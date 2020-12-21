Новый штамм старого вируса

Грузия вводит новые правила для людей, прибывающих в страну после посещения за последние две недели Великобритании. Чем продиктовано решение межведомственной комиссии, в чем именно заключаются правила и будут ли в итоге смягчены ограничения, действующие в стране, на новогодние праздники?

Прямого авиасообщения у Грузии с Великобританией в настоящее время нет. Она не входит в список 18 стран, из которых при соблюдении определенных правил, въезд в Грузию на сегодня разрешен. Впрочем, для тех, кто путешествовал в Великобританию в течение последних 14 дней, с сегодняшнего дня в Грузии вводится 12-дневный обязательный карантин. По решению межведомственного координационного совета, новое правило касается и граждан Грузии, и иностранцев. Таким образом планируется предотвратить проникновение новой версии вируса в страну. Несколько стран ЕС накануне сообщили о намерении прекратить принимать авиарейсы из Великобритании.

Про новый штамм, зафиксированный там, известно совсем немного. В частности, британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем «обычный», и что он может быть опаснее его.

Профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) говорит, что вирусам свойственно мутировать:

«У нашего любимого коронавируса, который мы уже практически все знаем в лицо, в июне было уже около 100 мутаций. Это те мутации, которые были зарегистрированы, обработаны и т.д. (…) Что мы знаем насчет этой мутации? Первое – что он агрессивно размножается. Сейчас, так как вирус новый, у нас нет никакой информации, как он влияет на смертность, есть ли у этого штамма дополнительные побочные эффекты. Мы это узнаем через 4 недели. То, что будет в ближайшие 2-3 недели – это все будут спекуляции. Реальные, настоящие цифры пойдут через 4-5 недель».

Может ли новый штамм не поддаться вакцинам? Профессор Георгий Пхакадзе говорит, что при разработке вакцин мутационные процессы всегда учитываются.

«Когда ученые только начинают работать над новой вакциной, там это уже заложено, потому что все знают, что вакцина против вируса, а вирус мутирует минимум два раза в месяц. Так что пока и в этом смысле нам надо подождать 3-4 недели, чтобы узнать, что происходит. Не надо паниковать. Какая разница, будет этот коронавирус или новый штамм, единственное, что нам помогает на этот момент – это наши маски. Необходимо использовать маски хорошего стандарта и не забывать о двухметровой дистанции».

При этом Георгий Пхакадзе, наряду с другими эпидемиологами, высказывается против смягчения ограничений на новогодние праздники.

Хоть власти Грузии пока так и не определились с решением, представители торговых объектов, заявляющие, что эти дни для торговли важны как воздух, к открытию уже готовятся. Они разработали ряд правил, которым намерены следовать, чтобы снизить риски распространения вируса. В частности, время открытия крупных торговых центров планируется перенести с 10 на 8 утра. А примерочные в магазинах одежды будут работать только в первой половине дня. Это, как заявляют представители бизнес-сектора, поможет им более эффективно управлять очередями. С перечнем запланированных мер они ознакомили власти в пятницу, рассказывает Резо Магалашвили, директор Retail Group Georgia:

«То, что в основном заботит власти – это бесконтрольные очереди и большая концентрация людей около объектов. Те мероприятия, которые мы запланировали, помогут нам лучше управлять очередями, в том числе на территории, прилегающей к торговым объектам. Будут установлены специальные барьеры, будет усилена охрана, которая будет контролировать дистанцию. После пятницы с нами никакой коммуникации не было. Мы надеемся, что тот план, который мы представили правительству, был убедительным, т.к. мы получили от них комплимент, что хорошо подготовились».

В правительстве, несмотря на то, что до 24 декабря остается всего 3 дня, четкого ответа не дают.

«Бизнес в первую очередь очень хорошо знает все те стандарты, которые действуют уже не один месяц. Но, к сожалению, они часто не соблюдаются. Это – контроль очередей, определенное количество людей на определенной площади и т.д. Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, процесс идет – с одной стороны, мы готовимся к открытию торговых сетей, а с другой – мы примем решение, когда у нас будет полная картина», – заявила Майя Цкитишвили – в настоящее время кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры.

И немного цифр: за последние сутки при проведенных 4 811 тестах было выявлено 824 новых случая инфицирования. Количество активных случаев на сегодня – 22 628. Из них в тяжелом состоянии 1 094. Скончались за последние 24 часа 46 пациентов, 4 227 – выздоровели.