Елка и протестующие в плотном кольце охраны

В Цхинвале больше 20 дней продолжается акция протеста родственников убитого силовиками Инала Джабиева. Между тем, сегодня Цхинвальский городской суд прекратил производство по уголовному делу в отношении брата убитого – Ацамаза Джабиева, который был задержан 19 декабря по подозрению в вымогательстве.

На Театральной площади третью неделю образовался свой маленький мир: вдова и мать Инала Джабиева продолжают бессрочную акцию протеста с требованием справедливого расследования и отставки генерального прокурора. Поддержать их приходят люди разного возраста и профессий. С собой приносят, кто что может – печенье, пирожки, присылают горячую еду. Отдельное дежурство у тех, кто отвечает за тепло в импровизированной палатке: всегда важно вовремя заполнить газовый баллон и принести воду. На скамейках стоят термосы и одноразовая посуда для горячих напитков.

Андрей Тедеев, преподаватель танцев для детей, – один из тех, кто постоянно находится с протестующими. Говорит, что не может остаться в стороне и оставить в одиночестве людей, которые пережили такую боль:

«Мне не позволяет моя совесть. В первую очередь, моя совесть. Видя, что здесь происходит, ту несправедливость, которую я здесь вижу, я не вижу для себя другого пути, как быть здесь с ними.

– Как вы думаете, чем это в итоге может закончиться? Есть надежда на то, что ваше двадцатидневное нахождение на площади принесет какой-то результат?

– Я надеюсь все-таки на мудрость некоторых руководителей, что эту проблему они решат. Эта проблема решается, и ее можно решить максимум за две минуты. Самое главное – это желание.

– Как настроение у тех людей, которые стоят на площади с вами?

– Настроение нехорошее. Я более чем уверен, что почти все люди разочарованы. Если я еще надеюсь на что-то, то они уже даже не надеются. Они все уверены, что мы в тупике. Но все-таки, надеюсь, я – верующий человек, я верю в то, что все это решится в хорошую сторону, что этих бедных людей отправят домой, но не просто отправят, а сделают все зависящее, чтобы они сами пошли домой. То есть хотя бы один шаг нужно сделать навстречу, чтобы они пошли домой, и чтобы дальше дома ждали. А сейчас, если ничего не изменится, я более чем уверен, что они не пойдут домой. А если они не пойдут, то и нам некуда идти!»

Хоть на площади сейчас немного людей, но они, говорит жительница Цхинвала Мадина, – «люди стойкие духом, которые верят в справедливость и не заинтересованы в политических интригах». Мадина, как и Андрей, не уходит с площади с первого дня акции:

«Главное, чтобы расследование пошло по правильному руслу и торжество прав человека. Вот что меня привело сюда, это – право человека на жизнь», – говорит она.

Поддержать семью Джабиевых приходят и прихожане местной православной церкви Аланской епархии. Одна из верующих, говорит, что когда позавчера шел снег, всю ночь молилась только об одном: «Господи, дай им согреться».

Греются здесь же. На маленьком пятачке, под большой кедровой елью, уместилось прибежище родственников Инала Джабиева: две газовые горелки, старая железная бочка на одной из них, дает возможность согревать пространство под тентом чуть больше. На второй, в большом советском чайнике из детства, кипятят воду для термоса. По словам одной из женщин, тент разрешили растянуть, как только пошел снег, правда, за каждый лишний кусочек целлофана по-прежнему приходится воевать с силовиками. Их на площади сейчас хоть и немного, но все они по-прежнему вооружены, и несут дежурства.

В это небольшое укрытие то и дело забегают люди – погреться, поговорить, обсудить последние события. Тут же просматривают с телефонов ленту новостей, пытаясь ухватиться хоть за какую-то обнадеживающую информацию. Вчера, к примеру, Майе – матери Инала, рассказывали об ответе Администрации президента России на обращение московских осетин. Текст письма был распространен в соцсетях. Выходцы из Южной Осетии просили Владимира Путина «обратить внимание на нарушения прав граждан России на территории Южной Осетии и содействовать разрешению общественно-политического кризиса, который сложился в республике». Опубликовали в социальных сетях и ответ, что запрос будет рассмотрен в течение 30 дней и его переадресовали Генеральной прокуратуре РФ. Накануне стало известно и о рабочей поездке главы государства Анатолия Бибилова в Москву, подробности которой пока неизвестны.

Между тем, в Цхинвале словно проходят две параллельные жизни: в одном углу продолжают добиваться справедливости, а недалеко от протестующих, в центре, в окружении охраны, стоит новогодняя елка, которую успели украсить к предстоящей встрече 2021 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия