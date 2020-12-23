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Грузия намерена сохранить добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном – Гахария
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку.
Несмотря на сложные вызовы, связанные с конфликтом в регионе, Грузия смогла сохранить нейтралитет, который дал возможность «сохранить добрососедские отношения с соседями», заявил Гахария в среду, выступая в парламенте.
«Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства», – сказал он.
«Говорить и оценивать ситуацию в регионе сегодня надо очень осторожно, так как, к сожалению, окончательные итоги произошедшего пока ни для кого не ясны. Для этого необходимо время, чтобы мы увидели контуры этих перемен, что необходимо для позицирования Грузии в отношении этих перемен», – заявил Гахария.
- В военном 44-дневном противостоянии Армении и Азербайджана Грузия сохраняла нейтралитет. Во время военных действий в Карабахе Тбилиси временно приостановил пропуск военных грузов как в Армению, так и в Азербайджан. После подписания соглашения о прекращении войны Тбилиси впервые открыл воздушное пространство для российских военных самолетов после российско-грузинской войны 2008 года - для перевоза российских миротворцев.
Другие новости дня
Гахария: Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии готово осуществлять социальные программы для жителей оккупированных территорий, но доступ к Абхазии и Южной Осетии ограничен, – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария.
«Мы готовы к довольно серьёзным программам с точки зрения социальной помощи для наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. Вы знаете, что доступ – основной вызов. Власти Грузии работают с нашими международными партнёрами и для защиты основных прав человека», – сказал Гахария, выступая в парламенте.
Накануне кандидат на пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила, что Грузия готова «расширять платформу неформального диалога и сотрудничества на основе общих интересов с абхазской и осетинской общинами».
Один из членов «Альянса патриотов» не отказывается от депутатского мандата
Четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе не отказывается от депутатского мандата. Об этом он сообщил телекомпании «Рустави-2».
Энукидзе говорит, что оппоненты власти должны использовать парламентскую трибуну.
«Не знаю, когда я войду в парламент, но от мандата я не отказывался и не откажусь», – сказал депутат.
Ранее лидеры «Альянса патриотов» оформили отказ от депутатских мандатов. Ирма Инашвили заявила, что партия продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.
По данным ЦИК Грузии, пророссийская националистическая партия «Альянс патриотов» на выборах 31 октября получила 3.14% голосов и четыре мандата.
- Политический кризис, возникший после выборов, пытаются урегулировать послы ЕС и США, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. Пока в работе парламента десятого созыва участвует лишь правящая партия «Грузинская мечта».
- Парламент Грузии на внеочередной сессии рассматривает вопрос утверждения обновленного правительства во главе с действующим премьер-министром Георгием Гахария.
В Абхазии сообщили о факте повторного заражения коронавирусом
Факт повторного заражения коронавирусом зафиксирован у 16-летней жительницы Абхазии, ранее переболевшей COVID-19, – заявили в Минздраве самопровозглашенной республики.
«Нами зафиксирован лабораторно подтверждённый вторичный случай заболевания. Впервые девушка обратилась в лечебное учреждение 6 октября 2020 года. Тогда у нее была симптоматика, указывающая на легкую форму заболевания. Была потеря обоняния, температура 37.1 – 37.2 , после чего, ПЦР-диагностикой 8 октября была подтверждена коронавирусная инфекция», – сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
По её словам, положенные 14 дней девушка провела дома в изоляции и находилась на витаминизированном питании. Медикаментозное лечение ей не понадобилось, так как болезнь протекала в легкой форме.
«Спустя положенное время было проведено повторное исследование на коронавирусную инфекцию. ПЦР–тест подтвердил, что она больше не болеет. Симптомов также не наблюдалось», – отметила Скорик.
Однако 15 декабря у девушки снова начали проявляться симптомы COVID–19 и она была вынуждена обратиться к врачам.
«При повторном анализе в нашей лаборатории было установлено, что у нее снова выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она проходит лечение», – сказала Скорик.
Главный санитарный врач призвала население Абхазии продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.
«Так как коронавирус особенно бьет по пожилым людям, вторичное заболевание наши возрастные пациенты могут не пережить», – отметила она.
- Ранее глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе рассказал о нескольких случаях реинфицирования: «Антитела могут выработаться, но они могут быть недостаточно обеспеченными защитным потенциалом. С несколькими нашими бывшими пациентами такое произошло. Часто люди говорят, что (они болели дважды), но выясняется, что они заболели другим. А именно подтвержденных случаев (реинфицирования коронавирусом) – у нас три». Однако руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сказал, что ни один из этих случаев пока нельзя назвать подтвержденным.
Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов
Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны – по настоянию Боготы – двух сотрудников посольства России.
Колумбийское руководство не уточнило причин такого решения, отметив лишь, что своими действиями российские граждане нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В министерстве иностранных дел Колумбии заявили также, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.
Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.
Журнал Semana и газета El Tiempo, в числе прочих, написали ранее о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу, а именно к сбору секретной военной информации, а также сведений о работе энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.
Ни МИД России, ни российское посольство в Боготе сообщение пока не прокомментировали, отмечает Reuters.
Израильский парламент самораспустился в третий раз подряд
Израильский однопартийный парламент Кнессет досрочно самораспустился в третий раз подряд и прекратил работу с 12 часов ночи среды, 23 декабря. В стране пройдут четвёртые за два года парламентские выборы, они должны состояться 23 марта 2021 года.
В Израиле с 2019 года продолжается политический кризис, вызванный примерно равным количеством мест в парламенте, получаемых правыми и левыми партиями. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 депутатам не удавалось сформировать правительство. По израильскому законодательству, право сформировать правительство получает лидер партии, получившей больше всего голосов. Он должен заручиться поддержкой 61 депутата.
В этот раз весной 2020 года партиям удалось сформировать коалиционное правительство, в котором действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц должны были по очереди возглавлять правительство. Однако разногласия в коалиции привели к невозможности принять государственные бюджеты на 2020 и 2021 годы. Нетаньяху и Ганц обвиняют в досрочных выборах друг друга.
Дональд Трамп помиловал двух свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы в США
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 15 человек, среди которых — двое свидетелей по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, осуждённые за дачу ложных показаний. Список помилованных вывешен на сайте Белого дома.
Среди помилованных — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и юрист из Нидерландов Алекс ван дер Цваан, работавший с советником Трампа Полом Манафортом.
Ван дер Цваан был приговорён к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний о бизнес-контактах Пола Манафорта на Украине. Попадуполос был приговорён в 2018 году к 14-дневному сроку после того как признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками.
В решении о его помиловании сказано, что помилование "позволяет скорректировать несправедливость, причинённую комиссией спецпрокурора по делу о вмешательстве Роберта Мюллера большому количеству людей".
Среди помилованных Трампом — трое бывших конгрессменов от Республиканской партии, в разное время представлявших избирательные округа в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке. Один из них был осуждён за нецелевое использование благотворительных пожертвований. Другой — за растрату предвыборных средств, третий — за инсайдерскую торговлю на бирже.
- Кроме того, президент США помиловал четверых бывших сотрудников частной военной компании Blackwater, осуждённых за убийство 14 мирных граждан Ирака в 2007 году. Во время охраны конвоя они, согласно приговору, открыли беспорядочную стрельбу в Багдаде из пулемётов и гранатомётов. В сообщении о помиловании сказано в частности, что иракский следователь по делу мог быть связан с вооружённым подпольем.
На окраине Тбилиси снесли еще семь незаконных построек
Муниципальная инспекция мэрии Тбилиси сегодня осуществила демонтаж еще семи незаконных построек. Представители ведомства прибыли на улицу Твалчрелидзе в Самгорском районе рано утром.
Ранее инспекция призвала правонарушителей в течение четырех дней, самим демонтировать постройки на государственном участке земли.
Отметим, что пять домов еще не были достроены, а строительство двух было почти завершено. Эти два здания построили брат и сестра Пипия – беженцы из Абхазии. У брата, Левана Пипия – жена и трое детей, которые находились в другом месте во время демонтажа. Он заявил грузинской службе «Радио Свобода», что поэтапно строил дом с 2010 года и до недавнего времени никто не предупреждал, что строительство незаконное и должно быть остановлено. Пипия говорит, что у его родителей – однокомнатная квартира, поместиться в которой вместе со своей семьёй он не может.
Ранее представители мэрии Тбилиси провели демонтаж более десяти незаконных построек в поселении Африка на окраине Тбилиси. Тема вызвала широкий общественный резонанс.
МИД Грузии: абхазские банковские карты – часть российской системы МИР
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
«Реально система фиксирует лишь российскую платежную карту МИР, а идентификация того, где изготовлена привязанная к МИР-у конкретная банковская карта, связана с техническими сложностями. Это подтверждают и турецкие партнеры, с которыми состоялась уже не одна коммуникация. Следовательно, по этому вопросу мы продолжаем тесную работу со всеми государствами-партнерами. Известно, что всё международное содружество и тем более наши стратегические партнеры твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Все они непоколебимо проводят политику непризнания оккупированных территорий и тесно сотрудничают с нами в целях устранения-превенции любых незаконных попыток России», – говорится в заявлении ведомства.
По информации абхазского Нацбанка, на сегодняшний день карты АПРА «World» принимаются на территории России, Беларуси, Узбекистана, Армении и Турции.
- Ранее кандидат на пост главы МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Россия – страна-оккупант, которая прилагает все усилия, чтобы полностью снять вопрос Грузии с международной повестки дня, а также призывает Грузию смириться с «новыми реалиями» относительно Абхазии и Южной Осетии.
COVID-19 в Грузии: 2345 новых случаев, 51 пациент скончался
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2233 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 51 пациент.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2345 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3064), выздоровели 3560.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 214 871, выздоровевших – 191 968.
За сутки было проведено 14 457 тестов, из них PCR-тестов – 6098, экспресс‐тестов на антиген – 8359.
- Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций.
СМИ: мать Алины Кабаевой получила квартиру в Москве за 600 млн рублей
Любовь Кабаева, мать олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, владеет квартирой в центре Москве стоимостью 600 миллионов рублей, сообщает издание "Собеседник".
В своём материале СМИ ссылается на выписку из Росреестра, а также на другое издание – "Русская пресса", которое ранее выяснило, что у Любови Кабаевой есть парковочное место на территории элитного жилого дома по улице Пречистенка. По данным "Собеседника", квартира в нём площадью 260 квадратных метров перешла к матери бывшей гимнастки в 2015 году через посредника от фирмы "Тепло-Инвест", связанной с "Газпромом".
Ранее издание The Insider опубликовало расследование, согласно которому Алина Кабаева за год работы в холдинге "Национальная медиа группа" заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей. Одним из акционеров холдинга является друг и бывший сосед Владимира Путина по кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук. Именно он в 2008 году трудоустроил Кабаеву.
Кроме того, по данным The Insider, главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и её дочь владеют элитной недвижимостью в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей, покупка совпала с беременностью и родами Алины Кабаевой. По информации СМИ, бывшая гимнастка рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян. Отмечалось, что ни у врача, ни у её дочери нет источников доходов, которые могут объяснить приобретение такой дорогой недвижимости.
В 2019 году несколько западных изданий опубликовали материалы, в которых предполагали, что отцом детей Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию никак не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов Кабаевой, Путин наградил главного акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а за несколько лет до этого друзья Путина, бизнесмены Петр Колбин и Геннадий Тимченко, переписали на бабушку Кабаевой несколько элитных квартир.
В 2008 году таблоид "Московский корреспондент", сообщивший о возможной подготовке свадьбы Путина и Алины Кабаевой, был закрыт вскоре после публикации, а у его владельца – банкира Александра Лебедева – начались проблемы в бизнесе.
В Абхазии за сутки подтверждено 140 случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 547 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской - 23, в Гагрской ЦРБ - 42 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8011 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.
Вахтанг Гомелаури о Бадри Эсебуа: Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан
«Пусть так не удивляется наша оппозиция, мол, что происходит, почему его никак не могут задержать за два месяца?! Это обычная тема. Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан. Мы максимально делаем все для задержания этого человека», - заявил на комитетском заседании парламента Грузии кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопрос по поводу Бадри Эсебуа, разыскиваемого за нападение на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди.
По его словам, сегодня в стране есть преступники, находящиеся в розыске по 20 и 16 лет, которые не покидали Грузию, однако задержать их до сих пор не удалось. По пояснению Гомелаури, задержание Бадри Эсебуа – это, в первую очередь, дело чести правоохранительного ведомства, и он обязательно будет задержан.
«Хочу отметить, что очень часто журналисты задают вопросы по поводу того, что мы делаем в этом направлении. В Грузии у нас есть лица, разыскиваемые в течение 20 лет, которые находятся в Грузии и не покидали страну, есть разыскиваемый 16 лет, есть такой, который совершил убийство в 2006 году, и сегодня он все еще не пойман. Пусть так не удивляется наша оппозиция, мол, что происходит, почему его никак не могут задержать за два месяца?! Это обычная тема. Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан. Мы максимально делаем всё для задержания этого человека. Это, в первую очередь, для нас тема чести, и я думаю, что мы его обязательно задержим», - заявил Гомелаури.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
- 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Еврокомиссия рекомендует пересмотреть ограничения с Британией
Европейская комиссия рекомендует пересмотреть ограничения на транспортное сообщение с Великобританией, позволив осуществлять неотложные и необходимые поездки.
Заявлению предшествовали решения десятков стран на время приостановить рейсы из-за появившегося в Англии нового штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее предыдущих вариантов. При этом нет свидетельств того, что обнаруженный штамм вызывает более тяжелый ход болезни.
Практически все страны-члены ЕС сейчас блокируют въезд пассажиров из Великобритании. Еврокомиссия рекомендует государствам пускать людей на свою территорию - при условии сдачи теста на COVID-19 и соблюдения требования самоизоляции – в случае положительного теста. Но необязательные поездки поощрять не стоит, отмечают в исполнительном органе ЕС.
Одновременно в Брюсселе предложили освободить от обязательного тестирования и ограничений на перемещение сотрудников транспортных организаций, к примеру, водителей грузовиков, передает «Би-би-си».
В ночь на 20 декабря в Лондоне и ряде районов на юге Англии вступил в силу четвёртый, максимальный уровень карантинных ограничений, введённых в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Руководитель управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчёркивает, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии, и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации, о чём ранее заявлял, в частности,британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Грузия планирует приобрести новые военные беспилотники
В 2021 году Грузия планирует приобрести новые оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотники, – заявил на комитетских слушаниях в парламенте кандидат на пост министра обороны Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что продолжится проект усовершенствования возможностей воздушной обороны Грузии.
«В 2018 году завершилась первая фаза французского проекта. Мы получили радары воздушного слежения французского производства, мобильный командный пункт, а также три зенитно-ракетных комплекса типа «Мистраль-3». В 2021 году будет завершена вторая фаза данного французского контракта. Мы также недавно подписали соглашение с израильскими партнерами об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы», – сказал Гарибашвили.
- После войны в Карабахе многие эксперты заговорили о том, что в военном деле происходит революция, которая вот-вот изменит тактику, оперативное искусство и даже стратегию армий — не только развивающихся стран, но и самых мощных. Речь идет о массированном использовании Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов. Видеозаписи ударов азербайджанских беспилотников по армянским целям в Нагорном Карабахе стали одним из визуальных символов конфликта.
Антарктида перестала быть последним континентом без коронавируса COVID-19
Антарктида перестала быть последним континентом, на котором не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это случилось после того как как минимум 36 человек заболели на чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, передаёт газета El Mercurio со ссылкой на армию страны.
Среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из гражданского персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, утверждается, что они находятся в самоизоляции и чувствуют себя хорошо.
Бернардо-О’Хиггинс — одна из 13 действующих чилийских антарктических станций. Она расположена на северо-западе континента и, с точки зрения Чили, является столицей Антарктической комунны — административной единицы Чилийской антарктической территории. Большинство стран мира не признают суверенитет страны над землями в Антарктике.
- По состоянию на 22 декабря в мире коронавирусом нового типа заболели как минимум 77,5 миллиона жителей, свидетельствуют подсчёты университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Только 11 государств в мире утверждают, что у них нет и не было ни одного случая заражения ковидом. Среди них — островные микрогосударства, Северная Корея и Туркменистан, где, по свидетельствам Туркменской службы Радио Свобода, отмечается массовая заболеваемость пневмонией, но власти её коронавирусную природу не признают.
Бжания проинспектировал работу пунктов пропуска на де-факто границе по реке Псоу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня проинспектировал пункты пропуска на де-факто границе по реке Псоу. Бжания ознакомился с тем, как осуществляется оформление грузов и пограничный контроль в сезон цитрусовых, – сообщили в пресс-службе.
В инспекции приняли участие представители как абхазских, так и российских ведомств. Бжания доложили о пропускной способности пунктов пропуска и рассказали, что максимальное время для прохождения досмотра одной большегрузной машины сократилось до четырёх часов.
«Эхо Кавказа» недавно сообщало, что на де-факто границе образуются громадные очереди грузоперевозчиков, везущих мандарины в Россию.
«Всего на данный момент вывезено порядка 35 тысяч тонн цитрусовых. В целом, по данным ГТК, урожай цитрусовых нынешнего года в 3.5 раза превысил аналогичный период 2019 года. Пик ожидается в преддверии Нового года», – говорится в сообщении пресс-службы Бжания.
Абхазскому лидеру показали и старый пешеходный мост. В Москве была достигнута договорённость о его реконструкции.
- Ранее в абхазском парламенте заявили, что возмущены «некорректными вопросами» российских пограничников. Спикер парламента сообщил, что «подобные инциденты неоднократно имели место».
Европейский инвестиционный банк выделил Грузии 100 млн евро
Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) предоставит ссуду в размере 100 миллионов евро на обновление и модернизацию ключевой инфраструктуры здравоохранения в Грузии, профессиональное обучение нового медицинского персонала и финансирование закупки основного медицинского оборудования для системы здравоохранения страны во время пандемии COVID-19.
Кредит позволит правительству Грузии модернизировать семь крупных больниц по всей стране, в том числе: Центральную республиканскую больницу, Детскую инфекционную больницу, больницу на Лиси, больницу в селе Рухи, Республиканскую больницу Батуми, Клинику Тбилисского университета и Тбилисскую инфекционную больницу.
Большая часть из этих семи больниц в настоящее время являются ковид-центрами и лечат пациентов с корнавирусом, – пишет «Новости-Грузия».
Кредит EIB также будет охватывать закупку современного медицинского оборудования, вакцин и создание эффективной цепочки поставок для предоставления комплексных диагностических и лечебных услуг для пациентов с COVID-19.
«Наши инвестиции направлены на помощь в модернизации ключевых больниц и клинических центров страны, а также на приобретение медицинского оборудования и обучение новых медицинских работников на рабочем месте. Таким образом, Грузия сможет улучшить качество своей системы здравоохранения, защитить своих граждан и медицинский персонал и будет располагать современными ресурсами для борьбы с пандемией», — сказала Тереза Червинска, вице-президент EIB по Грузии.
«Сегодня я с гордостью объявляю об еще одном шаге в нашей поддержке Грузии в виде льготного кредита в размере 100 миллионов евро от EIB. Этот заем предназначен для удовлетворения потребностей системы здравоохранения — для того, чтобы помочь мужчинам и женщинам, заслуживающим нашей поддержки и уважения, выполнять свою важную работу. Это является дополнением к тем 1.5 миллиардам лари, которые ЕС уже мобилизовал в поддержку Грузии в этом году», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
- С начала своей деятельности в Грузии в 2007 году EIB инвестировал около 2 миллиардов евро в 23 проекта в области инфраструктуры, частного сектора и борьбы с изменением климата.
Грузия не планирует закупать российскую вакцину от COVID-19
У Грузии есть (техническая) возможность получить вакцины различных производителей, вариант закупки российской вакцины не рассматривается, – заявила в парламенте кандидат в министры здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
«Российская вакцина (нами) не рассматривается. Однако необходимо учитывать, что она участвует в фонде COVAX. Если она получит международное признание, не только Грузия, но и другие страны смогут ей воспользоваться. Однако на данном этапе этот вопрос не обсуждается», – отметила Тикарадзе.
Ранее сообщалось, что Грузия рассчитывает получить в рамках международного механизма COVAX 1.4 млн доз вакцины, чтобы привить 700 тысяч человек. Уже внесена предоплата с условием, что Грузия сможет выбрать вакцину. Речь может идти о трёх самых перспективных «западных» вакцинах – производства BioNTech/Pfizer (Германия/США), Moderna (США) и AstraZeneca/Оксфордский университет (Великобритания).
Грузия может получить вакцину в марте-апреле, при этом дополнительно ведутся прямые переговоры с производителями.
- Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. К моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия запросили у России партию вакцины. Сообщается, что для населения вакцинацияя будет бесплатной и добровольной.
Сенат одобрил законопроект о защите прав человека в Беларуси
Сенат США в понедельник одобрил законопроект "О демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". Он даёт президенту дополнительные полномочия по введению санкций против властей Беларуси, в том числе в связи с президентскими выборами 2020 года, которые США считают сфальсифицированными, и с насилием по отношению к участников акций протеста.
Ранее этот законопроект одобрила Палата представителей. Он был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, по проектам которого в прежние годы уже были приняты несколько законов о защите демократии в Беларуси. Документ поддержали представители обеих партий. Для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп.
При этом указывается, что санкции могут быть введены не только против граждан Беларуси, но и против россиян, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ и нарушении прав человека в связи с политическими репрессиями в Беларуси".
С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и власти Александра Лукашенко. Официальная Москва, в отличие от стран Запада, признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси и неоднократно высказывалась в его поддержку. Сообщалось также о содействии сотрудников российских СМИ, в частности RT, в Беларуси работе официальных белорусских СМИ, которые выступают с пролукашенковских позиций.
Принятый Палатой представителей документ, кроме того,
- призывает провести в Беларуси новые выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ,
- признаёт созданный оппозицией Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признаёт Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси",
- призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий,
- поддерживает стремление народа Беларуси к свободе вероисповедания,
- предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку гражданского общества в Беларуси,
- устанавливает, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией,
- предусматривает оказание поддержки независимым белорусским СМИ и представителям IT-сектора.
Китай запустил новую ракету-носитель среднего класса
Китай во вторник впервые отправил в космос ракету-носитель среднего класса "Чанчжэн-8", разрабатываемую в рамках программы по созданию многоразовых носителей. Пуск состоялся с космодрома на острове Хайнань, передаёт китайское государственное агентство "Синьхуа". В перспективе новая ракета должна стать для Китая аналогом американской ракеты-носителя Falcon 9, созданной SpaceX Илона Маска.
Ракета отправилась на первый старт с полезной нагрузкой — секретным спутником XJY-7, который должен "испытывать новые технологии Китайской академией космических технологий", аппарат дистанционного зондирования Земли “Хайсы-1”, спутник связи и микроспутник, созданный для Эфиопии, отмечает агентство "Интерфакс".
Первый старт "Чанчжэн-8" прошёл в одноразовом режиме — все элементы ракеты разрушены после пуска. Однако предполагается, что в будущем ракета-носитель получит первую ступень, которая будет способна возвращаться на Землю и садиться на морскую платформу, по примеру Falcon 9. Первая такая ступень должна быть разработана приблизительно к 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника космической отрасли Китая, сообщившего об этом на конференции в ноябре.
Первый пуск новой ракеты-носителя завершает для Китая успешный год космической программы. В мае страна отправила в космос прототип нового космического корабля для доставки человека в космос на новой сверхтяжёлой ракете "Чанчжэн-5 B". В июле отправила первую в своей истории миссию по изучению Марса. В декабре — третьей в мире сумела получить образцы лунного грунта с помощью зонда "Чанъе-5".
Китай стремится стать одной из ведущих космических держав. В ближайшее десятилетие Пекин планирует отправить на первую в своей истории пилотируемую миссию на Луну, готовится к созданию собственная орбитальная станция.
Песков: у Навального мания величия, он сравнивает себя с Иисусом
МИД России запретил въезд на территорию страны нескольким гражданам стран ЕС, которых в Москве считают "причастными к нагнетанию антироссийской санкционной активности". Кто именно вошёл в новый список - пока не сообщается. Списки были переданы послам Швеции, Франции и Германии, которые во вторник были вызваны в российский МИД.
В заявлении ведомства подчёркивается, что действия Москвы связаны с санкциями, введёнными ранее Евросоюзом против ряда российских высокопоставленных чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу" - сказано в заявлении, где случившееся с Навальным названо "инцидентом".
О том, что Москва введёт ответные санкции, ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Именно в Германии, Франции и Швеции специалисты обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Впоследствии их присутствие подтвердила ОЗХО. Эту организацию МИД России подверг критике в отдельном заявлении накануне.
Послы были вызваны в МИД на следующий день после того, как Навальный опубликовал запись своего разговора с, как утверждается, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что говорит с помощником секретаря Совбеза России, фактически признался, что Навальный был отравлен сотрудниками спецслужбы и расскзал подробности. Ранее было опубликовано расследование о слежке за Навальным сотрудников ФСБ, среди которых были врачи и химики.
Президент России Владимир Путин фактически признал слежку, однако власти России категорически отрицают отравление. ФСБ заявила о том, что опубликованный Навальным разговор - подделка. Цельной версии о том, что же произошло с Навальным 20 августа, российские власти не выдвигают.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что в Кремле не смотрели видео разговора Навального с Кудрявцевым, и сослался на заявление ФСБ. Навального Песков назвал "больным" (ранее он отзывался о нём как о "пациенте") и предположил, что у него мания преследования: "В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду" - сказал Песков. Он подчеркнул, что это его "личная точка зрения". Какие именно высказывания имеет в виду Песков, говоря, что Навальный сравнивает себя с Иисусом, он не пояснил. Навальный прокомментировал высказывания Пескова в твиттере:
На площади Республики в Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
На площади Республики в Ереване стартовал митинг «Движения за спасение Отечества», которое требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее, отмечая, что 22 декабря – самый решающий день их борьбы, оппозиционное движение объявило общенациональную забастовку.
Представитель партии АРФД Гегам Манукян сообщил сегодня, что к ним присоединилась группа адвокатов.
Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что с сегодняшнего дня они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.
«Движения за спасение Отечества», состоящее из 16 оппозиционных партий, считает Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующие власти за неспособность справиться с последствиями войны.
Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на «временного» премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х. «Движения за спасение Отечества» заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в котором Манукян и его партия участвовать не будут.
Между тем, премьер-министр Никол Пашинян считает данное оппозиционное движение «бунтом [бывших] элит».
В своем сегодняшнем Facebook-посте глава правительства, в частности, написал: ««Элита», лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается добиться реванша». Как утверждает Пашинян, «реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году «элитой» и народом».
«Но в любом случае решающее слово будет за народом, потому что, если народ скажет свое слово, «элита» ничего не сможет сделать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы люди не упустили возможность сказать свое слово. Но на данный момент приоритетом для нас является обеспечение внешней безопасности Армении и Арцаха [Карабаха]. В этих действиях внешняя безопасность ни в коем случае не должна ставиться под вопрос», – подчеркнул Никол Пашинян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Торговые объекты в Грузии возобновят работу, транспорт нет – решение правительства
Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно после заседания межведомственного координационного совета при Кабмине.
Принято решение не возобновлять работу общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не возобновит работу междугородний транспорт. В период с 24 декабря по 2 января не будут работать вещевые рынки, а сельскохозяйственные рынки продолжат работу.
Торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций. Магазины будут работать с 07:00 до 19:00. Будет ограничено количество людей, посещающих объекты (один пользователь на 20 кв.м), будут регулироваться очереди у входов. В магазинах одежды не будут работать примерочные. В торговых центрах не будут работать объекты питания.
Еще одно новое ограничение введено для ресторанов, которые функционируют в гостиницах. Их работа будет ограничена с 21:00. Все остальные рестораны и объекты общественного питания вновь будут работать на вынос.
Остается в силе запрет на передвижение в ночные часы. «Комендантский час» по всей стране будет действовать с 21:00 до 05:00 – за исключением новогодней ночи и кануна Рождества – 6 января.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.
- Правительство планировало снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений. Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призвал правительство ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.
- Отметим, что на фоне осуществления программы интенсивного тестирования населения (до 20 тысяч тестов в день) за последние недели показатели суточного прироста заболевших сократились.
Der Spiegel: ФРГ может ввести новые санкции против России из-за убийства Хангошвили
Власти Германии могут ввести дополнительные санкции в отношении России после вынесения приговора подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах. Газета сообщает об этом в заметке, посвященной расследованию Алексея Навального о его предполагаемых отравителях.
Der Spiegel пишет, что власти Германии не планируют вводить новые санкции в отношении России в связи с этим расследованием, однако «в правительственных кругах говорят», что не позднее чем к моменту вынесения приговора по делу об убийстве в Тиргартене нужно будет совместно с партнерами по ЕС вводить новые санкции. Ожидается, что приговор будет вынесен в марте 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и ее партнеры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией»
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
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