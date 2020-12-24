Грузия-молл, или Бум во время чумы

Уже с утра в грузинских соцсетях стали публиковать фото и видео с огромными очередями и пробками у торговых центров, которым с сегодняшнего дня и до 2 января разрешено работать, хоть и с ограничениями. Впрочем, разрешение коснулось не всех, из-за чего торговый бум сопровождался и акциями протеста.

Как только торговые центры возобновили работу, у их входов с 7 утра выстроились длинные очереди. Из-за большого количества посетителей у ТЦ Tbilisi Moll возникла пробка, а парковки оказались переполнены.

Начальник отдела маркетинга ТЦ Ната Гоголадзе заявила в СМИ, что пробка возникла из-за сотрудников, которые ранним утром приехали на работу.

«Так как наш объект открывался ранним утром, это наблюдалось, когда приехали на работу сотрудники охраны, консультанты, уборщики. Общественного транспорта нет, из-за этого образовалась пробка. Это были наши сотрудники, а не клиенты», – заверила менеджер.

Напомним, что согласно распоряжению властей, ТЦ будут работать с 7 до 19 часов, категорически запрещается допускать в магазины чрезмерное количество покупателей – только один человек на 20 квадратных метров. В случае выявления нарушений торговые центры будут оштрафованы в административном порядке на 10 000 лари.

По словам министра экономики Натии Турнава, правительство приняло взвешенное решение.

«Прежде всего, нашей задачей было и остается сдерживание пандемии, защита жизни людей. Сегодня с серьезными ограничениями открыты непродовольственные объекты и торговые центры. Мы видели, что у людей накопились определенные потребности, и это также одна из причин, по которой мы разрешили торговлю. В настоящее время у нас нет информации о серьезных нарушениях, люди ведут себя дисциплинированно», – сказала Турнава.

Однако шанс подзаработать на рождественских распродажах представился не всем – не заработал крупнейший в Грузии открытый товарный рынок Lilo, и таким образом, тысячи людей были вынуждены простаивать. На стихийном митинге торговцы потребовали от правительства пересмотреть дискриминационный подход:

«Не понимаю, почему нам на открытом воздухе запрещают торговать тем же товаром, что и в закрытых центрах. Мы требуем от правительства изменить подход и не обрекать тысячи людей на голод. У нас уже закуплены предновогодние товары, фактически мы не только разорены, но и обречены на голод», – заявила одна из участниц акции.

Протестовали и в Кутаиси – участники митинга пригрозили объявить бессрочную голодовку, в случае невыполнения их требований на разрешение работать.

Отвечая торговцам открытых рынков, власти ссылаются на мнение специалистов. По словам главы Минсельхоза Левана Давиташвили, правительство решило открыть торговые центры и оставить рынки закрытыми, основываясь именно на их рекомендациях.

«Нам очень сложно далось решение о снятии ограничений. Наши ключевые решения связаны с советами эпидемиологов. Там, где было возможно поддерживать порядок, соблюдать санитарные условия и контролировать потоки покупателей, эта ответственность была возложена на торговые центры, в отличие от ярмарок, где такой возможности нет. Мы понимаем, что рынки страдают, и это учтено во втором пакете социальной помощи», – отреагировал министр.

При этом власти еще раз дали понять, что не потерпят повторных столпотворений. По словам министра финансов Иванэ Мачаварини, если такое случится вновь, встанет вопрос о закрытии торговых объектов.