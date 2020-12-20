COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 652, в общем составив 153 825. По состоянию на 11:00 20 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 601 и сейчас составляет 132 532.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2630.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 652 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 18 011, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 566 746 (2630 за сутки).