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Власти ЦАР: Россия направила в республику сотни военных
Россия направила в Центральноафриканскую республику сотни военнослужащих - после сообщений о попытке мятежа в стране. Об этом сообщили власти республики сегодня, 21 декабря.
По словам представителя правительства ЦАР, Россия направила в страну «несколько сотен солдат и тяжелое вооружение» в соответствии с договором между Москвой и Банги. Сообщается также, что в страну направлены сотни военнослужащих Руанды, которые уже участвуют в боях. Об участии в боях российских военных не говорилось.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия «не посылает войска» в ЦАР, но при этом сказал, что Россия «готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны», а также напомнил, что в ЦАР уже находятся российские военные инструкторы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в республике вызывает в Москве серьезную обеспокоенность, и что власти России наблюдают за ее развитием.
Два дня назад власти сообщили о том, что несколько группировок вооруженной оппозиции, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР Банги. Повстанцы поддерживают бывшего президента страны Франсуа Бозизе и выступают против нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадере. Наступление началось в преддверии президентских выборов, которые должны пройти 27 декабря.
Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, ЦАР неоднократно упоминалась в контексте деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным. Структуры Пригожина, которого называют поваром Путина, ведут в ЦАР разработку полезных ископаемых, а бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе и охраняют президента Туадере.
- Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о «ЧВК Вагнера» и активности структур Пригожина в стране.
Другие новости дня
День рождения Сталина в Гори отметили без шествия
В городе Гори, где родился Иосиф Сталин, сегодня, 21 декабря, отметили 142-летие со дня рождения советского вождя. В этом году мероприятие прошло скромно – участников было около двух десятков. Скорее всего, это произошло из-за эпидемии коронавируса - междугороднее сообщение в Грузии приостановлено.
Обычно 21 декабря в Гори собираются до сотни почитателей Сталина, которые традиционно проводят шествие с его портретами и советскими знаменами от дома-музея Сталина до центральной площади (это расстояние составляет несколько сотен метров).
На этот раз представители Коммунистической партии Грузии и другие сталинисты собрались у музея. Они возложили цветы к демонтированному в 2010 году с центральной площади памятнику Сталина. Участники мероприятия традиционно потребовали восстановить памятник Сталину.
Вакцинация от COVID-19 на территории ЕС начнется 27 декабря
Европейское агентство по лекарственным препаратам сегодня, 21 декабря, одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что в ближайшее время это решение формально подтвердит Европейская комиссия.
Власти ЕС уже заявили, что сертификация вакцины означает, что массовая вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до Нового года. В ряде стран, в том числе в Германии, Франции, Австрии и Италии, она начнется сразу после рождественских праздников, 27 декабря.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что первыми начнут прививать жителей домов престарелых.
Вакцина Pfizer стала первой зарегистрированной в ЕС вакционой от COVID-19. В Великобритании и США препарат был одобрен к массовому применению чуть раньше. В США одобрена и вакцина корпорации Moderna.
Сообщение о начале массовой вакцинации в ЕС совпало с резким ростом числа инфицированных коронавирусом в Британии - в связи с появлением нового, более заразного, как утверждают специалисты, штамма коронавируса. Многие страны ЕС прервали авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря такие же меры вводит и Россия.
Во многих странах ЕС также отмечается ускорение темпов роста числа зараженных, в ряде государств, в том числе в Германии, на рождественские и новогодние праздники введены жесткие карантинные меры.
В России одобрена для массовой вакцинации вакцина «Спутник V» института имени Гамалеи. Кроме России, ее сертифицировали также в Беларуси.
В Армении задержали мэра Гориса после его высказываний о Пашиняне
Полиция Армении задержала мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министра республики Никола Пашиняна в Сюникскую область.
Арушанян подозревается в попытке организации и проведения собрания с нарушением установленного законом порядка, сообщает Следственный комитет.
По информации пресс-службы ведомства, возбужденное уголовное дело принято к производству в Главном управлении по расследованию особо важных дел, проводится предварительное следствие.
Накануне Арушанян выступил с призывом запретить въезд Пашиняна на территорию области, назвав его «так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника».
Премьер Армении сегодня находился в городе Сисиан Сюникской области, после чего прервал визит, не посетив Горис, Капан и Мегри.
«Ничего, и Мегри на своем месте, и Капан на своем месте, и Горис на своем месте, сегодня мы приехали в Сюник, сегодня мы встретились с жителями Сюника, сегодня мы преклонились перед могилами сюникских солдат, и этот процесс продолжится. Мы не пойдем на провокации», – заявил Никол Пашинян.
Тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.
Ранее Пашинян говорил, что процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Кубатлу и Зангелан сталкивается с трудностями, поскольку основная дорога, связывающая Горис с городом Капан, выходит местами за пределы территории Армении.
С российской стороной достигнута договоренность о размещении пограничных сил РФ на участке автодороги Горис – Капан.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Брат Инала Джабиева «задержан и находится в камере временного содержания»
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий 19 декабря был задержан и передан в следственное управление МВД 30-летний житель Цхинвали Ацамаз Джабиев – брат-близнец погибшего в августе Инала Джабиева.
В пресс-службе заявили, что Ацамаз Джабиев разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).
«В настоящее время подозреваемый в совершении данного преступления содержится в камере временного содержания», – отметили в ведомстве.
Ранее Ацамаз Джабиев был объявлен в розыск за публичное оскорбление представителей власти в помещении цхинвальской прокуратуры, а также на Театральной площади. После этого в югоосетинской Генпрокуратуре заявили, что допросили Ацамаза Джабиева и отпустили его домой.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
Залкалиани: Россия призывает Грузию смириться с «новыми реалиями» относительно Абхазии и Южной Осетии
Россия – страна-оккупант, которая прилагает все усилия, чтобы полностью снять вопрос Грузии с международной повестки дня, – заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на совместном заседании комитетов парламента по европейской интеграции, международным отношениям, вопросам диаспоры и Кавказа. Дипломат заявил, что Россия постоянно указывает на «новые реалии» относительно Абхазии и Южной Осетии.
«[Россия] говорит международному сообществу – скажи Грузии, пусть она смирится с тем, что есть два независимых государства – Абхазия и Цхинвальский регион. У нас есть такие трудности. Но консолидация международного сообщества и мобилизация их поддержки – один из важнейших и самых эффективных рычагов оценки нашей деятельности», – отметил дипломат.
По словам Залкалиани, правительство Грузии выступает за «прямой диалог с абхазскими и осетинскими братьями», однако вопрос о неприменении необходимо обсуждать с Москвой.
«Российская Федерация пытается выдвинуть представителей де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона на передний план. Нас призывают говорить с ними о неприменении силы. Это своеобразная уловка, нарратив, который они хотят внедрить», – сказал он.
Ранее в Женеве прошел 51-й раунд международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе. В рамках переговоров, состоявшихся после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, стороны обсудили гуманитарные вопросы. В МИД РФ заявили, что «российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями – Абхазией и Южной Осетией».
«Альянс патриотов» оформил отказ от мандатов в парламенте Грузии
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов», получившие по итогам парламентских выборов четыре места в законодательном органе Грузии, официально оформили отказ от депутатских мандатов.
Как пишет «Новости-Грузия», они внесли соответствующее заявление на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе. Одна из лидеров партии, Ирма Инашвили, подчеркнула, что «Альянс патриотов» продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.
«Я была одной из первых, кто говорил, что не войдет в парламент десятого созыва, поскольку парламентские выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. Совершенно безосновательна логика «Грузинской мечты», которая говорит, что якобы оппозиция не может доказать фальсификацию выборов. Существует много фактов и доказательство того, что выборы сфальсифицированы», – заявила Инашвили в беседе с журналистами.
Она также подчеркнула, что «Альянс патриотов» действует независимо и у партии есть своя стратегия и тактика.
«Мы следуем своему независимому пути и все наши шаги будут справедливыми. Мы не боролись за то, чтобы в Грузии выборы были узурпированы. Мы боролись для того, чтобы достичь свободных, демократических выборов. Уверена, что мы обязательно добьемся этого», – заявила Инашвили.
Также Инашвили объяснила, почему депутаты от партии вносят свои заявления только сейчас – ранее от мандатов отказался 51 депутат от оппозиции.
«К сожалению, в последние 20 дней я болела и не смогла внести это заявление. Все лидеры нашей партии болели коронавирусом. Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня оптимистичный настрой и с таким настроем мы продолжим борьбу для проведения справедливых выборов», – сказала Инашвили.
- В Грузии после выборов парламента 31 октября возник политический кризис, который пытаются урегулировать послы ЕС и США, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе ожидалось проведение пятого раунда переговоров, однако переговоры были сорваны, а парламент нового созыва открылся с участием только одной, правящей партии.
- Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (пять мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (четыре мандата), «Лело для Грузии» (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). Эти партии аннулировали и свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.
- К этому списку также присоединился представитель партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.
Навальный поговорил с возможным участником покушения на него
Запись разговора с одним из предполагаемых участников покушения на Алексея Навального выложена в сеть. Её опубликовал сам политик. Он утверждает, что сам он поговорил по телефону с оперативником ФСБ России Константином Кудрявцевым.
По словам Навального, в ходе расследования своего отравления он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастным к покушению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.
Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.
На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.
В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.
Кудрявцев называет и других возможных участников отравления. В том числе не названного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider, Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда, в биологических образцах.
За первый час видеозапись разговора Навального на Youtube набрала более миллиона просмотров.
Российские власти, ФСБ, а также сам Константин Кудрявцев не комментировали сегодняшнюю публикацию Навального. Ранее официальная Москва отрицала, что Навальный был отравлен, а президент Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.
- 14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода, – о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал".
- Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек – предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах.
- Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них – врачи. Названы следующие имена: Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев. Координатором операции назван Олег Таякин.
- "Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", – приходит к выводу Навальный. Он назвал случившееся с ним "государственным терроризмом".
Абхазская оппозиция требует отмены указа об утверждении внешнеполитической концепции
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия прошли открытые слушания по вопросу Концепции внешней политики, утвержденной абхазским лидером Асланом Бжания. Оппозиционные силы вновь раскритиковали документ, в частности, положения концепции о переговорах с Грузией.
Ветеранская организация «Аруаа» требует от Аслана Бжания отменить указ об утверждении внешнеполитической концепции.
«Мы, со своей стороны, просили еще в августе, чтобы в данном документе был отражен пункт, что республика Абхазия будет продвигать по всему миру и добиваться признания геноцида, устроенного Грузией в отношении народа Абхазии», – заявил на заседании Темур Надарая.
Отмены указа потребовал и председатель Народной партии Якуб Лакоба. Он назвал «обманом и фальшивкой» заявление о том, что депутаты ознакомились с содержанием документа до его принятия.
Лидер партии «Аидгылара» Кан Кварчия заявил, что Абхазии необходимо установить «полноценную государственную границу с Грузией».
«Мы иногда так себя ведем, как будто у нас административная граница и все для этого делаем. Если у нас есть государственная граница, значит все соответствующие службы должны там стоять, и не просто стоять, а именно заниматься своей профессиональной деятельностью», – отметил он.
Партия экономического развития Абхазии (ЭРА) поддержала внешнеполитическую концепцию, – заявила представитель партии Тея Аршба.
«В нашей концепции всё написано четко, всё нормально сказано. Просто если читать под своим соусом, можно придраться к каждому пункту. Я не вижу к чему придираться. Все тут нормально написано», – сказала она.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия» 4 декабря. Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси.
Россия приостанавливает авиарейсы с Великобританией с 22 декабря
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По предварительным данным, ограничения вводятся на неделю.
Ранее о приостановке и ограничении транспортного сообщения с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавируса объявили более 20 стран. Одними из первых стали Дания, Италия, Нидерланды и Австралия. В этих странах уже выявлены более 10 случаев заражения новым штаммом.
В самой Великобритании 19 декабря власти заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун.
По данным властей, новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.
- Власти Грузии ввели обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании.
Шамба вновь разъяснил свою позицию по переговорам с Тбилиси
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба вновь разъяснил свою позицию по переговорам с Тбилиси.
«Говоря о взаимоотношениях с разными странами, не говорить о взаимоотношениях с соседней Грузией было бы, наверное, неправильно. В «Концепции внешней политики Республики Абхазия» четко написано, что «взаимоотношения между Республикой Абхазия и Грузией можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга». Какие могут быть опасения в этой связи, я не знаю?», – заявил Шамба, выступая на слушаниях в абхазском парламенте.
Шамба назвал не соответствующим действительности заявление оппозиционных политических сил о том, что концепция отменяет Женевские дискуссии по стабильности и безопасности.
«Этого в тексте нет. Женевский процесс остается. Но я должен отметить и то, что до 2008 года у нас были переговоры с Грузией на разных уровнях, которые затем прекратились», – сказал он.
Шамба напомнил о событиях 2008 года, когда он был главой МИД, – пишет «Апсныпресс».
«Я хорошо помню, как этот процесс происходил, потому что всю ночь был на телефоне с Нью-Йорком. Мы после событий 2008 года заявили, что в ооновских документах не должна использоваться формулировка «Абхазия, Грузия», потому что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, признала Абхазию. Я предлагал разные компромиссные формулировки, но ооновцы не пошли на это. На этом весь масштабный проект закончился», – отметил Шамба.
Он обратил внимание и на то, что в Абхазии не раз звучали скептические суждения по поводу Женевских дискуссий.
«Я хорошо помню, когда мы участвовали в Женевских дискуссиях, было много мнений о том, что он неэффективный и от него надо отказаться. Я был всегда за то, чтобы его сохранять, потому что после 2008 года это была единственная площадка, где можно встречаться на таком высоком уровне», – сказал Шамба.
Он не согласен с теми, кто считает, что концепция внешней политики Абхазии была принята кулуарно.
«Проект концепции был направлен в парламент. Он обсуждался на заседании Совета безопасности, и был принят единогласно. Что касается предложения спикера парламента Валерия Кварчия исключить из текста понятие «многоуровневые переговоры», эта формулировка никак не умаляет этот документ и вполне приемлема», – сказал Шамба.
Он привел примеры переговоров с Тбилиси, которые велись раньше и ведутся сегодня на разных уровнях.
«Мы знаем, что и сегодня ведутся переговоры на разных уровнях, на ведомственном уровне, когда «Черноморэнерго» разговаривает с грузинскими коллегами, на районном уровне. Разные уровни переговоров были и при Владиславе Ардзинба, и при Сергее Багапше. Многие здесь присутствующие принимали участие в том же Шляйнингском и Ирвайнском процессах. Были и другие встречи, организуемые международными организациями», – говорит Шамба.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия» 4 декабря. Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси.
Очаг коронавируса выявлен в одном из сел Кодорского ущелья
В Кодорском ущелье выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«На минувших выходных в МЧС Абхазии поступил сигнал о возникновении очага коронавирусного заболевания в одном из сел в Кодорском ущелье. Была сформирована бригада сотрудников медицинского управления МЧС с тест-пробами, которая вместе с министром по ЧС Львом Квициния экстренно выехала в Кодорское ущелье. По приезду было проведено тестирование, в результате которого у пятерых жителей Кодорского ущелья был выявлен коронавирус. В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек. Состояние заболевших медиками оценивается как средней тяжести. У одного из заболевших в течение 11 дней держалась высокая температура», – сказано в сообщении.
Ведомство уточняет, что трое зараженных были доставлены спасателями в Сухуми, двое лечатся дома.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 7779 человек. Выздоровели 5832 человека, зафиксирован 101 летальный случай.
Натия Турнава: «Порт Анаклия по-прежнему является нашим приоритетом»
Кандидат в министры экономики и устойчивого развития Грузии говорит, что глубоководный порт Анаклия остается приоритетом для правительства.
Как заявила Натия Турнава на комитетских слушаниях в парламенте, развитие портовой инфраструктуры важно для развития транспортного коридора.
«Порт Анаклия по-прежнему является нашим приоритетом. Очень жаль, что этот проект задержался, к 2020 году у нас должен был быть уже оперируемый порт. По поручению правительства мы продолжаем работать над этим проектом. В следующем году мы возобновим технико-экономическое исследование, на основании чего начнем работу с инвесторами», – отметила Турнава.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января текущего года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта.
В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
В России (включая аннексированный Крым) за минувшие сутки выявлено 29 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый исторический максимум с начала пандемии COVOD-19. Умерли за сутки, по официальным данным, 493 пациента.
С начала пандемии коронавирусом заболели почти 2 миллиона 800 тысяч человек. Число умерших превысило 51 тысячу. С начала года в России наблюдается избыточная смертность – более 120 тысяч. Многие демографы уверены, что большая часть этих случаев связаны с пандемией.
В Москве в начала декабря началась массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививали медицинских и социальных работников, сотрудников образовательной сферы. С 21 декабря могут вакцинироваться работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ. По данным московских властей, на базе поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов.
- Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. К моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
Туркменистан планирует закупить российскую вакцину от коронавируса
Туркменистан планирует закупить российскую вакцину от коронавируса, как только она будет произведена, передает туркменское бюро Радио Свобода. При этом в стране до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
"Мы надеемся, что наша вакцина, особенно наша вакцина Sputnik V, будет востребована туркменами", – подчеркнул посол России в Туркменистане Александр Блохин.
Как сообщил дипломат, Москва бесплатно предоставила Ашхабаду более 50 000 тест-систем. Кроме того, Туркменистан закупил у России медицинское оборудование на сумму около 8 миллионов долларов.
18 декабря во время видеоконференции глав государств СНГ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за его работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как сообщило проправительственное издание "Туркменпортал", глава государства отметил, что 2020 год прошел под знаком борьбы с коронавирусом и стал серьезным испытанием для системы здравоохранения стран СНГ.
Гурбангулы Бердымухамедов также заявил, что в этих непростых условиях страны СНГ смогли быстро наладить направления сотрудничества в области медицины, санитарии, таможни и других услуг, продемонстрировав высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом новой угрозы.
Туркменистан отрицает наличие коронавируса на своей территории. Вспышку заболевания с симптомами коронавируса на территории страны, переполненные больницы, жесткие ограничения, расширение карантинных зон и рост смертности, в том числе среди медперсонала, власти страны не комментируют.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз заявил об отсутствии коронавируса на территории страны 13 ноября, назвав это "большим достижением".
Позже ВОЗ сообщила, что Туркменистан не отправляет пробы на COVID-19 на независимое исследование в референс-лаборатории ВОЗ. Договоренность сторон была достигнута в августе нынешнего года.
В Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии в конце минувшей недели провели 140 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 35 новых случаев заболевания, сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. По её словам, на выходных исследования не проводились.
«Число заболевших с середины сентября достигло 2151. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 еще 40 человек, всего выписано из медучреждений 1252 гражданина. Под наблюдением медиков пока остаются 847 человек», – сказала Гаглоева.
Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Вазген Манукян: Побежденный лидер не может вести переговоры по Карабаху
Кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян считает, что премьер-министр Никол Пашинян не может вести переговоры по Нагорному Карабаху.
В интервью аналитической программе «С Грайром Тамразяном» Манукян подчеркнул, что эти переговоры должен вести лидер, на котором нет «клейма лидера побежденной страны».
«Кто бы ни был, забудьте о моей персоне, кто бы ни хотел быть там [на должности премьера], он будет вынужден вести переговоры. Но на этом лидере не должно быть клейма лидера побежденной, проигнорированной страны. В моем случае у меня даже есть кое-какое преимущество, поскольку я руководил армией в 1992-1993 годах, когда Азербайджан потерпел такое же позорное поражение. То есть, это уже имеет психологическое значение. Во-вторых, вы говорите, что «все уже задокументировано», но это не так, есть много открытых вопросов, они зависят от интерпретации, зависят от других обстоятельств. Не обязательно, чтобы твой оппонент тебя боялся, но он может считаться с вами. Что касается того, что Армения проиграла, то да, но все равно, основная ответственность за поражение лежит на Николе Пашиняне», - в частности, заявил Вазген Манукян.
Видео полного интервью (на армянском языке):
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Команда Байдена готовится наказать Россию за кибератаки
К ответным мерам призывают сенаторы
Двое сенаторов США - республиканец и демократ - призвали администрацию Дональда Трампа принять меры в ответ на масштабные кибератаки на государственные учреждения Соединённых Штатов. По утверждениям американских спецслужб и Госдепартамента, кибератаки организовали российские хакеры, предположительно связанные с государством.
Представители властей США и эксперты говорят, что сети по меньшей мере шести правительственных ведомств были взломаны, а тысячи компаний заражены вредоносным кодом в ходе одной из крупнейших известных подобных хакерских атак - сообщает "Голос Америки". Президент Дональд Трамп предположил, что вред от кибератак был преувеличен прессой, и высказал сомнения в том, что за ними стояла Россия, выдвинув версию о причастности Китая.
Сенатор-республиканец Митт Ромни - один из немногих открытых критиков президента в Республиканской партии - заявил, что масштабный взлом данных федерального правительства был "чрезвычайно разрушительным" и что у президента Дональда Трампа возникает "близорукость", когда речь заходит о России. По мнению Ромни, Россия сейчас противостоит Соединённым Штатам "на всех фронтах", и Вашингтону следует исходить из того, что Москва сейчас представляет собой враждебную силу на мировой арене.
Ведущий демократ в сенатском Комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что кибератака, возможно, продолжается и что власти еще не определили ее полный масштаб. Он также призвал к ответным мерам.
Команда избранного президента Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую причастность к кибератакам после вступления Байдена в должность. По словам будущего главы администрации Байдена Рона Клайна, речь может идти о санкциях и о "шагах, которые могут сократить возможности для соверешния подобных атак из-за рубежа". При этом Клайн подчеркнул, что необходимо получить больше информации о целях и объеме кибератак против США.
Кремль отрицает какое-либо участие российских государственных структур в кибератаках - как нынешних, так и осуществлённых в прошлом.
Грузия вводит карантин для прибывающих из Великобритании
Власти Грузии вводят обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании. Причина – распространение нового штамма коронавируса.
Ограничение затронет как граждан Грузии, так и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию.
При этом в заявлении межведомственного координационного совета при правительстве говорится, что Грузия не восстанавливала авиасообщение с Великобританией, а граждане этой страны могут посещать Грузию лишь по бизнес-приглашению.
Ранее несколько стран ЕС сообщили о том, что они прекратят принимать авиарейсы из Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики, однако, утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.
COVID-19 в Грузии: 824 новых случая, 4227 выздоровели, 46 скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 824 новых случая коронавируса, – заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава. Это – минимальный показатель с октября.
Низкий показатель выявления объясняется и тем, что в выходные дни проводится мало исследований. В частности, за сутки было проведено 4811 тестов, из них PCR-тестов – 2331, экспресс‐тестов на антиген – 2480.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2140 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов. За сутки в стране выздоровели 4227 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 209 462, выздоровевших – 184 668.
- Ранее директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что не поддерживает существенное ослабление ограничений, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в стране появились элементы стабилизации ситуации, и необходимо закрепить достигнутый результат.
В парламенте Грузии проходят слушания кандидатов в члены кабмина
В парламенте Грузии начались слушания состава правительства, представленного для выражения доверия кандидатом в премьер-министры Георгием Гахария.
В частности, уже проходит совместное заседание парламентских комитетов - финансово-бюджетного, по аграрным вопросам, отраслевой экономике и экономической политике, окружающей среде и природным ресурсам, региональной политике и самоуправлению. Перед депутатами выступила кандидат в министры инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили. Она рассказала о планах ведомства на ближайшие три года.
На совместном заседании комитетов по европейской интеграции, вопросам диаспоры и Кавказа и международным отношениям встретятся с выдвинутым на пост министра иностранных дел Давидом Залкалиани.
Тематические слушания продолжатся на совместных заседаниях комитетов 22 декабря. 23 декабря встреча с кандидатами в члены правительства пройдет в формате фракции «Грузинская мечта», а 24 декабря вопрос будет вынесен на пленарное заседание.
В заседаниях не участвует оппозиция, которая бойкотирует парламент десятого созыва и планирует отказаться от депутатских мандатов.
Кабинет министров представлен для получения доверия парламенту в следующем составе:
- Премьер-министр - Георгий Гахария
- Министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили
- Министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе
- Министр внутренних дел - Вахтанг Гомелаури
- Министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава
- Министр иностранных дел - Давид Залкалиани
- Министр финансов - Иване Мачавариани
- Министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели
- Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили
- Министр обороны - Ираклий Гарибашвили
- Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства - Тея Ахвледиани.
Наряду с кандидатами в члены кабинета министров, в парламент была внесена правительственная программа на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства». Большая часть программы посвящена борьбе с пандемией.
Несколько стран ЕС прервали авиасообщение с Британией
Причина – мутация коронавируса
Неколько стран ЕС в воскресенье сообщили о том, что они прекратят принимать авиарейсы из Великобритании – в связи с сообщениями о распространении на юго-западе Англии нового штамма коронавируса.
Первыми об ограничениях сообщили Бельгия и Нидерланды. Бельгия также прервала железнодорожное сообщение с Лондоном через Евротоннель. Позднее о временном запрете на авиасообщение заявили и ряд других стран, в том числе Франция и Германия - она вводит временный запрет на полёты с полуночи 21 декабря. К вечеру 20 декабря временные ограничения на полёты в Британию и из Британии ввели около 10 стран Евросоюза. Ожидается, что ситуацию обсудят представители ЕС.
Власти Израиля не остановили авиасообщение с Британией, но запретили въезд в страну пассажирам, которые не имеют израильского гражданства. Обладатели же израильских паспортов, прилетающие из Лондона, должны будут провести 2 недели на карантине.
Накануне власти Британии заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун.
Британская пресса пишет об "отмене Рождества" – массовых мероприятий в связи с праздниками в столице Британии не будет, рестораны и кафе закрыты. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а также собираться несколькими семьями на Рождество. Меры пока введены на 2 недели.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики, однако, утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии. Вечером в воскресенье стало известно об обнаружении нового штамма и в Италии.
- Великобритания – одна из немногих стран, с которыми Россия восстановила прямое авиасообщение. Пока российские власти не заявляли о планах его ограничить.
Советник Генсека ООН по здравоохранению призвал ввести в Грузии полный локдаун
Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призывает правительство Грузии не только не ослаблять действующие ограничения по COVID-19, а ужесточить их и ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.
«Вирус не знает суббот и воскресений или Рождества и Нового года. Следовательно, единственный выход для Грузии, к сожалению, мне приходится говорить об этом, это полный локдаун», - заявил Пхакадзе в эфире телеканала «Пирвели». Он уверен, что Грузия смогла бы избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19, если бы еще в сентябре в стране были введены не точечные ограничения, а общенациональный локдаун.
Пхакадзе указал, что сегодня в Грузии никто в серьез не задумывается о третьей волне, а все краткосрочные решения принимаются импульсивно. «Представьте, что у вас в комнате пять окон и включено отопление. Вы закрываете три окна, но два все равно открыты. Тепло все равно уходит. Такова логика. Либо закрываем все, либо все открыто», - сказал Пхакадзе.
Он призвал людей не заниматься самообманом и понять, что действующие сегодня в Грузии меры недостаточны и их соблюдают частично: несмотря на запрет общественного транспорта, люди перемещаются на личных автомобилях, продолжают ходить в гости, отмечать дни рождения и свадьбы.
Пхакадзе всегда оставался сторонником радикальных мер и жестких ограничений в борьбе с коронавирусом. Он периодически принимает участие в заседаниях межведомственного координационного совета и направляет свои рекомендации правительству Грузии.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.
Согласно плану правительства, с 24 декабря по 2 января большая часть ограничений будет снята. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивают на сохранении ограничений. Анонсированные послабления оказались под сомнением. Ожидается, что свое окончательное решение правительство объявит 21 ноября.
Эпидемиологи опасаются, что послабления в период праздников увеличат темпы распространения COVID-19 и сведут на «нет» результаты, достигнутые благодаря строгим ограничениям. За последние две недели показатели суточного прироста заболевших сократились почти в два раза - с отметки более 5 тысяч до менее чем 3 тысяч. Одновременно показатель выздоровления вырос до 86%.
Пока что на высоком уровне остается смертность. В настоящее время в стране 26 077 активных случаев COVID-19. Из них состояние 1 104 пациентов тяжелое.
Умер известный грузинский киноактер, режиссер и сценарист Гоги Кавтарадзе
В возрасте 80 лет умер известный грузинский киноактер, режиссер и сценарист Гоги Кавтарадзе. Информацию Общественному вещателю подтвердили члены семьи артиста.
Кавтарадзе родился 2 апреля 1940 года в Тбилиси. С юности его жизнь была связана с театром. Еще будучи подростком, он подрабатывал рабочим сцены. В 1967 году Кавтарадзе окончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели.
Впоследствии в качестве режиссера он работал в Театре Руставели, в Тбилисском академическом театре имени Коте Марджанишвили, в Батумском театре имени Ильи Чавчавадзе. Был директором Кутаисского театра имени Ладо Месхишвили и Сухумского драматического театра имени Константина Гамсахурдия. Занимал должность художественного руководителя Русского драматического театра имени Александра Грибоедова и Театра Рустави.
В 1964 году Кавтарадзе впервые появился в кино. Его дебютом стала главная роль в короткометражном немом фильме «Свадьба» режиссера Михаила Кобахидзе. Всего на счету Кавтарадзе роли в 25 кинокартинах. Среди них «Он убивать не хотел» (1966), «Не горюй!» (1969), «Кукарача» (1982), «Возвращение Будулая» (1985). В 1992 году на экраны вышел фильм «Золотой паук», режиссером и сценаристом которого был сам Кавтарадзе.
В начале 1990-х годов Кавтарадзе активно занялся политикой. Был членом Верховного Совета Республики Грузия первого созыва, оказался среди подписавших Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 9 апреля 1991 года.
Спустя два десятилетия Кавтарадзе вернулся в политику. В 2012 году он был избран мажоритарным депутатом парламента Грузии 8-го созыва от блока: «Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта».
Кавтарадзе состоит в Союзе кинематографистов Грузии. Он является лауреатом Государственной премии Грузии, премии имени Коте Марджанишвили и кавалером ордена Чести.
Бельгия и Нидерланды временно отменили прием авиарейсов из Лондона
Нидерланды и Бельгия прекратили принимать авиарейсы из Великобритании. Также прервано железнодорожное сообщение между Бельгией и Великобританией. Эти краткосрочные меры приняты в воскресенье в связи с изменением уровня ограничительных мер - до четвертого - на юго-востоке Англии и в Лондоне.
Подобные меры рассматривают и власти Германии.
Британский премьер Борис Джонсон в субботу отменил намеченное ранее ослабление ограничительных мер в Лондоне и на значительной территории юго-восточной Англии, где быстро распространяется новый штамм коронавируса.
Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет значительной опасности для жизни человека и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от Covid-19.
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