Новый год грузинского торговца

Работники вещевых рынков обращаются к властям Грузии с требованием разрешить работу их объектов. С завтрашнего дня по всей стране снимается ряд ограничений, что позволит торговым центрам приступить к работе. Но послабления не коснутся многофункциональных рынков, что торгующие на них считают незаконным решением.

Продажу одежды в магазинчике открытого типа на территории рынка Лило Хатуна Бахтиарова называет небольшим семейным бизнесом. Семья немаленькая: Хатуна с мужем, их сын с невесткой и двое внуков – впрочем, заработка всегда хватало на содержание шести человек, отмечает она. Занимается семья этим бизнесом не первый год, но, возможно, последний, говорит Хатуна. Ее магазинчик, как и сотни ему подобных, попали под ограничения, принятые с целью сдержать распространение коронавируса. Большинство торговцев с пониманием отнеслись к этим решениям, но все же ждали приближения конца декабря и были уверены в том, что перед Новым годом власти разрешат продавцам вернуться к работе хоть на неделю. Но, как оказалось, напрасно:

«Было бы хорошо, если бы рынок открылся. Мы сидим с семьей дома, если этого не произойдет, я даже не знаю, что будем есть, денег ни на что нет. Пусть откроют хоть на одну неделю, мы постараемся продать все по минимальным ценам. У нас нет никакого другого источника заработка, как нам выжить? Если будут проводиться акции протеста, я тоже пойду на них», – говорит Хатуна Бахтиарова.

Сегодня уже прошло несколько таких акций, одну из которых организовали торговцы многофункционального рынка Лило. Большинство из них просто не понимают, почему власти сочли сельскохозяйственные рынки и торговые центры более безопасными, и требуют снять ограничения. Одна из участниц акции в интервью телекомпании «Мтавари» заявила:

«Мы считаем незаконным решение, что открываются только торговые центры. Магазины там находятся в закрытом пространстве и наверняка вирус в таких объектах будет распространяться намного быстрее. Наш рынок находится на большой открытой территории, да и людей не так много приходит. Мы тоже хотим жить, кормить своих детей. Очень много людей зависят от того, откроются рынки или нет, многие содержат на этот заработок и свои семьи, и семьи близких людей. Мы хоть за одну неделю должны заработать столько, чтобы могли продолжить существование. Ведь в январе-феврале все так же будет закрыто, бизнес будет мертв, это знают все».

Другая участница акции сказала:

«Конечно, я предпочитаю жить и быть здоровой, и пусть у меня на новогоднем столе будет не поросенок, а курица. Но раз уж все открывается, пусть дадут возможность работать и нам, поскольку это несправедливо. Кроме всего прочего, мы должны оплачивать аренду площадей, платить за охрану нашего товара. В общем, (власти) приняли очень плохое решение».

Определенная логика в решениях Координационного совета есть, более того, принимаются они в основном по рекомендациям ВОЗ, говорит эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе. За безопасность людей в торговых центрах отвечают их владельцы, что не представляется возможным на территориях многофункциональных рынков, где расположены сотни магазинчиков. Ну, а аграрные рынки торгуют продуктами первой необходимости и это вынужденный риск, поясняет Марина Берадзе. Правда, эксперт не понимает, почему власти не утруждают себя объяснениями с пострадавшими от ограничений людьми:

«До сегодняшнего дня было достаточно времени, чтобы просчитать все шаги, объяснить людям, откроются объекты или нет. Именно этот фактор становится причиной недоверия и подозрений, которые усиливаются, когда людям говорят, что открывают все объекты, кроме их. С утра до вечера нам подают статистику, но люди уже даже не интересуются этими цифрами. Конечно, хорошо, что у нас есть эта информация, но нам она ничего не говорит. Нам нужна информация, которая точно объяснит, в чем цель того или иного ограничения. В общем, информационная кампания должна так же четко продумываться и планироваться, как и эпидемиологический надзор».

Тем временем, пока торговцы рынков, которых не коснулись послабления, пытаются разобраться в логике решений, принятых властями, анонсируют масштабные акции. Завтра, когда по всей Грузии откроются торговые центры, продавцы многофункциональных рынков планируют выйти на улицы со своими требованиями.