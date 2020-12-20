Полномочия Миссии наблюдателей ЕС в Грузии продлены на два года

Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Российскую Федерацию. Рабочие встречи абхазского лидера проходили с 11 по 19 декабря в Москве. Программа визита включала совещания в администрации президента и правительстве Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Аслана Бжания и Владимира Путина 12 ноября в Сочи.

В ходе визита Аслан Бжания встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Вопросы энергетики, ситуация на де-факто границе по реке Псоу, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Эти и другие вопросы абхазский президент обсудил на встрече с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Был также проведен ряд встреч с главами федеральных министерств и ведомств.

С министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко Аслан Бжания обсуждал вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения. В частности, рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от COVID-19 для жителей республики. В ходе встречи обсуждались перспективы строительства в Абхазии современного кардиологического центра. Также, в рамках Инвестпрограммы на 2021-2022 гг. подготовлено медико-техническое задание на строительство Республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.

Вопросы, связанные с взаимодействием таможенных органов, обсуждались на встрече абхазского президента и директора Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Аслан Бжания и директор ФТС говорили и о сложностях, которые возникают на де-факто абхазо-российской границе при перевозке урожая цитрусовых, и мерах, необходимых для улучшения ситуации.

Перспективы открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, вопросы реконструкции Сухумского международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба, ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу обсуждались на встрече Аслана Бжания с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и другие руководители ведомства.

На встрече абхазского президента Аслана Бжания с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства. Во встрече приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

В рамках рабочей поездки абхазский лидер встретился с министром финансов Российской Федерации. Аслан Бжания и Антоном Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия Абхазии и России. Во встрече с главой Минфина России приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии были обсуждены на встрече Аслана Бжания с руководителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниилом Егоровым. Во встрече приняла участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

В ходе визита Аслан Бжания встретился с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Вопросам в сфере безопасности была посвящена и встреча абхазского президента с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. Аслан Бжания также провел встречу с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.

В рамках рабочего визита также состоялась встреча Аслана Бжания с активом московской абхазской диаспоры. Президент подробно рассказал о прошедших встречах в администрации президента и правительстве РФ. Аслан Бжания поблагодарил московскую абхазскую диаспору за помощь в период острой фазы пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней. Он также коснулся темы энергетической проблемы и путях выхода из сложившейся в этой отрасли ситуации.

В Москве Аслан Бжания дал интервью международному информационному телеканалу «Russia Today» (Россия Сегодня). Он ответил на вопросы ведущего журналиста телеканала Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российскими отношениями, ситуации на Южном Кавказе и многом другом.