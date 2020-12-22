Торговые объекты в Грузии возобновят работу, транспорт нет – решение правительства

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба вновь разъяснил свою позицию по переговорам с Тбилиси.

«Говоря о взаимоотношениях с разными странами, не говорить о взаимоотношениях с соседней Грузией было бы, наверное, неправильно. В «Концепции внешней политики Республики Абхазия» четко написано, что «взаимоотношения между Республикой Абхазия и Грузией можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга». Какие могут быть опасения в этой связи, я не знаю?», – заявил Шамба, выступая на слушаниях в абхазском парламенте.

Шамба назвал не соответствующим действительности заявление оппозиционных политических сил о том, что концепция отменяет Женевские дискуссии по стабильности и безопасности.

«Этого в тексте нет. Женевский процесс остается. Но я должен отметить и то, что до 2008 года у нас были переговоры с Грузией на разных уровнях, которые затем прекратились», – сказал он.

Шамба напомнил о событиях 2008 года, когда он был главой МИД, – пишет «Апсныпресс».

«Я хорошо помню, как этот процесс происходил, потому что всю ночь был на телефоне с Нью-Йорком. Мы после событий 2008 года заявили, что в ооновских документах не должна использоваться формулировка «Абхазия, Грузия», потому что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, признала Абхазию. Я предлагал разные компромиссные формулировки, но ооновцы не пошли на это. На этом весь масштабный проект закончился», – отметил Шамба.

Он обратил внимание и на то, что в Абхазии не раз звучали скептические суждения по поводу Женевских дискуссий.

«Я хорошо помню, когда мы участвовали в Женевских дискуссиях, было много мнений о том, что он неэффективный и от него надо отказаться. Я был всегда за то, чтобы его сохранять, потому что после 2008 года это была единственная площадка, где можно встречаться на таком высоком уровне», – сказал Шамба.

Он не согласен с теми, кто считает, что концепция внешней политики Абхазии была принята кулуарно.

«Проект концепции был направлен в парламент. Он обсуждался на заседании Совета безопасности, и был принят единогласно. Что касается предложения спикера парламента Валерия Кварчия исключить из текста понятие «многоуровневые переговоры», эта формулировка никак не умаляет этот документ и вполне приемлема», – сказал Шамба.

Он привел примеры переговоров с Тбилиси, которые велись раньше и ведутся сегодня на разных уровнях.

«Мы знаем, что и сегодня ведутся переговоры на разных уровнях, на ведомственном уровне, когда «Черноморэнерго» разговаривает с грузинскими коллегами, на районном уровне. Разные уровни переговоров были и при Владиславе Ардзинба, и при Сергее Багапше. Многие здесь присутствующие принимали участие в том же Шляйнингском и Ирвайнском процессах. Были и другие встречи, организуемые международными организациями», – говорит Шамба.