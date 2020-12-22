Новый год для покупателя и для вируса

Власти Грузии приняли решение несколько смягчить режим ограничений в предновогодние дни. Впрочем, послабления минимальны – по всей видимости, власти со всей серьезностью отнеслись к рекомендациям эпидемиологов.

Как и месяц назад, эпидемиологическая ситуация в Грузии не внушает оптимизма. Несмотря на частичный локдаун, ежедневное количество заболевших остается на уровне 3 тысяч случаев. Поэтому сегодняшнее решение правительства восстановит покупательную способность грузинского гражданина, но не так, как ожидали оптимисты. Торговать разрешат лишь крупным торговым центрам, но тоже с жесткими ограничениями.

Транспорт в новогодние дни тоже не будет работать, кроме такси. Не откроются рынки, кроме сельскохозяйственных. Карантинные ограничения в ночные часы будут отменены лишь в новогоднюю и рождественскую ночи.

Глава Минэкономики Натия Турнава ясно дала понять, что предновогодней торговли в обычном понимании не будет:

«Как известно, торговый сегмент – это крупнейший работодатель, где трудоустроено большое количество людей. Мы приняли взвешенное решение, с соблюдением максимальных мер безопасности. Это не будет обычным предрождественским шопингом, мы установили правила торговли, и при необходимости примем жесткие меры. Если торговый объект будет нарушать ограничения, к нему будут применены санкции, вплоть до приостановки деятельности», – пообещала Натия Турнава.

При этом министр подчеркнула – большая часть предложений исходила от самих представителей торгового сектора. Вот их краткий перечень: магазины будут работать с 07:00 до 19:00. Будет ограничено количество покупателей – один пользователь на 20 кв. метров, будут установлены регулирующие барьеры для очереди у входов. В магазинах одежды не будут работать примерочные. Надзор за выполнением обязательств будет возложен на трудовую инспекцию и другие контролирующие органы.

Как и ожидалось, владельцы крупных моллов, рассчитывавших на традиционные рождественские сверхприбыли, остались разочарованы позицией, которую в итоге приняли власти. По мнению директора City Mall Левана Месхели, требования бизнеса были проигнорированы:

«Мы не раз обращались к властям с нашими предложениями по управлению потоками в торговых точках. Наши требования заключались в открытии торговли с 15 декабря, чтобы избежать ажиотажа в счет увеличения рабочих дней. Но, по сути, нам не пошли навстречу ни в одном из вопросов. В конечном итоге вышло так, что всю ответственность взвалили на нас, при полном игнорировании наших рекомендаций».

По мнению бывшего главы парламентского комитета по здравоохранению Акакия Зоидзе, сохраняя ограничения, власть исходит из логики поведенческих инстинктов большинства, которое не боится заразиться в местах массового скопления:

«Если бы масочный режим соблюдали процентов 90 населения, то эти ограничения понадобились бы лишь отчасти, но на деле маски носят около 65% людей. Кроме того, согласно последнему опросу Центра контроля над заболеваемостью, в котором приняли участие 13 тысяч человек, 41% заявил, что ни при каких условиях не будут прививаться от коронавируса. Это значит, что число COVID-скептиков вновь велико, что исключает для власти альтернативы: если допустить смягчение, мы вновь получим взрывной рост заболевания, и исходя из этого – рост летальности. Так что властям пришлось делать очевидный выбор в пользу спасения людей в ущерб экономической деятельности некоторых объектов».

Недовольство сегодня выражали и представители открытых многофункциональных рынков, которые остались под замком. Как пояснили власти, сама структура рынков, где работают слишком много юридического лиц, не позволит администрации рынков со всей ответственностью управлять людскими потоками, в отличие от других торговых объектов.