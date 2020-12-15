Как Бибилова услышала югоосетинская общественность?

Сегодняшняя пресс-конференция Анатолия Бибилова стала новостью №1 в югоосетинском сегменте сети интернет. Запись мгновенно разлетелась по соцсетям и мобильным приложениям, и все еще продолжает активно обсуждаться.

Югоосетинский политолог Дина Алборова обратила внимание на тот фрагмент пресс-конференции, в котором президент отрицает наличие системного политичного кризиса в республике:

«Я бы очень не хотел путать системный политический кризис и преступление, которое произошло. Никакого отношения это преступление не имеет к системному, особенно системному, хочу обратить внимание, политическому кризису. В большей степени это можно охарактеризовать, если можно так выразиться, амбициозностью людей, которые создают определенный политический кризис. Считаю, что это совершенно неправильно, когда преступление переносится в политическую плоскость. Это категорически неправильно! Правоохранительную систему к политическому кризису нельзя относить, потому что это правоохранительная система. И те возможные реорганизации, которые были необходимы, конечно, они обсуждаются».

По мнению Дины Алборовой, президент либо не замечает того, что происходит в республике, либо выдает желаемое за действительность:

«То, что у нас в республике политический кризис – это факт. И то, что у нас системный кризис – это тоже факт.

– А в чем он заключается?

– У нас после окончания войны должен был совершиться переход от мобилизационного управления – к управлению мирной жизнью. Но он никак не может совершиться. Между тем, у нас уже другие реалии: мирное время, идет строительство нашего государства, я на это надеюсь, во всяком случае. Другие условия, контекст другой. Соответственно этому должна меняться и система управления, но ничего не меняется. Не произошло частичного делегирования полномочий от президента в пользу других институтов, не произошло и не происходит прозрачности государственной системы. Наоборот, она все больше становится закрытой. Институты гражданского общества давят на корню. Наша правоохранительная система уже стала просто карательной. А то, что произошло с Иналом Джабиевым – это государство убило своего гражданина без суда, и теперь оно защищает свою карательную систему. Все это признаки того, что мы не туда идем. Не туда, куда указывает наша Конституция.

– Не туда – это куда?

– Не в сторону демократии идем, а в сторону ужесточения режима, в сторону авторитаризма. Вернее, мы уже в нем, просто теперь он становится агрессивнее. Вот сейчас у нас произошел стоп – замерли и исполнительная, и законодательная власти. Самое время осознать это и понять, что пришло время реформ».

Югоосетинский общественник Тимур Цхурбати говорит, что его слух резанули слова президента о том, что мать и вдова Инала Джабиева стоят на площади едва ли не по принуждению оппозиции:

«Вот они будут стоять, я так думаю, сколько их заставят стоять те, которые ни в коем случае не хотят, чтобы напряжение спало. Те, которые ни в коем случае не хотят, чтобы они ушли, потому что им потом не о чем будет говорить, нечего будет показывать, нечего будет мусолить, обсуждать. Вот именно они будут стараться делать все для того, чтобы эта бедная женщина стояла на площади. Их фамилии вы лучше меня знаете, они на круглом столе это четко обозначили. Что касается наших действий, я еще раз подчеркиваю, уже не в первый раз на этой пресс-конференции – готов к любым встречам, к любым разговорам», – заявил Анатолий Бибилов на пресс-коференции.

Тимур Цхурбати, по его славам, старается ходить на Театральную площадь каждый день, правда, не всегда получается. Он ходит к пикету по утрам, когда там меньше всего людей. Ночью протестующих опекает молодежь, работающие люди приходят вечером. Горожане совершенно искренне поддерживают женщин, никакого принуждения там нет и быть не может, говорит Тимур Цхурбати:

«То, что какая-то оппозиция принуждает женщин стоять на площади – это плод фантазии президента или его советников, помощников. Это неправда в высшей степени! Я там видел пару депутатов, которые пришли из солидарности. Президент мог бы сам придти. Что мешает ему прийти на площадь? Что он строит из себя великого фараона и говорит, что открыт для диалога, пусть к нему приходят. Это Кавказ. Это Осетия. Мать в трауре, у нее убили сына. А он хочет, чтобы она пришла к нему на поклон. Он должен придти на поклон! У меня других слов просто нет».

Еще Цхурбати не понравилась аргументация Анатолия Бибилова, когда он выгораживал генпрокурора и бывшего министра внутренних дел, дескать, они не могут нести ответственность за действия своих починенных:

«На пресс-конференции президент сказал: "Я тоже был министром МЧС. И что, если бы мой подчиненный что-нибудь натворил, я должен был бы за это отвечать?" Он не понимает, что это была бы его ответственность! Когда Матиас Руст приземлился на Красной площади, тридцать шесть высокопоставленных чинов были отправлены в отставку. А у него генпрокурор отвечает за законность в республике, под его личным контролем уголовное дело, во время расследования которого убивают человека. И оказывается, прокурора не за что снимать! И еще я хочу напомнить: первая гибель человека произошла в Ленингорском районе. Тогда дело спустили на тормозах, мол, это был грузин. Злость в осетинском народе еще не прошла… Но теперь власть пытается списать преступление на то, что Инал был наркоманом. Но он не был наркоманом, он не состоял на наркологическом учете. Я лично говорил с наркологами. По их словам, еще никто никогда не умирал от ломки на пятые сутки. То есть все это – сочинение. И если это преступление проглотить, то следующее преступление оправдают тем, что пострадавший был рыжим или какой-то другой причиной. Всегда можно что-то придумать. Это очень печальная история. У меня такое впечатление, что президент абсолютно не осознает своей ответственности, а прокурор, если бы он был мужчиной, встал бы и ушел сам».

По словам Дины Алборовой, симпатианты президента так объясняют причину, по которой Анатолий Ильич не уступает требованиям отставки генпрокурора, как в прошлом году, когда он не уступил парламенту министров юстиции и внутренних дел: «Президент своих не сдает, это его принцип, и этот принцип заслуживает уважения, особенно в мире, где предательство стало нормой», – говорят они.

С этим мнением можно было бы согласиться, говорит Дина Алборова, если бы ни одно но:

«Своих не сдаем, а чужие кто? Президент избирается всеобщим голосованием. Он ответственен перед избирателями за все, что происходит в этой стране. Ответственен не только за так называемых «своих», но за каждого в этой стране, в том числе и за тех, кто за него не голосовал. И вот этой ответственности я не вижу», – отмечает югоосетинский политолог.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия