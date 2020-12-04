Дважды в один ковид?

Впервые ежедневный показатель выявляемости новых случаев ковида в Грузии перевалил за 5 тысяч. При этом в Центре по контролю над заболеваниями предупреждают, что рост продолжится.

У здания Минздрава и сегодня прошла акция протеста. Собравшиеся, как и накануне, требовали встречи с главой ведомства Екатериной Тикарадзе, впрочем, высказать свои претензии ей лично им не удалось.

Протестующие считают, что ведомство Тикарадзе не в состоянии бороться с эпидемией, что оно не подготовилось соответствующим образом к ее второй волне, и то, получит ли пациент помощь сегодня или нет – во многом зависит от того, удалось ли ему найти знакомых в этой сфере.

«Они ничего не делают и люди гибнут, молодые люди. Это все из-за избирательного подхода. Их знакомые, влиятельные люди пользуются привилегиями», – сказал один из участников акции.

«В министерстве ни на один час, ни на одну минуту не прекращалась работа для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню», – заявила в свою очередь Екатерина Тикарадзе.

«Мы и сегодня продолжаем готовиться, чтобы ответить на те вызовы, которые появятся завтра и послезавтра (…) Статистика летальности в Грузии 0,9%. Это сложно объяснить населению, когда мы каждый день объявляем о более 30 смертях, но анализ показывает, что у Грузии сегодня один из самых низких показателей летальности», – сказала министр.

А ее заместитель Тамар Габуния говорит, что затрагивать тему знакомств в контексте вопроса госпитализации пациентов «просто неудобно»:

«Мы просим клиники: ни перед кем не закрывать двери, когда пациент приходит к ним, считая, что его состояние тяжелое. Часто пациент, попавший таким образом в клинику, занимает место, которое утром мы считали свободным, а это увеличивает срок ожидания 112 (скорой). Таким образом попадание в госпитали пациентов обходными путями вызывает то, что пациент, находящийся в еще более тяжелом состоянии, остается дома».

По словам Габуния, они работают над тем, чтобы упорядочить потоки пациентов. На сегодняшний день, говорит она, около 20-25% больных приезжают в больницы сами, без вызова скорой.

Тем временем в Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что рост ежедневного показателя выявляемости новых случаев связан с программой интенсивного тестирования, запущенной на этой неделе.

«Сейчас больше людей выявляется. Если до этого ежедневно посредством тестов на антигены мы выявляли от 700 до 800 положительных случаев, то по сегодняшним данным (за последние сутки) выявлено 1442 инфицированных только по тестам на антигены и 3600 человек по ПЦР-тестам. Т.е. рост связан с расширением тестирования, и он будет еще больше в ближайшие дни», – предупредил Амиран Гамкрелидзе.

В то же время он говорит, что пока в Грузии нет подтвержденных случаев реинфицирования коронавирусом, хотя о трех таких случаях накануне в эфире телекомпании «Формула» рассказал глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. Он объяснил это так:

«Антитела могут выработаться, но они могут быть недостаточно обеспеченными защитным потенциалом (…) С несколькими нашими бывшими пациентами такое произошло. Часто люди говорят, что (они болели дважды), но выясняется, что они заболели другим. А именно подтвержденных случаев (реинфицирования коронавирусом) – у нас три», – сказал Церцвадзе.

В отличие от Церцвадзе, Амиран Гамкрелидзе говорит, что ни один из этих случаев пока нельзя назвать подтвержденным, поскольку они пока изучаются. Речь, по его словам, идет о людях, переболевших ковидом весной и, предположительно, заразившихся им сейчас, в ноябре. Должен быть проведен ряд исследований, а после вопрос должен быть вынесен на обсуждение профессионального совета, сказал Гамкрелидзе:

«Я подтверждаю, что идет изучение нескольких случаев, но подтвержденных у нас пока нет (…) Мы изучаем первичные образцы, не произошло ли какой-либо ошибки, была ли клиника (клинические симптомы) и т.д. Это непросто – подтвердить, был ли в действительности случай реинфицирования или нет».

За последние сутки было выявлено 5068 новых случаев инфицирования. Скончались 38 пациентов, выздоровели – 2336.