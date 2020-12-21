Абхазские политики концептуально разошлись во мнениях

В парламенте Абхазии прошли открытые слушания по Концепции внешней политики Республики Абхазия, в которых принимали участие представители оппозиции, власти, и общественности. Представители оппозиции потребовали отозвать и доработать Концепцию.

Публичное обсуждение в парламенте подписанной президентом Абхазии Концепции внешней политики началось с пояснения депутата Астамура Логуа, который проинформировал, что 23 ноября текст Концепции внешней политики был передан в парламент. Он лично раздал депутатам 24 экземпляра с просьбой ознакомиться и высказать свое мнение. Однако до заседания дело не дошло, его провести не успели, и Концепция была подписана президентом.

Астамур Логуа положительно оценил факт появления Концепции, вести переговоры надо со всеми странами Южного Кавказа, в частности, он сообщил об обращении к абхазской диаспоре Турции с просьбой содействовать участию Абхазии в переговорах «шестерки»:

«Буквально вчера, в рамках дружественных разговоров с представителями нашей абхазской диаспоры в Турции, мы договорились о том, что сейчас… Вы слышите, что звучат всякого рода инициативы после войны в Нагорном Карабахе, которые прямо касаются нашего региона, говорится о какой-то платформе из шести, куда приглашают такие страны как Иран, Азербайджан, Грузию, Россию, Турцию, добавляя, что если Армения будет участником, они бы с удовольствием пригласили Армению. Пока, к сожалению, об Абхазии речи нет. Однако мы договорились о том, что диаспора, через свои контакты, которые у нее есть в турецком государстве, будет настаивать на том, чтобы Абхазия была привлечена к этому обсуждению, к этим проектам, а мы же, полагаясь на свои союзнические и стратегические отношения с Российской Федерацией, тоже будем просить, чтобы этот вопрос лоббировался в пользу Абхазии».

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба поддержал Концепцию внешней политики, он считает, что Абхазия должна вести переговоры со странами, которые ее окружают, а это – Россия, Грузия и Турция. Концепция внешней политики, заявил он, принималась на заседании Совбеза и за нее все проголосовали единогласно.

Лидер Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба выразил отношение оппозиционных сил к Концепции внешней политики Республики Абхазия.

Сам факт появления документа, декларирующего принципы внешней политики Абхазии, он оценил положительно. Вместе с тем отметил, что при подготовке нужно было учесть мнение всех общественных сил. Он подчеркнул, что заявление МИДа Абхазии, в котором говорилось о том, что до подписания Концепция обсуждалась в парламенте, не соответствует действительности, так как никакого обсуждения не было.

Адгур Ардзинба поведал присутствующим свое видение и свой прогноз того, что будет происходить в ближайшие месяцы и годы вокруг Абхазии.

Так, в Грузии после парламентских выборов начался политический кризис, и оппозиционные партии не признают их итоги. В США избран новый президент Джо Байден, который уже заявил, что «мы придем везде, где нас ждут наши партнеры». Для Грузии, по словам Ардзинба, это будет означать, что поддержку со стороны США получат те оппозиционные силы, которые настроены против России, в пользу Запада:

«Те силы, которые не признают сегодня итоги парламентских выборов, получат поддержку, колоссальную поддержку, их паруса надуют и там будет происходить следующее: или будут перевыборы в парламент, или будет оказано такое давление на действующую партию, что на базе каких-то компромиссов они выйдут, опять же, не в пользу России, а в пользу Запада. Это то, что будет в Грузии».

Турция реализует свои амбиции на Южном Кавказе и стремится к реставрации Османской империи. Взаимодействие Турции с Администрацией Джо Байдена может, по мнению Адгура Ардзинба, пойти по двум сценариям. Первый: США будут содействовать амбициям Турции и тем самым попытаются стравить ее с Россией. Второй сценарий: США будут стремиться вывести Турцию из игры и занять ее позиции.

Оба сценария для Абхазии неблагоприятны.

Декларируя в условиях противостояния России и Запада многоуровневые переговоры с Грузией и готовность вести переговоры с Турцией, Абхазия, по мнению Ардзинба, показывает миру, что «мы и туда, и сюда», а говорить надо только с теми странами, которые признали независимость:

«Россия – наш единственный надежный союзник. В Концепции должно быть отражено следующее: вот у нас есть Россия – основной партнер, в этом отношении с Россией у нас есть огромный потенциал, который нужно выбрать, мы его еще не выбрали. Во всех остальных случаях со странами, которые нас признали, да, надо устраивать дипломатические отношения, многоуровневые, многовекторные, как хотите. Всех остальных надо собрать одной формулировкой и сказать: «Везде, где есть понимание, что Республика Абхазия – это независимое государство, мы готовы взаимодействовать и общаться. Абхазия – это единственное место на планете, которое является центром не только абхазского, но и черкесского, адыгского мира, и это единственное место на земле, где мы – представители этого этноса – можем встать во весь рост и сказать, что это – наше государство, что мы можем свои традиции, свою культуру здесь развивать так, как мы хотим».

Адгур Ардзинба настаивает на том, чтобы Концепцию отменили и доработали с учетом мнения оппозиции и депутатов парламента.

Его поддержали представители других оппозиционных партий – лидеры Республиканской общественной организации «Аидгылара» («Единение») Кан Кварчия, Народной партии Якуб Лакоба и ветеранской организации «Аруаа». Они считают, что Концепцию внешней политики надо отозвать, указ президента отменить и выработать единый документ, который будет поддержан всеми.

Депутаты парламента намерены вновь собраться в ближайшее время, обсудить Концепцию внешней политики и выразить свое отношение к ней.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия