часов проводили в пробке перед границей с Венгрией. В то же время, за последние сутки около 16 000 человек пересекли границу из Венгрии в Сербию.
Балканские государства сообщают о ежедневном выявлении тысяч новых инфицированных и переполненных больницах.
Нынешние пробки на дорогах могут быть связаны не только с сезонной традицией поездок, но и с решением Сербии с 21 декабря ввести пропуск на свою территорию только тех иностранных путешественников, у которых есть справка о негативном тесте на ковид, сообщило агентство АР. Сербские граждане без подтвержденных негативных тестов будут обязаны пройти 10-дневный карантин после прибытия на родину.
За прошедшие сутки в Абхазии подтверждено 75 случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 421 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 75 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 92 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 42 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 61 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7779 человек. 101 летальный случай. Выздоровели 5832 человека.
С полуночи воскресенья в Лондоне впервые вводится локдаун 4-го уровня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в субботу объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением нового штамма коронавируса (его название VUI-202012/01). По словам Джонсона, он может быть опаснее известного ныне штамма, сообщает Би-би-си.
Советники премьер-министра по борьбе с пандемией отмечают, однако, что нет никаких указаний на возможное увеличение смертности от Covid-19 или изменения в процессе вакцинации.
Ранее британское законодательство предусматривало три уровня ограничений. Третий, действующий сейчас, вводился при «очень высокой эпидемиологической опасности».
Таким образом, отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, кроме необходимых, парикмахерские и спортклубы.
Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один и на улице.
Борис Джонсон подчеркнул, что понимает эмоции сограждан в Рождественский период и знает, каким разочарованием станут для них новые ограничения.
- Количество активных случаев коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превышает 33 миллиона человек. Заболевших с начала пандемии - 75,8 млн, переболевших и поправившихся - 42,8 млн.
- За период пандемии в мире скончались около 1 670 000 зараженных пациентов.
SpaceX запустила секретный спутник в интересах Пентагона
SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн.
Через восемь минут после взлета многоразовая ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Она совершила свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов.
Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в один миллиард долларов, не раскрываются. Особенность миссии, совершенной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летавшая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.
С 2017 года SpaceX использует в своих ракетах семейства Falcon модификации под кодовым наименованием Block-5. Они позволяют использовать многоразовые ступени до 10 раз без существенного межполетного обслуживания, а с таковым – до 100 раз. Такая экономическая модель позволила компании существенно снизить стоимость пусков и серьезно потеснить конкурентов, включая Роскосмос, на рынке космических запусков. Не в последнюю очередь это повлияло и на цену пилотируемых миссий Crew Dragon, благодаря которым была прекращена зависимость США от российской монополии по доставке астронавтов на МКС.
В арсенале SpaceX есть ступени, отлетавшие уже семь раз, а общее число вылетов Falcon 9 составило свыше сотни. В этом году значительная часть пусков была связана с реализацией другого большого проекта Илона Маска – спутникового интернета Starlink. Число выведенных на орбиту аппаратов, входящих в эту сеть, составляет уже порядка 1000. Первые тесты показали высокую скорость интернет-соединения – на уровне 140 мегабит в секунду. Это вдвое превышает среднестатистическую мировую величину. Маск планирует использовать часть коммерческой прибыли от Starlink для финансирования проекта, связанного с марсианской миссией: специально для ее осуществления строится и активно тестируется корабль Starship.
Трамп усомнился в причастности России к кибератаке против США
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал информацию о масштабной хакерской атаке, которую специалисты в сфере кибербезопасности и даже глава Госдепартамента приписывают российской военной разведке. Трамп, однако, высказал несогласие с позицией ведущих СМИ. По его мнению, за атакой может стоять китайское правительство.
Он заявил, что «хакерство часто оказывается продуктом фейковых новостей» и заверил, что ситуация «под контролем». «Россия, Россия, Россия – вот что в первую очередь все начинают петь, когда что-нибудь происходит, потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, бояться обсуждать возможность того, что это может быть Китай», – написал Трамп в твиттере.
Глава Белого дома допустил, что в ходе выборов машины для голосования могли подвергнуться хакерскому взлому. Действующий глава государства намекнул на то, что это могло повлиять на результаты подсчета голосов, и в очередной раз повторил свое предположение о том, что именно он «выиграл с большим отрывом» нынешнюю электоральную гонку за президентское кресло.
Администрация твиттера пометила это сообщение как содержащее дезинформацию, указав, что реальным победителем является Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков, которые были официально утверждены 14 декабря.
Ранее о причастности России к кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он рассказал об этом в интервью журналисту Марку Левину. Глава Госдепартамента назвал российские власти реальной угрозой для тех, кто любит свободу, а также обвинил в попытках «подорвать образ жизни» США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы.
Скоординированное хакерское нападение на американские ведомства началось в марте. На этой неделе Вашингтон подтвердил, что целями стали американское Министерство финансов, Национальное управление по телекоммуникациям и информации и другие ведомства. По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся атаке, целью хакеров стали больше 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах. Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.
Полицейские задержали жителя Тбилиси, угрожавшего гранатой
Полицейские задержали мужчину с гранатой, угрожавшего самоподрывом в районе Глданула на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
На месте продолжаются следственные мероприятия. Официальную информацию об инциденте ведомство распространит позже.
По предварительной информации, инцидент связан с семейным конфликтом. Утверждается, что угрозы поступали от мужчины, на имя которого был выписан ограничительный ордер. Гражданин нарушил запретительный судебный приказ.
Полицейская операция по задержанию злоумышленника проходила при усиленных мерах безопасности. За оцепления не пускали журналистов. Какие требования выдвигал мужчина, не известно.
Чеченский телеканал вслед за «колдуньями» показал их клиентов
Телеканал «Грозный» рассказал о двух жителях Чечни, которые, как утверждается, были задержаны во время поездки в Дагестан к колдунье. С ее помощью один из задержанных якобы хотел вернуть жену, сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на «Кавказский узел».
Двое молодых людей были остановлены, когда возвращались из Дагестана в Чечню. Они везли с собой железный замок, заговоренную воду и другие подозрительные предметы.
В беседе с полицейскими выяснилось, что в Дагестан оба задержанных ездили за услугами «колдунов». На такой поступок их толкнули безответные чувства», – говорится в инстаграме телеканала «Грозный».
Задержанных привели на беседу со специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Беседа закончилась тем, что «провинившиеся» признали свои ошибки и принесли публичные извинения своему народу.
«Кавказский узел» отмечает, что сюжет вызвал раздражение в соцсетях. Так, пользователи инстаграма, пожаловались, в частности, на то, что сотрудники телеканала не изменили имена и не скрыли лица задержанных.
- В феврале сообщалось, что в Чечне правоохранительные органы задержали двух женщин, обвиняемых в колдовстве. Об этом тоже рассказал телеканал «Грозный», а с задержанными беседовал тот же главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он заявил, что дорога, которую они выбрали, «ведет в ад».
- О «разоблачении» колдуний чеченские власти отчитывались в январе этого года, а еще раньше – в декабре и сентябре 2019 года. Преследования людей, занимающихся оккультизмом, начались в Чечне несколько лет назад и усилились прошлым летом.
«Единая Осетия» выступила гарантом справедливого расследования дела Джабиева
Члены фракции парламентской политической партии «Единая Осетия» встретились на Театральной площади Цхинвали с вдовой и матерью погибшего в правоохранительных органах Инала Джабиева, которые более двух недель проводят бессрочную акцию протеста.
Депутаты от «Единой Осетии» выразили готовность стать гарантами обещаний президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова в том, что следствие пройдет справедливо, однако вдова и мать Джабиева отказались покидать площадь, сказав, что верят в благие намерения депутатов, но не доверяют следствию.
«Мы пришли к вдове и матери погибшего, сказали, что готовы стать гарантами того, что президент выполнит все свои обещания, которые он им давал касаемо расследования, что оно (следствие по делу Джабиева) пройдет абсолютно прозрачно и справедливо и все виновные понесут заслуженное наказание. Мы рассчитывали, что наше заверение позволит семье пойти домой и уже там дождаться окончания следствия, но они не согласились. Сказали, что верят в наши благие намерения, но понимают, что группа депутатов не в силах контролировать ход расследования, а следствию они не доверяют», - отметил в комментарии агентству «Рес» первый вице-спикер парламента Петр Гассиев.
Он отметил, что семья отказалась покидать площадь до тех пор, пока не увидит, что следствие прошло беспристрастно.
«Грузинская мечта» ответила на заявление посла Евросоюза
«Правильная правовая позиция, которая будет отражена в законодательстве по нашей инициативе, не только не будет препятствовать, а наоборот, поможет представителям оппозиции также принять правильные государственные решения», - сказал журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя оценку, которую посол ЕС Карл Харцель дал законодательным инициативам правящей партии.
По словам Мамуки Мдинарадзе, законопроекты о финансировании партий и упразднении избирательной регистрации партий являются справедливыми.
«Мы считаем, что закон о финансировании также справедливый. Если партия полностью отказывается от участия в парламентской жизни в любой форме, и даже не пишет заявления о бойкоте, не входит в парламент ни на день и ни на минуту, то она не должна получать ни финансирование, ни зарплаты, и с этим согласно и общественное мнение», - сказал Мдинарадзе.
По его словам, действующее законодательство также запрещает участие в избирательной кампании лицам, не соответствующим критериям ценза, хотя существующие санкции не могут обеспечить превенцию этому. Как отметил Мдинарадзе, данный закон не будет иметь обратной силы.
Сегодня, 19 декабря, посол ЕС в Грузии Карл Харцель сказал, что законодательные инициативы правящей партии об упразднении регистрации и прекращении финансирования партий вызывают озабоченность и не содействуют достижению широкого согласия, сообщает Общественный вещатель.
Подаренную Лаврову икону возвратят дарителям по требованию Украины
Икона XVIII века из Луганска, которую подарил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе МИД России Сергею Лаврову, российская сторона возвратит дарителям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Причиной возврата стало требование со стороны украинских властей.
По данным издания Srna, 300-летнюю икону с позолотой, обнаруженную в Луганске, вручили Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря. На ее обратной стороне содержится оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия». Спустя несколько дней украинское посольство направило в Сараево вопрос о том, каким образом в распоряжении властей страны оказался предмет культурного наследия Украины, незаконно вывезенный с территории, которая подконтрольна пророссийским сепаратистам.
Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович пообещала добиваться возвращения иконы Украине в соответствии с ее запросом. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения этого произведения искусства. Как ожидается, в расследовании примет участие Интерпол.
В США зарегистрирована вторая вакцина против Covid-19
Управление по санитарному надзору США (FDA) 18 декабря, в пятницу, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. В эти выходные дни запланировано распределить по медицинским учреждениям почти 6 млн доз препарата, а вакцинация начнется в 20-х числах декабря.
Эффективность «Модерны», по данным производителя, составляет 94%. Компания намерена в 2021 году получить полноценную лицензию в США.
11 декабря вакцина немецкой биотехнологической компании Biontech и ее американского партнера Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря.
- Соединенные Штаты стали шестой страной, разрешившей применение вакцины Biontech Pfizer. Ранее это сделали власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики.
- В ЕС проверка вакцины Biontech/Pfizer продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA), как ожидается, примет решение до 29 декабря.
- По результатам исследований, эффективность препарата компаний Biontech и Pfizerдостигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.
Члены президиума БиГ заявили об отказе быть «пешками» России
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович прокомментировали свой отказ встречаться с главой МИД Сергеем Лавровым. По их словам, которые приводит издание Srna, они решили продемонстрировать политическую независимость от Москвы.
По данным сербского агентства, Джаферович решил показать «друзьям в Европе», что они «гордые и целеустремленные люди». В свою очередь Комшич подчеркнул, что не хочет быть «российской пешкой» и вступать в «конфронтацию со странами ЕС и членами НАТО».
Ранее на пресс-конференции политики объяснили свое решение словами Лаврова о Дейтонских соглашениях. Другой причиной отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече главы МИД России с председателем президиума страны Милорадом Додиком. Еще одним фактором стала поддержка Додиком резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Документ призван блокировать возможное вступление страны в НАТО.
Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений. Глава российского внешнеполитического ведомства выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. Комшич охарактеризовал эту ситуацию как «унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом».
Восемь пациентов с COVID за сутки поступили в больницы Южной Осетии, двое выписаны
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 19 декабря, проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 39 пациентов, в здании детской больницы – 30», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева. Летальных случаев за стуки не зафиксировано.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили восемь пациентов, двоих человек выписали на долечивание в амбулаторных условиях.
- За последние три недели в республике наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки, до 15 января закрыты учебные заведения, действует масочный режим.
За сутки на Северном Кавказе умерли 29 пациентов с коронавирусом. Новых заболевших – 1 292
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 29 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 292.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Краснодарском крае умерли одиннадцать заболевших COVID-19, в Ставропольском крае – семь, в Дагестане – пять, в Северной Осетии и Адыгее – по два, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии зафиксировано по одному летальному случаю в каждой из республик. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 4 222 человека заразившихся COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (32 166 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 188 (25 482)
- Дагестан + 153 (21 583)
- Чечня + 140 (7 016)
- Калмыкия + 101 (13 541)
- Кабардино-Балкария + 101 (14 601)
- Карачаево-Черкесия + 95 (14 026)
- Адыгея + 95 (9 942)
- Северная Осетия + 89 (10 955)
- Ингушетия + 87 (11 078)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано в обще сложности 160 390 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным властей, на 19 декабря выявлено 2 819 429 заболевших коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Карл Харцель: Революционный нарратив, однозначно не то, что поддержит кто-либо, включая Евросоюз
«Думаю, что революционный нарратив не поможет процессу, и это однозначно не то, что поддержит кто-либо, включая Евросоюз», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отвечая на вопрос журналистов, передает «ИнтерпрессНьюс».
Что касается уличных демонстраций, посол отметил, что никто не против акций протеста до тех пор, пока они идут мирно. В то же время Карл Харцель отметил, что уличные протесты не должны заменять текущий политический диалог.
«Думаю, что революционный нарратив не поможет процессу, и это однозначно не то, что поддержит кто-либо, включая Евросоюз. Но что касается уличного протеста, вы видите возможность проведения демонстраций, чтобы каждый выразил свое мнение, и, ясно, что мы не имеем ничего против, пока эти демонстрации идут мирным путем. Я надеюсь, что уличный протест не заменит текущий политический диалог, который, я думаю, в конечном итоге будет необходим для того, чтобы реально выйти из существующего политического кризиса и прийти к лучшему уровню», - заявил посол.
По его словам, наиболее вредящим фактором в процессе текущих переговоров является недостаток доверия. По его словам, события последних дней не способствуют достижению широкого согласия.
Харцель отметил, что правящая партия инициировала два законопроекта, один из которых касается упразднения регистрации партии, а другой — финансирования партий.
«Правящая партия инициировала два законопроекта: один об отмене регистрации партии, а другой - о финансировании партий. Считаю, что эти инициативы не содействуют процессу и, честно говоря, вызывают беспокойство. Что касается вопроса об отмене регистрации партии, это закон, который явно направлен на крупнейшую оппозиционную партию, исходя из статуса ее бывшего председателя», - пояснил Карл Харцель.
Тед Липиен назначен президентом медиакорпорации РСЕ/РC
Американский журналист и медиаменеджер Тед Липиен назначен президентом медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, сообщает Агентство США по глобальным медиа. О своем кадровом решении объявил глава агентства Майкл Пэк. «Немногие люди понимают миссию и многогранность работы американского вещания за рубежом так, как понимает Тед», - заявил Пэк.
Тадеуш Липиен родился в 1953 году в городе Мшана-Дольна на юге Польши, в 1970 году эмигрировал в США, с отличием окончил университет Джорджа Вашингтона. В 1973 году начал работать на радиостанции «Голос Америки», с 1981 по 1993 год руководил Польской службой этой радиостанции, освещая в том числе демократические преобразования в стране и борьбу профсоюза «Солидарность» против тоталитарного режима.
С 1993 по 2003 год Липиен работал в американском Совете управляющих по вопросам вещания в Мюнхене и в Праге, с 2003 по 2005 год - директором Евразийского подразделения «Голоса Америки» и исполняющим обязанности заместителя директора всей радиостанции. Покинул корпорацию для работы над биографией папы римского Иоанна Павла II, с которым был знаком, после этого основал некоммерческую организацию Free Media Online, занимающуюся поддержкой независимых СМИ.
«Когда я был подростком в коммунистической Польше, то слушал Радио Свободная Европа, чтобы знать, что скрывает от меня правительство, - цитирует слова Липиена агентство USAGM. - Это оказало огромное влияние на мою жизнь и жизнь миллионов людей. Для меня большая честь, что мне доверили помогать этой организации с огромной историей продолжать прорываться через цензуру и давать голос тем, кто его лишен».
Завершился рабочий визит Аслана Бжания в Российскую Федерацию
Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Российскую Федерацию. Рабочие встречи абхазского лидера проходили с 11 по 19 декабря в Москве. Программа визита включала совещания в администрации президента и правительстве Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Аслана Бжания и Владимира Путина 12 ноября в Сочи.
В ходе визита Аслан Бжания встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
Вопросы энергетики, ситуация на де-факто границе по реке Псоу, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Эти и другие вопросы абхазский президент обсудил на встрече с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Был также проведен ряд встреч с главами федеральных министерств и ведомств.
С министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко Аслан Бжания обсуждал вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения. В частности, рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от COVID-19 для жителей республики. В ходе встречи обсуждались перспективы строительства в Абхазии современного кардиологического центра. Также, в рамках Инвестпрограммы на 2021-2022 гг. подготовлено медико-техническое задание на строительство Республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.
Вопросы, связанные с взаимодействием таможенных органов, обсуждались на встрече абхазского президента и директора Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Аслан Бжания и директор ФТС говорили и о сложностях, которые возникают на де-факто абхазо-российской границе при перевозке урожая цитрусовых, и мерах, необходимых для улучшения ситуации.
Перспективы открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, вопросы реконструкции Сухумского международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба, ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу обсуждались на встрече Аслана Бжания с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и другие руководители ведомства.
На встрече абхазского президента Аслана Бжания с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства. Во встрече приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
В рамках рабочей поездки абхазский лидер встретился с министром финансов Российской Федерации. Аслан Бжания и Антоном Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия Абхазии и России. Во встрече с главой Минфина России приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии были обсуждены на встрече Аслана Бжания с руководителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниилом Егоровым. Во встрече приняла участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.
В ходе визита Аслан Бжания встретился с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Вопросам в сфере безопасности была посвящена и встреча абхазского президента с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. Аслан Бжания также провел встречу с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.
В рамках рабочего визита также состоялась встреча Аслана Бжания с активом московской абхазской диаспоры. Президент подробно рассказал о прошедших встречах в администрации президента и правительстве РФ. Аслан Бжания поблагодарил московскую абхазскую диаспору за помощь в период острой фазы пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней. Он также коснулся темы энергетической проблемы и путях выхода из сложившейся в этой отрасли ситуации.
В Москве Аслан Бжания дал интервью международному информационному телеканалу «Russia Today» (Россия Сегодня). Он ответил на вопросы ведущего журналиста телеканала Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российскими отношениями, ситуации на Южном Кавказе и многом другом.
Мамука Хазарадзе: Слово «революция» следует изъять из грузинской политики
«Лело» категорически дистанцируется от любых вопросов, выходящих за рамки законности. Мы не хотим, и стране не нужна революция, - заявил председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
«Пришло время, чтобы нация раз и навсегда научилась решать самые сложные проблемы путем диалога и компромиссов. У нас есть для этого ресурсы, когда знаем, что такая бедная страна, как наша, может быть настолько ослаблена даже одним неправильным движением, что не может вернуться к исходной точке. Все должны выбросить из головы революцию и подобные действия. Позиция «Лело» неизменна, всем известно, что мы воздерживаемся от любых противоправных действий. Это не означает, что мы не будем протестовать или отказываться от митингов и других форм протеста, но все будет в рамках закона», - сказал Хазарадзе.
Председатель «Лело» рассказал о главной причине встречи лидеров оппозиции - украденных выборах. По словам Хазарадзе, одно из их главных требований оппозиции - новые выборы.
Мамука Хазарадзе также коснулся темы «Народного альтернативного парламента» и сказал, что эта формула для него неприемлема, передает Общественный вещатель.
По его словам, в стране необходимо провести плебисцит, который является цивилизованной формулой вывода страны из кризиса. По мнению Хазарадзе, необходимо провести опрос граждан по вопросу проведения досрочных выборов. Если большинство населения скажет «нет», то оппозиция подчинится этому решению и будет дожидаться выборов 2024 года.
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