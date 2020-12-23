Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 15 человек, среди которых — двое свидетелей по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, осуждённые за дачу ложных показаний. Список помилованных вывешен на сайте Белого дома.

Среди помилованных — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и юрист из Нидерландов Алекс ван дер Цваан, работавший с советником Трампа Полом Манафортом.

Ван дер Цваан был приговорён к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний о бизнес-контактах Пола Манафорта на Украине. Попадуполос был приговорён в 2018 году к 14-дневному сроку после того как признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками.

В решении о его помиловании сказано, что помилование "позволяет скорректировать несправедливость, причинённую комиссией спецпрокурора по делу о вмешательстве Роберта Мюллера большому количеству людей".

Среди помилованных Трампом — трое бывших конгрессменов от Республиканской партии, в разное время представлявших избирательные округа в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке. Один из них был осуждён за нецелевое использование благотворительных пожертвований. Другой — за растрату предвыборных средств, третий — за инсайдерскую торговлю на бирже.