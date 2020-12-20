Еще один член Священного синода ГПЦ заболел коронавирусом

Коронавирус подтвержден у члена Священного синода Грузинской православной церкви, митрополита Урбнисского и Руисского Иова (Акиашвили).

60-летний митрополит был доставлен из своей резиденции в Карельском муниципалитете (регион Шида Картли) в Первую университетскую клинику Тбилиси. В окружении священнослужителя говорят, что его состояние нормальное. Отмечается, что у Акиашвили нет сопутствующих заболеваний. При каких обстоятельствах он заразился COVID-19, не известно. В последний раз службу епископ проводил 4 декабря.

Телеканал «Мтавари» отмечает, что еще весной митрополит Урбнисский и Руисский отрицал существование коронавируса. В одной из своих проповедей он сказал следующее: «Это обычный вирус. Люди переносят его бессимптомно и вылечиваются. Бояться нечего. Это искусственный психоз, репетиция того, насколько люди окажут сопротивление всеобщему масонскому решению, которое зовется контроль человечества. Положение чрезвычайное».

Митрополит Иов стал вторым членом Священного синода ГПЦ, у которого подтвердился коронавирус. В ноябре заболел епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили). От осложнений, вызванных COVID-19, он скончался 20 ноября в возрасте 65 лет.