Гурам Гумба: «Там до Леона еще одиннадцать царей, начиная с Аноса»

11 ноября в публикации «Абхазскому царству предлагают праздник» «Эхо Кавказа» рассказывало, что в интернет-сообществе республики вызвало активное обсуждение намерение Общественной палаты Абхазии поддержать инициативу известного поэта и автора книг по абхазской истории Дениса Чачхалиа официально утвердить 780 год н.э. как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. В письме на имя президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа Общественная палата просила АНА дать историческую справку по данному вопросу и поддержать инициативу, обратившись к руководству страны. «Как следует из исторических источников, – говорилось в информации ГИА «Апсныпресс», – в 780 году при абхазском царе Леоне II Византия и Хазария признали Абхазское царство. Таким образом, получается, что в 2020 г. исполнилось 1240 лет абхазской государственности».

17 декабря то же «Апсныпресс» сообщило, что вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с участием спикера Народного Собрания Валерия Кварчия, президента АНА Зураба Джапуа, директора АбИГИ Арды Ашуба, секретаря Общественной палаты Гули Кичба, известных ученых-историков Алексея Папаскира, Гурама Гумба, Дорофея Дбара, Наалы Касландзия и Аслана Авидзба. Денис Чачхалиа участвовал в работе совещания по видеосвязи из Москвы. По мнению ряда ученых, выступавших на совещании, существуют и документы, указывающие на более ранний период возникновения абхазской государственности. Вице-президент предложил провести научную конференцию для обсуждения данной инициативы. Характерен заголовок этой короткой информации – «У историков Абхазии нет единого мнения по поводу даты начала абхазской государственности».

Сегодня я обратился к участнику совещания историку Гураму Гумба с просьбой подробнее рассказать о том, что на нем говорилось. По его словам, больших расхождений во мнениях не было. Участники встречи поддержали слова Валерия Кварчия и Зураба Джапуа, что подобного рода инициативы должны сначала обсуждаться в узком кругу специалистов-историков, а затем выноситься на суд общественности. Гурам Джотович отметил:

«Там до Леона еще одиннадцать царей, начиная с Аноса, их история уходит в шестой век! Существует несколько концепций, несколько точек зрения о времени основания абхазской государственности. Начиная с середины второго тысячелетия (до нашей эры) до восьмого века (нашей эры)…

– Хорошо, пройдет научная конференция – и победит одна из концепций?

– Ну, научные конференции не для этого… (смеется).

– Нет, я говорю о другом – что никакого праздника не будет, если так подходить, поговорят – и на этом все закончится.

– Большинство может все-таки к чему-то общему прийти, потом будут дальнейшие исследования. А день абхазской государственности – это есть День Победы и независимости у нас.

– Но мы всегда говорили – это день восстановления абхазской государственности.

– Да, восстановления, конечно.

– А вот что касается этого времени – 1200 лет, то это, если помнишь, при Владиславе Ардзинба стали говорить, и во многих документах это появилось...

– Да, но это было в политических документах. А если меня, как историка, спросить, я скажу, что нашей государственности две тысячи лет. Это моя точка зрения. И другие точки зрения есть. Понимаешь, мы имеем точно зафиксированные в источниках, подтверждаемые данными археологии, в других смежных науках сведения про абхазских правителей в первом веке нашей эры. То есть что, мы должны отказаться от части нашей истории? Мы не можем этого сделать. Мы имена их знаем, мы время знаем, когда они правили. Мы знаем имена абхазских царей пятого века, у нас их печати сохранились…

– Ты прекрасно знаешь, что я не сторонник какой-то концепции и вообще не историк. Но речь, напомню, идет о празднике, который нужен для напоминания всему нашему обществу и миру о нашей древней истории. Если говорить о тех веках и упоминаемых правителях, то мы не можем назвать какой-то даже просто год определенный, а тут все же он зафиксирован. Почему как вариант не праздновать основание именно Абхазского царства, объединившего государственные образования предков абхазского народа – абазгов, апсилов и так далее?

– Абхазское царство – это уже другой вопрос. Не как начало государственности, а как объединение всех древнеабхазских земель в единое абхазское государство. Это можно праздновать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия