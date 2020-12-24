Великобритания и Евросоюз заключили торговое соглашение по Брекзиту

Посол США в Грузии Келли Дегнан ответила на вопросы о парламентских выборах, переговорах между правящей партией и оппозицией и перспективах развития демократии. Дипломат дала интервью журналисту телекомпании «Формула» Георгию Таргамадзе.

Продолжающиеся при посредничестве послов США и Евросоюза переговоры между оппозиционными партиями и «Грузинской мечтой», по мнению Дегнан, не зашли в тупик. Её обнадеживает тот факт, что девять партий разговаривают друг с другом и ищут пути продвижения вперед, – пишет «Новости-Грузия».

«Я бы не сказала, что это тупик, я не согласна с использованием этого термина. Я увидела, что было реальное желание взаимодействовать и найти решение, несмотря на большую разницу между позициями. Меня обнадеживает, что девять партий с разными целями садятся за стол переговоров, объясняют друг другу свои взгляды и ищут выбор, который может стать путем вперед», – сказала Дегнан.

Посол выразила уверенность в том, что политические партии поставят интересы Грузии выше своих собственных и предпримут шаги для принятия решения.

«Теперь мы хотим увидеть политическую волю, политическое мужество, чтобы сделать шаг к принятию решения. Я уверена, что партии сделают это, поставят интересы Грузии выше интересов партий и примут решение – это то, что им нужно делать в парламенте, когда парламент многообразен, партии должны говорить. Они должны выяснить, есть ли у них общие интересы, и работать на будущее Грузии, включая реформы, необходимые для улучшения грузинской демократии», – отметила посол.

Во время интервью американский посол также говорила о необходимости реформировать избирательную систему и отметила, что для внесения изменений в конституцию важно участие в этом процессе всех членов парламента.

«Также обнадеживает то, что эти партии согласовали важные компоненты избирательной реформы, которые обеспечат, чтобы на будущих выборах больше не было тех же нарушений, которые наблюдались уже много лет подряд. Очень важно не планировать новые выборы в рамках той же системы, которая и раньше не работала должным образом. Но это требует того, чтобы все члены парламента приняли поправку к конституции и боролись за перемены внутри парламента. Существует демократический формат, теперь политическим лидерам Грузии необходимо использовать этот формат для улучшения демократии», – сказала Дегнан.

Посол согласилась с тем, что «все возлагали большие надежды на выборы 31 октября», но «были разочарованы».

«Соглашение от 8 марта вселило надежду, что эти выборы станут шансом продемонстрировать демократический прогресс Грузии. Важным достижением стало то, что в предвыборный период было меньше агрессии, меньше языка вражды. Это очень важно. Высокая явка также была хорошим признаком того, насколько граждане Грузии заинтересованы в участии в демократических процессах. Также очень важен тот факт, что в парламент было избрано больше женщин, и, конечно же, тот факт, что было избрано девять очень разных партий, и был сделан шаг к более пропорциональной системе, которой хотели граждане Грузии. Но, как и другие, мы были разочарованы, поскольку эти выборы были омрачены многочисленными серьезными нарушениями, а процесс апелляции, последовавший за выборами, также был сопряжен с недостатками. Многие жалобы не были полностью расследованы или рассмотрены. В результате люди потеряли доверие не только к процессу, но и к результатам выборов, что в конечном итоге очень печально…», – заявила Дегнан.

По её словам, «очевидно, что грузинские избиратели устали видеть подобные нарушения на выборах». Дегнан также отметила, что не согласна с инициированным «Грузинской мечтой» законопроектом, который предусматривает снятие оппозиционной партии с регистрации на выборах и прекращение государственного финансирования оппозиции.

Посол говорит, что в долгосрочной перспективе фактор однопартийного парламента будет «чрезвычайно разрушительным», а избрание девяти партий на выборах явно отразило волю грузинского народа получить многопартийный парламент.