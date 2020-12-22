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Торговые объекты в Грузии возобновят работу, транспорт нет – решение правительства
Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно после заседания межведомственного координационного совета при Кабмине.
Принято решение не возобновлять работу общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не возобновит работу междугородний транспорт. В период с 24 декабря по 2 января не будут работать вещевые рынки, а сельскохозяйственные рынки продолжат работу.
Торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций. Магазины будут работать с 07:00 до 19:00. Будет ограничено количество людей, посещающих объекты (один пользователь на 20 кв.м), будут регулироваться очереди у входов. В магазинах одежды не будут работать примерочные. В торговых центрах не будут работать объекты питания.
Еще одно новое ограничение введено для ресторанов, которые функционируют в гостиницах. Их работа будет ограничена с 21:00. Все остальные рестораны и объекты общественного питания вновь будут работать на вынос.
Остается в силе запрет на передвижение в ночные часы. «Комендантский час» по всей стране будет действовать с 21:00 до 05:00 – за исключением новогодней ночи и кануна Рождества – 6 января.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.
- Правительство планировало снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений. Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призвал правительство ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.
- Отметим, что на фоне осуществления программы интенсивного тестирования населения (до 20 тысяч тестов в день) за последние недели показатели суточного прироста заболевших сократились.
Другие новости дня
Сенат одобрил законопроект о защите прав человека в Беларуси
Сенат США в понедельник одобрил законопроект "О демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". Он даёт президенту дополнительные полномочия по введению санкций против властей Беларуси, в том числе в связи с президентскими выборами 2020 года, которые США считают сфальсифицированными, и с насилием по отношению к участников акций протеста.
Ранее этот законопроект одобрила Палата представителей. Он был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, по проектам которого в прежние годы уже были приняты несколько законов о защите демократии в Беларуси. Документ поддержали представители обеих партий. Для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп.
При этом указывается, что санкции могут быть введены не только против граждан Беларуси, но и против россиян, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ и нарушении прав человека в связи с политическими репрессиями в Беларуси".
С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и власти Александра Лукашенко. Официальная Москва, в отличие от стран Запада, признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси и неоднократно высказывалась в его поддержку. Сообщалось также о содействии сотрудников российских СМИ, в частности RT, в Беларуси работе официальных белорусских СМИ, которые выступают с пролукашенковских позиций.
Принятый Палатой представителей документ, кроме того,
- призывает провести в Беларуси новые выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ,
- признаёт созданный оппозицией Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признаёт Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси",
- призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий,
- поддерживает стремление народа Беларуси к свободе вероисповедания,
- предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку гражданского общества в Беларуси,
- устанавливает, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией,
- предусматривает оказание поддержки независимым белорусским СМИ и представителям IT-сектора.
Китай запустил новую ракету-носитель среднего класса
Китай во вторник впервые отправил в космос ракету-носитель среднего класса "Чанчжэн-8", разрабатываемую в рамках программы по созданию многоразовых носителей. Пуск состоялся с космодрома на острове Хайнань, передаёт китайское государственное агентство "Синьхуа". В перспективе новая ракета должна стать для Китая аналогом американской ракеты-носителя Falcon 9, созданной SpaceX Илона Маска.
Ракета отправилась на первый старт с полезной нагрузкой — секретным спутником XJY-7, который должен "испытывать новые технологии Китайской академией космических технологий", аппарат дистанционного зондирования Земли “Хайсы-1”, спутник связи и микроспутник, созданный для Эфиопии, отмечает агентство "Интерфакс".
Первый старт "Чанчжэн-8" прошёл в одноразовом режиме — все элементы ракеты разрушены после пуска. Однако предполагается, что в будущем ракета-носитель получит первую ступень, которая будет способна возвращаться на Землю и садиться на морскую платформу, по примеру Falcon 9. Первая такая ступень должна быть разработана приблизительно к 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника космической отрасли Китая, сообщившего об этом на конференции в ноябре.
Первый пуск новой ракеты-носителя завершает для Китая успешный год космической программы. В мае страна отправила в космос прототип нового космического корабля для доставки человека в космос на новой сверхтяжёлой ракете "Чанчжэн-5 B". В июле отправила первую в своей истории миссию по изучению Марса. В декабре — третьей в мире сумела получить образцы лунного грунта с помощью зонда "Чанъе-5".
Китай стремится стать одной из ведущих космических держав. В ближайшее десятилетие Пекин планирует отправить на первую в своей истории пилотируемую миссию на Луну, готовится к созданию собственная орбитальная станция.
Песков: у Навального мания величия, он сравнивает себя с Иисусом
МИД России запретил въезд на территорию страны нескольким гражданам стран ЕС, которых в Москве считают "причастными к нагнетанию антироссийской санкционной активности". Кто именно вошёл в новый список - пока не сообщается. Списки были переданы послам Швеции, Франции и Германии, которые во вторник были вызваны в российский МИД.
В заявлении ведомства подчёркивается, что действия Москвы связаны с санкциями, введёнными ранее Евросоюзом против ряда российских высокопоставленных чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу" - сказано в заявлении, где случившееся с Навальным названо "инцидентом".
О том, что Москва введёт ответные санкции, ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Именно в Германии, Франции и Швеции специалисты обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Впоследствии их присутствие подтвердила ОЗХО. Эту организацию МИД России подверг критике в отдельном заявлении накануне.
Послы были вызваны в МИД на следующий день после того, как Навальный опубликовал запись своего разговора с, как утверждается, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что говорит с помощником секретаря Совбеза России, фактически признался, что Навальный был отравлен сотрудниками спецслужбы и расскзал подробности. Ранее было опубликовано расследование о слежке за Навальным сотрудников ФСБ, среди которых были врачи и химики.
Президент России Владимир Путин фактически признал слежку, однако власти России категорически отрицают отравление. ФСБ заявила о том, что опубликованный Навальным разговор - подделка. Цельной версии о том, что же произошло с Навальным 20 августа, российские власти не выдвигают.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что в Кремле не смотрели видео разговора Навального с Кудрявцевым, и сослался на заявление ФСБ. Навального Песков назвал "больным" (ранее он отзывался о нём как о "пациенте") и предположил, что у него мания преследования: "В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду" - сказал Песков. Он подчеркнул, что это его "личная точка зрения". Какие именно высказывания имеет в виду Песков, говоря, что Навальный сравнивает себя с Иисусом, он не пояснил. Навальный прокомментировал высказывания Пескова в твиттере:
На площади Республики в Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
На площади Республики в Ереване стартовал митинг «Движения за спасение Отечества», которое требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее, отмечая, что 22 декабря – самый решающий день их борьбы, оппозиционное движение объявило общенациональную забастовку.
Представитель партии АРФД Гегам Манукян сообщил сегодня, что к ним присоединилась группа адвокатов.
Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что с сегодняшнего дня они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.
«Движения за спасение Отечества», состоящее из 16 оппозиционных партий, считает Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующие власти за неспособность справиться с последствиями войны.
Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на «временного» премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х. «Движения за спасение Отечества» заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в котором Манукян и его партия участвовать не будут.
Между тем, премьер-министр Никол Пашинян считает данное оппозиционное движение «бунтом [бывших] элит».
В своем сегодняшнем Facebook-посте глава правительства, в частности, написал: ««Элита», лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается добиться реванша». Как утверждает Пашинян, «реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году «элитой» и народом».
«Но в любом случае решающее слово будет за народом, потому что, если народ скажет свое слово, «элита» ничего не сможет сделать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы люди не упустили возможность сказать свое слово. Но на данный момент приоритетом для нас является обеспечение внешней безопасности Армении и Арцаха [Карабаха]. В этих действиях внешняя безопасность ни в коем случае не должна ставиться под вопрос», – подчеркнул Никол Пашинян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Der Spiegel: ФРГ может ввести новые санкции против России из-за убийства Хангошвили
Власти Германии могут ввести дополнительные санкции в отношении России после вынесения приговора подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах. Газета сообщает об этом в заметке, посвященной расследованию Алексея Навального о его предполагаемых отравителях.
Der Spiegel пишет, что власти Германии не планируют вводить новые санкции в отношении России в связи с этим расследованием, однако «в правительственных кругах говорят», что не позднее чем к моменту вынесения приговора по делу об убийстве в Тиргартене нужно будет совместно с партнерами по ЕС вводить новые санкции. Ожидается, что приговор будет вынесен в марте 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и ее партнеры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией»
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
На онлайн-выборах председателя «Национального движения» лидирует Ника Мелия
В Facebook-группе, созданной «Единым национальным движением» (ЕНД), продолжаются выборы председателя грузинской оппозиционной партии.
В голосовании лидирует Ника Мелия. По данным на утро вторника, у него почти семь тысяч голосов. У Левана Варшаломидзе – немногим более трёх тысяч.
Голосование завершится вечером 25 декабря. За нового лидера могут проголосовать не только члены партии, но и её сторонники. В ЕНД предупредили, что не будут учитывать голоса фейк-аккаунтов.
- С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии». Кроме того, Вашадзе назвал неприемлемыми участившиеся критические высказывания в адрес послов США и Евросоюза, которые выступают посредниками на переговорах между властями и оппозицией из-за возникшего после выборов в парламент политического кризиса.
- Михаил Саакашвили – неофициальный лидер ЕНД. При этом правящая партия «Грузинская мечта» разработала законопроект, согласно которому политические объединения во главе с гражданами других государств или государственными преступниками лишаются права участвовать в выборах. Саакашвили осужден на родине и в настоящее время является гражданином Украины.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один. Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы.
В Грузии за сутки выявили 3064 новых случая коронавируса, 42 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2182 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 42 пациента.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3064 новых случая коронавируса, выздоровели 3740.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 212 526, выздоровевших – 188 408.
За сутки было проведено 17 007 тестов, из них PCR-тестов – 5719, экспресс‐тестов на антиген – 11 288.
- Ранее директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что не поддерживает существенное ослабление ограничений, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в стране появились элементы стабилизации ситуации, и необходимо закрепить достигнутый результат.
- Власти Грузии ввели обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании. Причина – распространение нового штамма коронавируса.
Любовь Соболь отпустили после задержания у дома Кудрявцева из ФСБ
Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь была в понедельник задержана в Москве у дома, в котором предположительно живёт сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев. Он, как утверждает Алексей Навальный, был одним из участников операции по его отравлению.
Соболь вела прямую трансляцию в твиттере и сняла своё задержание.
Задержание снимали также журналисты, которые прибыли на место и, как и Соболь, пытались пообщаться с Кудрявцевым (дверь в квартиру им не открыли).
Полицейские при задержании сказали сотруднице ФБК, что на неё поступило заявление от одного из жильцов. Названный адрес совпадает с предполагаемым адресом Кудрявцева.
Из отдела полиции Соболь позвонила адвокату Владимиру Воронину. Он сообщил "Медиазоне", что её опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу. О какой уголовной статье идёт речь, он не сказал. Алексей Навальный также написал в Twitter-аккаунте, что на Соболь "оформляют уголовное дело".
Позже в твиттере канала "Навальный.Live" появилось сообщение, что на Соболь составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Статья предполагает наказание в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток. При этом, по данным адвокатов, Соболь опрашивают в рамках проверки её действий, нарушающих статью Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности жилища. Опрос начался после полуночи, спустя шесть часов с момента доставления в отдел полиции.
Соболь отказалась давать показания.
В ночь на вторник Соболь была отпущена без предъявления обвинений по уголовной статье.
Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.
- В понедельник Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с, как он утверждает, Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В ходе беседы сотрудник ФСБ фактически признался в том, что на Навального было совершено покушение, и рассказал подробности.
- В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.
- Сам Кудрявцев не был в Томске, когда там 20 августа был отравлен Навальный. Но ранее он участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.
Московский штаб Навального сообщил, что вечером в понедельник у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты с требованием расследовать отравление, уголовное дело по факту которого в России так и не возбуждено.
Двое участников пикетов были задержаны.
В США одобрена помощь населению и бизнесу на $900 миллиардов
Палата представителей Конгресса США и Сенат в понедельник вечером одобрили законопроект, которым предусматривается выделение почти 900 миллиардов долларов на помощь американцам и фирмам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса.
Согласно законопроекту, достигнутому в результате многомесячных дебатов, каждому взрослому американцу и каждому ребенку будет выплачено 600 долларов. Для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год эта сумма будет уменьшена в зависимости от уровня дохода. Пособия по безработице будут увеличены на 300 долларов и их выплаты будут продлены на 11 недель до весны будущего года. Более 300 миллиардов долларов будет направлено на помощь мелким предпринимателям. Часть этих денег пойдет на выплаты зарплат временно безработным сотрудникам этих фирм. Более 50 миллиардов долларов выделено на приобретение вакцин от COVID и вакцинирование населения.
Это второй за последний год масштабный пакет финансовой помощи, предназначенный для поддержки людей, оказавшихся без работы и стимулирования экономики в условиях когда она продолжает работать не в полную мощность из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
"Мы одобрим исторический пакет мер, который поможет американским семья пережить эту пандемию", - заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел. Руководители демократов в Конгрессе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократической фракции в Сенате Чак Шумер считают, что этих мер недостаточно и говорят о готовности подготовить новый пакет помощь в будущем году после прихода в Белый дом администрации демократа Джо Байдена.
Обсуждения этого законопроекта начались в конце лета, но результатов удалось добиться лишь после того, как демократы отказались от своего требования направить дополнительные средства на помощь штатам, а республиканцы отказались от попыток включить в закон пункт, защищающий предпринимателей, возобновивших работу в условиях пандемии от исков их работников.
Экономисты соглашаются, что первый пакет помощи на сумму более 2 триллионов долларов, одобренный Конгрессом в конце марта, помог Соединенным Штатам избежать глубокого экономического кризиса, вызванного приостановкой экономической активности. Однако экономический рост, возобновившийся в начале лета, замедлился в последние месяцы, уровень безработицы остается высоким, около 7 процентов.
Одобренный Конгрессом законопроект должен быть подписан президентом Дональдом Трампом.
Ковид в Абхазии: 92 новых случая инфицирования, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 443 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 92 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 116 человек, 92 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1958 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», с осложнениями основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Женщина была доставлена в медучреждение 6 декабря. Несмотря на то, что женщина получала необходимую медицинскую помощь в полном объеме, она скончалась 20 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской - 24.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день - 7871. 102 летальных случая. Выздоровели 6003 человека.
В Грузии ужесточат контроль за скоростью на дорогах
С сегодняшнего дня, 21 декабря, в целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Аджарии, Кахетии, Мцхета-Мтианети и Тбилиси появились 19 новых секций контроля скорости, на которых установлены специальные радары. Об этом сообщает Центр управления общественной безопасностью «112».
Контролировать скорость транспорта радарами в Тбилиси будут на следующих отрезках:
- от пересечения улиц монаха Габриэля Салоси и Шалвы Долидзе до №-40 улицы монаха Габриэля Салоси и обратно. Разрешенная скорость - 40 км/ч.
- от пересечения улиц Саингило и Гумбри до пересечения улиц Саингило и Марткопи и обратно. Разрешенная скорость - 40 км/ч.
- от пересечения улиц Ниаби и Абули - до пересечения улиц Ниаби и Саингило и обратно. Разрешенная скорость - 40 км/ч.
- от пересечения проспекта Царицы Кетеван и улицы В. Чачава до пересечения проспекта Царицы Кетеван и улицы Т. Абусеридзе и обратно. Разрешенная скорость - 50 км/ч.
В центре поясняют, что в масштабе всей Грузии система контроля скорости задействована на участке общей протяженностью 1 152 км.
С 1 июля 2017 года в Грузии ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Каждому водителю ежегодно начисляется 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. Если лимит будет исчерпан, автомобилист лишается прав. Система сокращения баллов не распространяется на видеоштрафы.
С ноября 2017 года в Грузии задействованы «умные камеры», которые могут определять правонарушителя в автоматическом режиме и выписать штраф. Камеры связаны с видеоаналитическими программами, расположенными в Центре совместных операций МВД.
Также было принято решение установить на дорогах секционные радары. Действующие до сих пор радары были не так эффективны, так как автомобилисты, приближаясь к ним, сбавляли скорость, а потом вновь набирали ее. Секционные радары контролируют скорость автомобиля на всем участке дороги, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тея Цулукиани предлагает расширить законопроект «Об амнистии»
Население Грузии ожидает расширения амнистии за счет осужденных, отбывающих длительные тюремные сроки. Об этом сегодня, 21 декабря, на заседании бюро заявила председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани. По ее словам, депутаты должны задаться этим вопросом, пока он находится на стадии законопроекта.
«К сожалению, Грузия, после России и Турции, все еще остается одной из стран в Совете Европы с самым большим количеством заключенных. До моего ухода с поста министра юстиции в Грузии было 7500 осужденных и 2500 подсудимых, что много для такой небольшой страны. Этому не поможет механизм условно-досрочного освобождения, он не заменит амнистию, тем более, что институт помилования стал достаточно пассивным. Конечно, амнистия не может распространяться на домашнее насилие, так как это может привести к худшему результату», - сказала Цулукиани.
Парламент Грузии собирается еще до весны принять новый закон «Об амнистии». Согласно законопроекту, опубликованному на сайте парламента, от уголовной ответственности и приговоров будут полностью освобождены лица, осужденные за нанесение легких повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, самообороны или по неосторожности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их перевоз или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушения строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.
Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли. На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движение, не завершившегося причинением тяжкого вреда или смерти.
Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества. Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.
Освободить в случае согласия потерпевших могут осужденных, которые приговорены за нанесение легкого вреда здоровью, насилие, обман потребителей, нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Также согласие потерпевшего потребуется для освобождения впервые осужденных за мошенничество, присвоение или растрату, а также уничтожение или повреждение чужой вещи.
Новый закон «Об амнистии» также предполагает освобождение в случае возмещения ущерба осужденных за повреждение чужой вещи, вызвавшее причинение смерти, незаконное получение кредита или злоупотребление чеком или кредитной картой. Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.
Россия выделит белорусским властям кредит в миллиард долларов
Россия выделит белорусским властям кредит в миллиард долларов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 21 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин. Планируется, что кредит будет переведен двумя траншами: 500 миллионов долларов в этом году, и еще 500 миллионов – в наступающем. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.
В октябре кредит в полмиллиарда долларов предоставил Беларуси Евразийский фонд стабилизации и развития – за счет этих средств власти страны собирались погасить накопленную задолженность перед компанией «Газпром» за поставки газа.
Ранее ряд экспертов отмечали резкое ухудшение экономической ситуации в Беларуси, вызванное, в частности, массовыми протестами против Александра Лукашенко и объявленной оппозицией общенациональной забастовкой, в которую включились несколько крупных белорусских предприятий. Власти страны признавали «некоторые волнения на предприятиях», но отмечали, что они «не нанесли никакого экономического ущерба». При этом Александр Лукашенко пригрозил участникам забастовки увольнениями и уголовными делами.
В понедельник по поручению Лукашенко МВД Беларуси создало единую электронную базу данных участников протестов. В ней будет содержаться информация о возрасте, местах проживания, работы или учебы, а также об увлечениях каждого протестующего, попавшего в поле зрения правоохранительных органов. Создатели базы данных обещают «индивидуальный подход» в части мер реагирования.
Кроме того, в понедельник Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, а также против членов координационного совета оппозиции, включая Мария Колесникову. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жесткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
Власти ЦАР: Россия направила в республику сотни военных
Россия направила в Центральноафриканскую республику сотни военнослужащих - после сообщений о попытке мятежа в стране. Об этом сообщили власти республики сегодня, 21 декабря.
По словам представителя правительства ЦАР, Россия направила в страну «несколько сотен солдат и тяжелое вооружение» в соответствии с договором между Москвой и Банги. Сообщается также, что в страну направлены сотни военнослужащих Руанды, которые уже участвуют в боях. Об участии в боях российских военных не говорилось.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия «не посылает войска» в ЦАР, но при этом сказал, что Россия «готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны», а также напомнил, что в ЦАР уже находятся российские военные инструкторы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в республике вызывает в Москве серьезную обеспокоенность, и что власти России наблюдают за ее развитием.
Два дня назад власти сообщили о том, что несколько группировок вооруженной оппозиции, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР Банги. Повстанцы поддерживают бывшего президента страны Франсуа Бозизе и выступают против нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадере. Наступление началось в преддверии президентских выборов, которые должны пройти 27 декабря.
Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, ЦАР неоднократно упоминалась в контексте деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным. Структуры Пригожина, которого называют поваром Путина, ведут в ЦАР разработку полезных ископаемых, а бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе и охраняют президента Туадере.
- Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о «ЧВК Вагнера» и активности структур Пригожина в стране.
День рождения Сталина в Гори отметили без шествия
В городе Гори, где родился Иосиф Сталин, сегодня, 21 декабря, отметили 142-летие со дня рождения советского вождя. В этом году мероприятие прошло скромно – участников было около двух десятков. Скорее всего, это произошло из-за эпидемии коронавируса - междугороднее сообщение в Грузии приостановлено.
Обычно 21 декабря в Гори собираются до сотни почитателей Сталина, которые традиционно проводят шествие с его портретами и советскими знаменами от дома-музея Сталина до центральной площади (это расстояние составляет несколько сотен метров).
На этот раз представители Коммунистической партии Грузии и другие сталинисты собрались у музея. Они возложили цветы к демонтированному в 2010 году с центральной площади памятнику Сталина. Участники мероприятия традиционно потребовали восстановить памятник Сталину.
Вакцинация от COVID-19 на территории ЕС начнется 27 декабря
Европейское агентство по лекарственным препаратам сегодня, 21 декабря, одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что в ближайшее время это решение формально подтвердит Европейская комиссия.
Власти ЕС уже заявили, что сертификация вакцины означает, что массовая вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до Нового года. В ряде стран, в том числе в Германии, Франции, Австрии и Италии, она начнется сразу после рождественских праздников, 27 декабря.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что первыми начнут прививать жителей домов престарелых.
Вакцина Pfizer стала первой зарегистрированной в ЕС вакционой от COVID-19. В Великобритании и США препарат был одобрен к массовому применению чуть раньше. В США одобрена и вакцина корпорации Moderna.
Сообщение о начале массовой вакцинации в ЕС совпало с резким ростом числа инфицированных коронавирусом в Британии - в связи с появлением нового, более заразного, как утверждают специалисты, штамма коронавируса. Многие страны ЕС прервали авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря такие же меры вводит и Россия.
Во многих странах ЕС также отмечается ускорение темпов роста числа зараженных, в ряде государств, в том числе в Германии, на рождественские и новогодние праздники введены жесткие карантинные меры.
В России одобрена для массовой вакцинации вакцина «Спутник V» института имени Гамалеи. Кроме России, ее сертифицировали также в Беларуси.
В Армении задержали мэра Гориса после его высказываний о Пашиняне
Полиция Армении задержала мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министра республики Никола Пашиняна в Сюникскую область.
Арушанян подозревается в попытке организации и проведения собрания с нарушением установленного законом порядка, сообщает Следственный комитет.
По информации пресс-службы ведомства, возбужденное уголовное дело принято к производству в Главном управлении по расследованию особо важных дел, проводится предварительное следствие.
Накануне Арушанян выступил с призывом запретить въезд Пашиняна на территорию области, назвав его «так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника».
Премьер Армении сегодня находился в городе Сисиан Сюникской области, после чего прервал визит, не посетив Горис, Капан и Мегри.
«Ничего, и Мегри на своем месте, и Капан на своем месте, и Горис на своем месте, сегодня мы приехали в Сюник, сегодня мы встретились с жителями Сюника, сегодня мы преклонились перед могилами сюникских солдат, и этот процесс продолжится. Мы не пойдем на провокации», – заявил Никол Пашинян.
Тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.
Ранее Пашинян говорил, что процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Кубатлу и Зангелан сталкивается с трудностями, поскольку основная дорога, связывающая Горис с городом Капан, выходит местами за пределы территории Армении.
С российской стороной достигнута договоренность о размещении пограничных сил РФ на участке автодороги Горис – Капан.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Брат Инала Джабиева «задержан и находится в камере временного содержания»
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий 19 декабря был задержан и передан в следственное управление МВД 30-летний житель Цхинвали Ацамаз Джабиев – брат-близнец погибшего в августе Инала Джабиева.
В пресс-службе заявили, что Ацамаз Джабиев разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).
«В настоящее время подозреваемый в совершении данного преступления содержится в камере временного содержания», – отметили в ведомстве.
Ранее Ацамаз Джабиев был объявлен в розыск за публичное оскорбление представителей власти в помещении цхинвальской прокуратуры, а также на Театральной площади. После этого в югоосетинской Генпрокуратуре заявили, что допросили Ацамаза Джабиева и отпустили его домой.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
Залкалиани: Россия призывает Грузию смириться с «новыми реалиями» относительно Абхазии и Южной Осетии
Россия – страна-оккупант, которая прилагает все усилия, чтобы полностью снять вопрос Грузии с международной повестки дня, – заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на совместном заседании комитетов парламента по европейской интеграции, международным отношениям, вопросам диаспоры и Кавказа. Дипломат заявил, что Россия постоянно указывает на «новые реалии» относительно Абхазии и Южной Осетии.
«[Россия] говорит международному сообществу – скажи Грузии, пусть она смирится с тем, что есть два независимых государства – Абхазия и Цхинвальский регион. У нас есть такие трудности. Но консолидация международного сообщества и мобилизация их поддержки – один из важнейших и самых эффективных рычагов оценки нашей деятельности», – отметил дипломат.
По словам Залкалиани, правительство Грузии выступает за «прямой диалог с абхазскими и осетинскими братьями», однако вопрос о неприменении необходимо обсуждать с Москвой.
«Российская Федерация пытается выдвинуть представителей де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона на передний план. Нас призывают говорить с ними о неприменении силы. Это своеобразная уловка, нарратив, который они хотят внедрить», – сказал он.
Ранее в Женеве прошел 51-й раунд международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе. В рамках переговоров, состоявшихся после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, стороны обсудили гуманитарные вопросы. В МИД РФ заявили, что «российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями – Абхазией и Южной Осетией».
«Альянс патриотов» оформил отказ от мандатов в парламенте Грузии
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов», получившие по итогам парламентских выборов четыре места в законодательном органе Грузии, официально оформили отказ от депутатских мандатов.
Как пишет «Новости-Грузия», они внесли соответствующее заявление на имя председателя парламента Арчила Талаквадзе. Одна из лидеров партии, Ирма Инашвили, подчеркнула, что «Альянс патриотов» продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.
«Я была одной из первых, кто говорил, что не войдет в парламент десятого созыва, поскольку парламентские выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. Совершенно безосновательна логика «Грузинской мечты», которая говорит, что якобы оппозиция не может доказать фальсификацию выборов. Существует много фактов и доказательство того, что выборы сфальсифицированы», – заявила Инашвили в беседе с журналистами.
Она также подчеркнула, что «Альянс патриотов» действует независимо и у партии есть своя стратегия и тактика.
«Мы следуем своему независимому пути и все наши шаги будут справедливыми. Мы не боролись за то, чтобы в Грузии выборы были узурпированы. Мы боролись для того, чтобы достичь свободных, демократических выборов. Уверена, что мы обязательно добьемся этого», – заявила Инашвили.
Также Инашвили объяснила, почему депутаты от партии вносят свои заявления только сейчас – ранее от мандатов отказался 51 депутат от оппозиции.
«К сожалению, в последние 20 дней я болела и не смогла внести это заявление. Все лидеры нашей партии болели коронавирусом. Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня оптимистичный настрой и с таким настроем мы продолжим борьбу для проведения справедливых выборов», – сказала Инашвили.
- В Грузии после выборов парламента 31 октября возник политический кризис, который пытаются урегулировать послы ЕС и США, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе ожидалось проведение пятого раунда переговоров, однако переговоры были сорваны, а парламент нового созыва открылся с участием только одной, правящей партии.
- Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» (36 мандатов), «Европейская Грузия» (пять мандатов), «Стратегия Агмашенебели» (четыре мандата), «Лело для Грузии» (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). Эти партии аннулировали и свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.
- К этому списку также присоединился представитель партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий.
Навальный поговорил с возможным участником покушения на него
Запись разговора с одним из предполагаемых участников покушения на Алексея Навального выложена в сеть. Её опубликовал сам политик. Он утверждает, что сам он поговорил по телефону с оперативником ФСБ России Константином Кудрявцевым.
По словам Навального, в ходе расследования своего отравления он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастным к покушению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.
Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.
На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.
В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.
Кудрявцев называет и других возможных участников отравления. В том числе не названного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider, Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда, в биологических образцах.
За первый час видеозапись разговора Навального на Youtube набрала более миллиона просмотров.
Российские власти, ФСБ, а также сам Константин Кудрявцев не комментировали сегодняшнюю публикацию Навального. Ранее официальная Москва отрицала, что Навальный был отравлен, а президент Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.
- 14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода, – о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал".
- Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек – предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах.
- Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них – врачи. Названы следующие имена: Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев. Координатором операции назван Олег Таякин.
- "Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", – приходит к выводу Навальный. Он назвал случившееся с ним "государственным терроризмом".
Абхазская оппозиция требует отмены указа об утверждении внешнеполитической концепции
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия прошли открытые слушания по вопросу Концепции внешней политики, утвержденной абхазским лидером Асланом Бжания. Оппозиционные силы вновь раскритиковали документ, в частности, положения концепции о переговорах с Грузией.
Ветеранская организация «Аруаа» требует от Аслана Бжания отменить указ об утверждении внешнеполитической концепции.
«Мы, со своей стороны, просили еще в августе, чтобы в данном документе был отражен пункт, что республика Абхазия будет продвигать по всему миру и добиваться признания геноцида, устроенного Грузией в отношении народа Абхазии», – заявил на заседании Темур Надарая.
Отмены указа потребовал и председатель Народной партии Якуб Лакоба. Он назвал «обманом и фальшивкой» заявление о том, что депутаты ознакомились с содержанием документа до его принятия.
Лидер партии «Аидгылара» Кан Кварчия заявил, что Абхазии необходимо установить «полноценную государственную границу с Грузией».
«Мы иногда так себя ведем, как будто у нас административная граница и все для этого делаем. Если у нас есть государственная граница, значит все соответствующие службы должны там стоять, и не просто стоять, а именно заниматься своей профессиональной деятельностью», – отметил он.
Партия экономического развития Абхазии (ЭРА) поддержала внешнеполитическую концепцию, – заявила представитель партии Тея Аршба.
«В нашей концепции всё написано четко, всё нормально сказано. Просто если читать под своим соусом, можно придраться к каждому пункту. Я не вижу к чему придираться. Все тут нормально написано», – сказала она.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия» 4 декабря. Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси.
Россия приостанавливает авиарейсы с Великобританией с 22 декабря
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с полуночи 22 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По предварительным данным, ограничения вводятся на неделю.
Ранее о приостановке и ограничении транспортного сообщения с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавируса объявили более 20 стран. Одними из первых стали Дания, Италия, Нидерланды и Австралия. В этих странах уже выявлены более 10 случаев заражения новым штаммом.
В самой Великобритании 19 декабря власти заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун.
По данным властей, новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.
- Власти Грузии ввели обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании.
Шамба вновь разъяснил свою позицию по переговорам с Тбилиси
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба вновь разъяснил свою позицию по переговорам с Тбилиси.
«Говоря о взаимоотношениях с разными странами, не говорить о взаимоотношениях с соседней Грузией было бы, наверное, неправильно. В «Концепции внешней политики Республики Абхазия» четко написано, что «взаимоотношения между Республикой Абхазия и Грузией можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга». Какие могут быть опасения в этой связи, я не знаю?», – заявил Шамба, выступая на слушаниях в абхазском парламенте.
Шамба назвал не соответствующим действительности заявление оппозиционных политических сил о том, что концепция отменяет Женевские дискуссии по стабильности и безопасности.
«Этого в тексте нет. Женевский процесс остается. Но я должен отметить и то, что до 2008 года у нас были переговоры с Грузией на разных уровнях, которые затем прекратились», – сказал он.
Шамба напомнил о событиях 2008 года, когда он был главой МИД, – пишет «Апсныпресс».
«Я хорошо помню, как этот процесс происходил, потому что всю ночь был на телефоне с Нью-Йорком. Мы после событий 2008 года заявили, что в ооновских документах не должна использоваться формулировка «Абхазия, Грузия», потому что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, признала Абхазию. Я предлагал разные компромиссные формулировки, но ооновцы не пошли на это. На этом весь масштабный проект закончился», – отметил Шамба.
Он обратил внимание и на то, что в Абхазии не раз звучали скептические суждения по поводу Женевских дискуссий.
«Я хорошо помню, когда мы участвовали в Женевских дискуссиях, было много мнений о том, что он неэффективный и от него надо отказаться. Я был всегда за то, чтобы его сохранять, потому что после 2008 года это была единственная площадка, где можно встречаться на таком высоком уровне», – сказал Шамба.
Он не согласен с теми, кто считает, что концепция внешней политики Абхазии была принята кулуарно.
«Проект концепции был направлен в парламент. Он обсуждался на заседании Совета безопасности, и был принят единогласно. Что касается предложения спикера парламента Валерия Кварчия исключить из текста понятие «многоуровневые переговоры», эта формулировка никак не умаляет этот документ и вполне приемлема», – сказал Шамба.
Он привел примеры переговоров с Тбилиси, которые велись раньше и ведутся сегодня на разных уровнях.
«Мы знаем, что и сегодня ведутся переговоры на разных уровнях, на ведомственном уровне, когда «Черноморэнерго» разговаривает с грузинскими коллегами, на районном уровне. Разные уровни переговоров были и при Владиславе Ардзинба, и при Сергее Багапше. Многие здесь присутствующие принимали участие в том же Шляйнингском и Ирвайнском процессах. Были и другие встречи, организуемые международными организациями», – говорит Шамба.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия» 4 декабря. Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси.
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