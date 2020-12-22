Дети, футбол и политика

17 декабря в обзоре грузинской прессы на «Эхе Кавказа» привлекла внимание информация о том, как к президенту футбольного клуба «Динамо» (Сухум) Астамуру Адлейба обратились в соцсетях из Тбилиси с предложением организовать матч с грузинской командой. Обсуждение такой возможности вызвало бурное обсуждение в Грузии. Резко выступил против этой идеи главный тренер тбилисского «Динамо Сухуми» Давид Тактакишвили.

Астамур Адлейба, кстати, сын одного из последних советских руководителей Абхазии (в 70-80-е годы) Бориса Адлейба, не раз ранее давал интервью «Эху Кавказа» на различные темы, связанные с футболом, и сейчас я тоже обратился к нему, чтобы услышать эту историю в подробностях. Астамур рассказал о том, что было на днях:

«У меня есть свои динамовские странички – в Фейсбуке, Инстаграмме, и там есть возможность написать сообщение. И они (пользователи из Грузии) периодически пишут, обращаясь к клубу «Динамо» (Сухум). Ну, я иногда отвечаю, иногда не отвечаю. Когда глупости пишут всякие, типа «Абхазия – это Грузия», как они это умеют говорить – в оскорбительном тоне, я на эти вещи, конечно, не отвечаю. В последний раз написал вот этот парень, я даже не знаю, кто он такой, Мераб Костава. Предложение было в том, что вот проходит турнир на приз Виталика Дараселия (прославленный футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР в 80-е годы, абхаз из Очамчыры) в Тбилиси, топовый такой турнир, и вот, мол, нет команды из Абхазии, вы не хотите к нам приехать? Я говорю: «Мераб, сколько тебе лет?». Он – молодой парень, как я понял, имеет отношение к Федерации футбола Грузии. Я говорю: «Это нереально – осуществить такой проект в настоящее время». Привел ему примеры того, как было несколько лет назад. В Санкт-Петербурге проходит турнир, «Динамо» (Санкт-Петербург) проводит, все динамовские коллективы приглашают. Ну, и нас тоже соответственно приглашают. Один раз был случай – приехало «Динамо» (Тбилиси) тоже. Мы были в разных группах, и матча не состоялось между нашими командами. Но у них там все равно такой шум поднялся! Протесты начала писать Федерация футбола Грузии: «Как это так, почему вы?..». Потом еще был случай в Сочи. Нас пригласили на турнир и «Динамо» (Тбилиси) пригласили. И в «Динамо» (Тбилиси), когда узнали, что «Динамо» (Сухум), ультиматум поставили организаторам: типа, если хотите, чтобы мы приехали, не приглашайте их. А организаторы, сочинцы, говорят: «Ребята, извините, но на этот турнир к нам эта команда традиционно ежегодно приезжает, как мы можем их не пустить?». В общем, не пошли на этот ультиматум, я им благодарен за это, молодцы! И «Динамо» (Тбилиси) отказалось приехать на этот турнир».

После этого краткого экскурса в недалекое прошлое Астамур Адлейба вернулся в наши дни:

«И вот этот парень в очередной раз нас приглашает. «Я говорю: «Это невозможно. Наверное, возможно было бы где-нибудь в Сочи, в Москве. Может быть, в Санкт-Петербурге. Приезжайте на турнир какой-нибудь. Мы тоже пришлем свою детскую команду любую». Я им предлагал на детском уровне. И в рамках этого детского турнира мы готовы, пожалуйста, сыграть. В общем, много чего мы там обсуждали. И он говорит: вот у меня есть еще друг, функционер футбольный. По имени Ираклий, фамилии я не помню… Можно, мол, он тоже включится в разговор, организуем видеомост, там есть предложения. Он бывший сотрудник команды «Динамо» (Батуми). Я говорю: «Пожалуйста, поговорим втроем». В общем, вышли на разговор, что можно было бы провести товарищескую встречу где-нибудь на нейтральной территории. Ну, например, было предложение – в Турции. Весь разговор пока шел об обсуждении возможности такой встречи, ни о каких конкретных договоренностях речь не могла идти. Я им сказал так: «Если вы приедете на какой-нибудь международный турнир, мы готовы прислать туда свою детскую команду любую – у нас шесть динамовских детских команд. Ну, к примеру, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Турция… Но потом вот этот Ираклий сразу после нашего разговора втроем вывесил это на его странице. И преподнес это так, будто бы мы обращаемся к ним с просьбой, предложением провести товарищескую встречу…Существует команда «Динамо» (Сухуми) в Тбилиси. И вот она вывесила на своем сайте заявление, что такой матч невозможен, что существует только одно сухумское «Динамо», которое в Тбилиси, что мы незаконные, мы такие-сякие…».

Тут для полноты картины стоит привести цитату из интервью главного тренера тбилисского «Динамо Сухуми» Давида Тактакишвили информационному интернет-агентству netgazeti, приведенное в упомянутом обзоре грузинской прессы:

«Связались с одним грузинским экспертом… не сомневаюсь в его патриотизме и желании наладить отношения между нами, но его обманули. С их стороны (со стороны представителей клуба «Динамо» из Абхазии) это был провокационный шаг. В природе нет двух сухумских «Динамо», есть только один – признанный Федерацией футбола Грузии, а также UEFA и FIFA. Игра любой грузинской команды с сепаратистской означает их косвенное признание. До тех пор, пока мы существуем, мы не допустим подобного прецедента, это нанесет вред не только клубу, но и интересам государства».

Впрочем, Давид Тактакишвили предлагает определенное сотрудничество абхазским футболистам и тренерам: «Если они хотят развиваться, пусть интегрируются в наш клуб, я подтверждаю нашу готовность всячески помочь им в этом», – говорит тренер. По его утверждению, этим предложением уже воспользовались многие абхазские футболисты (их имен Тактакишвили не называет), которые сегодня играют за тбилисский клуб.

Что это за «абхазские футболисты», Астамуру Адлейба не известно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия