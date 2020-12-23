«Кавказские платформы» Зурабишвили и Эрдогана

Идея «Кавказской платформы», или как ее еще называют «Платформы шести», нравится президенту Грузии. Правда, в ее администрации считают, что инициатива изначально принадлежит именно Саломе Зурабишвили, а вовсе не ее турецкому коллеге. Впрочем, слова грузинского президента об исторической роли Грузии как объединителя, грузинские же эксперты считают слабо соотносящимися с сегодняшними реалиями в регионе.

Последний конфликт на Кавказе (в Нагорном Карабахе) «стал большой проблемой для региона» и «восстановление мира было жизненно важным для нашего общего процветания», а Грузия «не может быть пассивной на Кавказской платформе». Это комментарий президента Грузии Саломе Зурабишвили к ее собственному заявлению на ежегодном амбассадориале о необходимости запуска этой самой пресловутой «Кавказской платформы», также известной как «Платформа шести», идея создания которой была озвучена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Баку на парад по случаю победы во второй карабахской войне. Саломе Зурабишвили, в частности, считает, что историческая роль Грузии заключалась и заключается в том, чтобы «собрать всех вместе»:

«Одним из вызовов этого года стал конфликт в нашем регионе. Очень большим вызовом. Еще раз хочу поприветствовать то, что уже приветствовала – восстановление мира, что для нас, не только для наших соседей, но и для всех трех (государств), жизненно важно. От этого – мира и стабильности – зависит благополучие и развитие региона. Мы знаем, что все были включены в процесс достижения этой цели… все, кроме нас. К сожалению. Хотя собирать все народы вместе – было и есть исторической ролью Грузии. Поэтому я глубоко уверена в том, что мы не можем оставаться в стороне и быть пассивными в том, что касается «Кавказской платформы». Я надеюсь, что 2021 год станет с этой точки зрения годом нашего возрождения».

Впрочем, миротворческие с экономической подоплекой инициативы грузинского президента далеко не всем показались столь воодушевляющими, как самой госпоже Зурабишвили. Непонимание энтузиазма президента Грузии в столь неоднозначном деле высказал бывший посол США в Грузии Ян Келли:

«Это «возвращение мира» осуществляется российскими войсками. И почему президент Грузии хочет продвигать эту «Кавказскую платформу», если это означает предоставление России и Ирану права голоса в ваших региональных делах?»

Союзника США по НАТО – Турцию дипломат не упомянул, но некоторые грузинские эксперты считают, что все три большие державы, обозначенные в «платформе шести» – Россия, Турция и Иран – имеют собственные интересы, и вряд ли будут учитывать мнение остальных трех предполагаемых участников инициативы – Азербайджана, Армении и Грузии. И если у Баку есть «старший брат» в виде Эрдогана, то на что могут рассчитывать Ереван и Тбилиси, сказать сложно.

Причем, для Грузии участие в этом формате России несет дополнительные риски, считает эксперт Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. По его мнению, Тбилиси ни в коем случае не должен соглашаться на отстранение от любого подобного формата Евросоюза и США, так как только эти субъекты международного права способны защитить интересы малых игроков в таких геополитических партиях. Плюс ко всему, эксперт не видит, как Тбилиси сможет сосуществовать на одной площадке с Москвой в условиях оккупации части своих территорий партнером по этой площадке. С такой позицией согласен и политолог Георгий Бадридзе:

«Для участия в предложенном объединении у Грузии будет препятствие в виде России. Сотрудничество с Москвой возможно только при условии отсутствия противоречий национальным интересам Грузии и ее суверенитету. В остальном – с Азербайджаном и Турцией у Грузии стратегическое партнерство, добрососедские отношения с Арменией и нормальные отношения с Ираном. Но есть и еще один фактор. Решение карабахской проблемы – еще не решение двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией. Для всего региона будет полезно, если Армения и Азербайджан достигнут взаимопонимания и всеобъемлющего договора. Только после этого мы можем говорить о подвижках в делах региона».

В администрации президента в ответ на критику заявления Саломе Зурабишвили отметили, что слова президента не стоит воспринимать как ответ на инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана. Грузинский президент якобы лишь повторила свой же давний тезис об особой объединительной роли Грузии.

Со своей стороны, политолог Зураб Батиашвили считает саму идею создания «Платформы шести» в целом неплохой. Особенно с учетом новой геополитической реальности, сформировавшейся по итогам второй карабахской войны. Но инициатива Эрдогана не нова, отмечает Батиашвили, и уже показала свою нежизнеспособность:

«Идея создания подобной платформы у Турции была и в 2008 году. Несколько раз проводились встречи, но оказалось, что эта платформа нежизнеспособна, поскольку у сторон были радикально противоположные позиции. Помимо противостояния России и Грузии, дипломатических отношений нет ни между Арменией и Турцией, ни между Арменией и Азербайджаном. А военные раны все еще не зажили. Более того, создание такого формата означает для России готовность делиться влиянием на Кавказе с другими крупными соседями. Россия же считает, что Кавказ – ее эксклюзивная сфера влияния. Поэтому ее не устраивает усиление Ирана и Турции в рамках этого формата».

Упомянутая экспертом инициатива Эрдогана под названием «Кавказская платформа стабильности и сотрудничества» и сформулированная в 2008 году, просуществовала недолго. В 2009 в рамках 16-го заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ даже состоялось первая встреча в Хельсинки. Стороны обсудили цели, принципы и механизмы формата. Но на этом инициатива забуксовала и до недавнего времени не проявляла признаков жизни.

Заявление же самого Эрдогана о том, что президент России Владимир Путин отнесся к инициативе положительно, по мнению экспертов, может говорить о том, что Москва и Анкара готовы разыграть еще одну партию в геополитический покер, где Тбилиси, Еревану и Баку, а возможно и Тегерану, отведены роли статистов.