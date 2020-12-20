Обзор югоосетинской прессы

Две статьи в номере газеты «Республика» посвящены акции протеста в центре Цхинвала, где уже больше двух недель стоит семья Инала Джабиева. Автор считает, что когда выйдет этот номер газеты, вдова и мать Инала Джабиева все еще будут стоять на площади. «Вряд ли сейчас уместно говорить, что общество очерствело и потеряло человечность. На самом деле, одинокая фигура матери, воплощенного горя, потрясла всех и не только здесь – звонят из Владикавказа и в ужасе набрасываются на цхинвальцев: «Вы там что, с ума посходили, она же умрет!» При этом чувство вины почему-то испытывают не те, кто может повлиять на ситуацию, а те, кто и хотел бы помочь, но понимает, что это задача многоходовая, многие действия которой не просматриваются на данном этапе», – пишет автор, и отмечает беспрецедентную массовую поддержку семьи Джабиева как со стороны простых граждан, так и политиков, депутатов парламента. Автор считает, что роль оппозиции – «сохранять протест в правовых рамках, не допуская манипулирования чувствами людей со стороны фейсбучных провокаторов». При этом, сказано в статье, депутаты навлекают на себя подозрения властей в вынашивании планов цветной революции, и поэтому активность лидеров оппозиции заметно угасла. «Три месяца прошло в ожидании ответов на запросы депутатов, экспертизу, следственные действия, и теперь все возвращается к началу – к площади», – пишет издание. Сценариев развития ситуации сегодня пять, считает автор. Они следующие: власти выполняют требование протестующих и гарантируют справедливое расследование, что должно убедить протестующих прекратить акцию; депутаты, лидеры оппозиции, берут ситуацию в свои руки, и убеждают семью Инала Джабиева покинуть площадь и вернуться в тепло; мать и супругу Джабиева срочно госпитализируют в связи с резким ухудшением здоровья вследствие длительного переохлаждения; провокаторам удается обострить ситуацию на площади и вызвать столкновение с правоохранительными органами, что приведет к насильственному или добровольному прекращению акции протеста; народ соберется на площади и присоединится к протесту семьи, говорится в статье.

На сайте Генеральной прокуратуры Южной Осетии появилось заявление о ходе расследования смерти Инала Джабиева. В нем ведомство фактически признало, что результаты двух судебных экспертиз – югоосетинской и российской – противоречат друг другу. «В целях соблюдения прав всех участников уголовного судопроизводства, при наличии двух противоречащих друг другу экспертных заключений, следственным органам необходимо назначить и провести третью независимую комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в ином экспертном учреждении, что существенно повлияет на сроки окончания предварительного следствия и направления уголовного дела в суд», – сказано в заявлении. Там же отмечается, что к проведению новой экспертизы будут привлечены эксперты 111 главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз МО РФ и судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения РЮО Дзагоева Зарина, которые и выполнили первые две экспертизы.

Блогер Алан Парастаев комментирует пресс-конференцию Анатолия Бибилова, которая была посвящена кризису в республике, связанному с делом Инала Джабиева. «И как обычно, генерал Бибилов говорит то, о чем другие, которым положено, почему-то молчат или говорят очень тихо», – пишет блогер, имея в виду, что многие заявления полагалось бы сделать ответственным лицам, а не главе государства. «Ну вот, например, то, почему дело Джабиева не передано в суд, мог бы объяснить судья или прокурор, мог бы и верховный и генеральный, соответственно. А о том, что государство может оплатить повторную экспертизу, вполне по рангу сообщать главному судмедэксперту или премьер-министру или министру ВД. Но нет, кто-то уверяет Ильича, чтобы говорил об этом скандальном процессе снова он. Ну и вот еще новость - "В рамках уголовного дела (по факту смерти Джабиева) будут продолжаться следственные мероприятия, во время которых могут появиться новые подозреваемые". Это ж прямо сорвано с языка пресс-секретаря МВД или прокуратуры», – пишет блогер, и задается вопросом: есть ли вообще у этих ведомств пресс-секретари?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия