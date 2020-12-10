«Меньшее зло» Эрдогана

Азербайджан празднует победу во второй карабахской войне. В Баку прошел парад, на котором присутствовал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Насколько серьезным окажется влияние Анкары на процессы на Южном Кавказе, и несет ли усиление турецкого присутствия дополнительные вызовы для Грузии?

На бакинской площади Азадлыг (Свободы) тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники, в том числе главные герои второй карабахской войны – турецкие «Байрактары» (БПЛА), а также подбитые танки и другая техника противника – Азербайджан 10 декабря отпраздновал день победы в войне, которую уже официально окрестили Отечественной, а саму победу – Великой.

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев лучился радостью. Теперь к его титулу прибавилось еще одно определение – Победоносный. И его речь с трибуны была под стать этому определению:

«Армия Армении не признает, что она уничтожена, разгромлена. Но если снова армянский фашизм поднимет голову, результат будет таким же. Азербайджан вновь сломает ему спину своим железным кулаком».

Специально прибывший на парад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тем не менее, особой радости не проявлял. Но несмотря на то, что большинство международных военных аналитиков истинным победителем на поле боя называют именно Турцию, «выковавшую» для Азербайджана тот «железный кулак», о котором говорил Алиев, Эрдоган в праздничный для азербайджанского коллеги день не стал перетягивать одеяло на себя.

Впрочем, осадок явно остался – несмотря на все попытки выступить в качестве медиатора и переговорщика в конфликте, Анкара фактически осталась за бортом соглашения, подписанного Москвой, Баку и Ереваном. Турция не участвовала в переговорах и в итоге не получила мандата от сторон на размещение своих миротворцев. Единственным механизмом, к которому подключатся турецкие наблюдатели, является мониторинговый центр по соблюдению перемирия. То есть Анкаре, несмотря не продолжающиеся громкие заявления, досталась сравнительно скромная роль сонаблюдателя без серьезных возможностей влияния на ситуацию. Но Эрдоган, судя по всему, считает иначе. В своей речи турецкий лидер отчетливо дал понять – Турция вернулась на Южный Кавказ всерьез и надолго:

«Необходимо понимать, что вы ничего не добьетесь, даже если западные империалисты вселяют в вас такую уверенность. Связи необходимо переоценить на основе добрососедства, а не вражды. Если народ Армении извлечет уроки из того, что произошло в Карабахе, это будет началом новой эры в регионе».

Дипломатично не упомянув главного игрока на карабахском поле – Россию – и, наоборот, акцентировав внимание на Западе, Эрдоган, по мнению наблюдателей, сознательно бросил вызов Евросоюзу, как раз в эти дни решающему, вводить или нет в отношении Анкары санкции за действия Турции в Восточном Средиземноморье и Ливии, а также провоцирование конфликта с Грецией из-за шельфовых месторождений.

При этом главный оппонент Турции со стороны ЕС – Франция дает понять, что приложит усилия для того, чтобы не дать Анкаре закрепиться в Карабахе. Как отметил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан, Париж, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активизирует свою деятельность:

«Решение, принятое властями Армении (о прекращении огня), было смелым. Это позволило остановить боевые действия и спасти множество жизней. И необходимо пролить свет на информацию, свидетельствующую о преступлениях, совершенных во время этого конфликта. Наша задача – обеспечить соблюдение режима прекращения огня, и поэтому в ближайшие дни сопредседатели отправятся туда (в Карабах), чтобы проверить выполнение этого условия. Нам нужен процесс возобновления диалога, потому что, как я уже сказал, прекращение огня должно стать не перемирием, а концом войны. Сейчас нам нужно устойчивое решение этого конфликта, особенно по вопросам, касающимся будущего статуса Нагорного Карабаха, его административных границ и системы управления».

При этом возобновление боевых действий в Карабахе эксперты в ближайшей перспективе исключают, так как затишье устраивает, в первую очередь, азербайджанскую сторону. Баку сейчас придется решать многие проблемы и задачи, которые появились по итогам обретения контроля над довольно большими территориями – как в плоскости заселения этих территорий, так и с точки зрения их социально-экономического освоения.

И тут для Турции как раз появляется пространство для маневра. «Новую эру» своего возвращения в регион Анкара, за невозможностью на данный момент серьезного военного присутствия, начинает экономической экспансией на территориях, отвоеванных Азербайджаном в ходе 44-дневного конфликта. Президент этой страны Ильхам Алиев сообщил, что уже подписаны соответствующие соглашения с турецкими компаниями о проведении работ по восстановлению инфраструктуры на перешедших под контроль Баку территориях в Карабахе.

При этом, по мнению профессора университета Илии, политолога Давида Дарчиашвили, явное усиление позиций Турции, несмотря на возможные риски, все же предпочтительнее военно-политической монополии России:

«Не до такой степени как в Москве, в Кремле, но в Турции тоже имеются какие-то ностальгические эмоции по отношению к старому, историческому влиянию. Это увеличивает риски, но на самом деле Турция – игрок гораздо приверженный международному праву. И Турция также заинтересована в нормальных отношениях как с Европейским союзом, несмотря на то, что бывают проблемы, так и с Соединенными Штатами. Исходя из этого, Турция остается членом НАТО, Турция остается стратегическим партнером для Грузии, так же как и для Азербайджана, и Турция поддерживает главный принцип международного права – территориальную целостность на Южном Кавказе. Так что все это балансирует возможные риски усиления турецкого влияния, и это гораздо менее рискованно, чем влияние имперской российской политики».

В Москве же, очевидно, мешать экономическим планам Эрдогана не собираются, но при этом эксперт по вопросам внешней политики России, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что Кремль расставит для Анкары «красные флажки»:

«Мы, я думаю, должны строить с Турцией модель XXI века. Думаю, в XXI веке будет мало государств, которые будут на себя брать союзнические обязательства. Страны, наверное, будут по одним направлениям друг с другом соглашаться, а по другим не соглашаться. Единственное, что нам нужно будет очень четко очертить... красные такие флажочки поставить, где мы, конечно, не потерпим вмешательства».

При этом, по мнению грузинских экспертов, как раз такую политику, когда союзнические обязательства ничего не значат, Москва уже применила именно в отношении Армении. А значит, очки, которые приобрела Турция, в конечном итоге послужат благой цели ослабления влияния России на Южном Кавказе, считает эксперт Центра стратегического анализа Грузии Владимир Копчак:

«С точки зрения минимизации российского влияния, конечно, это предохранитель – Турция, которая физически уже обеспечила военное присутствие на Южном Кавказе посредством присутствия в Азербайджане».

В любом случае, «новая эра» на Южном Кавказе началась – после второй карабахской войны регион вновь оказался в поле зрения крупных геополитических игроков. Со всеми вытекающими последствиями.