«Одно из самых бессмысленных решений – комендантский час…»

Год коронавируса – как власть спасала, ограничивала и запрещала. Пользователи соцсетей оценивают действия правительства в борьбе с пандемией.

– Как вы оцениваете работу правительства по борьбе с коронавирусом, проделанную за этот год?

Дато: Как бы я оценил… очень коротко – никак. Как мы поняли, в итоге все действия властей, направленные на борьбу с коронавирусом во время первой волны, были просто предвыборной пиар-кампанией. А сейчас они столкнулись с реальными проблемами и не предпринимают для их решения абсолютно ничего. Я знаю, что и в других странах картина не лучше, что медицинские учреждения переполнены, но там хоть пытаются что-то делать, у нас же просто забыли про существование этого вируса. В общем, этот год коронавируса закончился крахом для наших властей.

Яна: Я особо не слежу за всем этим, знаю, что есть какие-то регуляции, которые я стараюсь соблюдать. Слава богу, я не болела, и надеюсь, что не заболею. Молодцы, наверное, это заслуга правительства, не знаю.

Вадим: Я считаю, что власти не смогли воспользоваться преимуществом, которое они получили после принятия первых, весенних ограничений. Тогда нужно было использовать время и силы на то, чтобы лучше подготовиться к следующей волне, которую они постоянно анонсировали. Конечно, я негативно оцениваю большинство их решений, принятых впоследствии. Ситуация просто погубила туристический и бизнес-секторы, и, естественно, в этом большую роль сыграла не только эпидемия, но и власть, которая бездействовали полгода. Что касается самых бессмысленных решений, я считаю, что это комендантский час. Вирус что, спит днем, а ночью выходит на охоту? Мне это непонятно, что происходит с 9 часов ночи до 5 утра.

Саша: В конечном итоге, все их действия стали похожи на маразм. Сначала была первая волна, потом заявили, что ее не было, теперь говорят, что сейчас началась первая волна. Непонятно, почему сначала приняли жесточайшие меры, а затем, когда вирус начал распространяться, дали ему зеленый свет. Очень странно подавали информацию весь год, переиначивали все так, как им угодно. В итоге никаких эффективных действий с их стороны я не заметил. Мне кажется, они просто действовали по примеру некоторых европейских стран, в плане борьбы с коронавирусом, причем, не самых успешных в этом направлении.

Ната: Когда была первая волна, они очень даже хорошо сработали, даже неожиданно для нашего правительства. То есть приняли все возможные меры, которые были необходимы на тот момент. Но когда началась вторая волна и предстояли выборы, они все пустили на самотек. Поэтому мы сейчас имеем тот результат, который имеем.

Ника: Самые эффективные меры, которые я считаю таковыми – это полный карантин, который власти ввели на Пасху. Это единственное, что я считаю эффективным. Затем у них было целое лето, чтобы лучше подготовиться, но они не сделали ничего из того, что могли бы сделать.

Ираклий: В этот момент страдает большой процент населения и потребности многих людей не учитываются, в том плане, что финансовые возможности не у всех одинаковые. Из-за того, что транспорт не работает, все закрыто, происходит стагнация, что сильно будет влиять на экономику. Мне кажется, сейчас мы не сильно будем это переживать, но через год-два это более ощутимо для всех станет.