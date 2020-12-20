Вдова Инала Джабиева: Нам предложили покинуть площадь, чтобы не мерзли

Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной республики Южная Осетия Инал Тасоев, министр культуры Жанна Зассеева и депутаты парламента от «Единой Осетии» встретились с родными Инала Джабиева, погибшего в стенах правоохранительных органов, которые более двух недель проводят акцию протеста в центре Цхинвали.

Вдова Джабиева - Оксана Сотиева в комментарии информагентству «Рес» рассказала, что депутаты предлагали им стать гарантами справедливого расследования дела, о котором ранее заверил глава республики.

«Депутаты «Единой Осетии» предлагали стать гарантами объективного расследования, но мы не доверяем ни депутатам, ни следствию. Они предлагали нам покинуть площадь, мол, вас жалко, вы здесь замерзнете. Но речь в разговоре не зашла о том, чтобы снять с должности генерального прокурора. У нас же недоверие вызывает именно прокурор...», - говорит Сотиева.

Она отметила, что накануне с ними встретился также уполномоченный по правам человека Инал Тасоев, которому семья высказала все свои требования, отметив, что все права убитого Инала Джабиева были нарушены. По словам Сотиевой, уполномоченный по правам человека пообещал составить все в письменном виде, и сделать все от него зависящее.

Со словами поддержки к родным Инала Джабиева пришла и министр культуры республики Жанна Зассеева. По словам вдовы, она пообещала сделать со своей стороны все возможное, и попросила их отправиться домой, чтобы не мерзнуть на улице.

Участники акции в субботу вечером зажгли 100 свечей в память о Инале Джабиеве, здесь же поставили его фотографию. Вдова и мать Джабиева отказываются покидать Театральную площадь, пока, по их словам, «не покинет свою должность генпрокурор».