С помощью произвола снизить протест против произвола?

Пока семья Джабиевых продолжает стоять на центральной площади Цхинвала с требованием привлечь к ответственности силовиков, до смерти замучивших 30-летнего Инала Джабиева, власти открыли уголовное преследование в отношении его брата-близнеца Ацамаза. Он обвиняется в вымогательстве с применением силы. Цхинвальский городской суд накануне оставил Ацамаза в заключении до 24 декабря. Насколько убедительны аргументы следствия и как новое дело отразится на политическом кризисе, вызванном недоверием к правоохранительным структурам?

Историю, которую инкриминировали Ацамазу Джабиеву, «Эху Кавказа» пересказали соседи мужчины с его слов. По их словам, глава МЧС Азамат Чочиев и семья Джабиевых живут в Цхинвале по соседству в микрорайоне БАМ. Ацамаз и сын министра Ахсар – друзья детства. Они частенько «стреляли» у шофера Азамата Чочиева талоны на бензин.

Но на этот раз Ацамаз попросил у водителя талоны без друга. Наверное, для водителя ситуация была неловкой – одно дело отдать бензин сыну шефа, и совсем другое – другу сына. Наверное, поэтому он предложил Ацамазу вначале разыскать Ахсара. Ацамаз на это якобы ответил, что еще б он его не искал, и как это бывает у простых парней, для связки слов вставил пару нецензурных оборотов.

Толи водитель не понял произнесенной Ацамазом тирады, толи по какой-то другой причине, но он передал все министру, при этом он переадресовал обороты Ацамаза от сына к отцу, дескать, послушай, что о тебе говорят друзья Ахсара. Министр позвонил Ацамазу, и на правах старшего отчитал его. Ацамаз почувствовал себя незаслуженно опозоренным. При встрече с водителем мужчина выговорил ему и в сердцах навешал оплеух. Никакого избиения и никаких выбитых зубов. По информации источников, незадолго до этой сцены водитель главы МЧС обратился к стоматологам за лечением…. Отсюда и слухи о выбитых зубах.

То есть заурядная бытовая сцена. Водитель в милицию обращаться не стал, никаких заявлений не писал. Но потом вдруг завертелось, в историю вмешались органы.

Спустя несколько дней водитель все же написал заявление. Есть основание полагать, что его принудили к этому силовики. В противном случае, почему он раздумывал целую неделю?

По информации пресс-службы МВД РЮО, Ацамаза Джабиева объявили в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия). Статья предполагает до семи лет лишения свободы. По версии следствия, у водителя министра Ацамаз Джабиев вымогал с применением насилия 60 литров бензина.

19 декабря Джабиева задержали, а 21декабря суд определил ему меру пресечения – 72 часа содержания под стражей, то есть до 15 часов МСК 24 декабря.

Пресс-служба МВД заявила о раскрытии преступления: «В настоящее время подозреваемый сознался в совершении данного преступления и содержится в камере временного содержания».

Это неправда. По свидетельствам очевидцев, в том числе вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, которая была на суде, все было наоборот: Ацамаз своей вины не признал. Более того, он во всеуслышание заявил, что накануне ареста ему звонил президент Анатолий Бибилов и предлагал закрыть уголовное дело, если он уберет с площади свою мать и вдову брата.

Выходит, что президент лукавил на своей пресс-конференции, когда говорил о проблемах в МВД, которые достались ему в наследство, о необходимости реформ правоохранительной системы, в том числе и пересмотра кадровой политики, чтобы избавить систему от злоупотреблений, сделать ее прозрачнее, профессиональнее. Лукавил, когда со вздохом сетовал, что в одночасье ее не выправить, и просил сограждан набраться терпения.

На самом деле получается, что противоправная практика с фальсифицированием уголовных дел продолжается. А как иначе понимать этот шантаж: если уберешь с площади свою семью, то дело закроют? Ацамаз не выполнил требование, теперь он сидит в СИЗО.

Семья Джабиевых на шантаж не поддается. Она намерена продолжать акцию протеста на Театральной площади, в 30 метрах от новогодней елки. «Мы продолжаем стоять, наши планы не меняются», – сообщила Оксана Сотиева «Эху Кавказа».

Из этой истории выходит, что арест Ацамаза Джабиева – это попытка давления на семью с целью заставить уйти с площади, сбить протест. Югоосетинские эксперты считают эту затею абсурдной – при помощи произвола снизить протест против произвола. Они указывают, что в основе политического кризиса – кризис доверия к государству, к его правоохранительным и судебным структурам. Он произошел не вдруг, а развивался постепенно, у всех на глазах. О том, что политика закручивания гаек, изрядно приправленная произволом силовиков и судейских, закончится масштабным кризисом, югоосетинские эксперты предупреждали население два года.

Но исполнительная власть с упорством, достойным лучшего применения, довела ситуацию до ручки. Сейчас критики режима говорят, что под угрозу поставлена сама возможность обустройства государства.

И в этой ситуации президент и генпрокурор не придумали ничего лучше очередного, весьма сомнительного в глазах общества, уголовного преследования Ацамаза Джабиева. Неужели кто-то всерьез полагает, что это предприятие поможет снизить напряжение в обществе, или восстановит доверие к власти хотя бы на том уровне, на котором оно было пару лет назад?

Пока мы наблюдаем обратное – оно лишь укрепляет общество в его недоверии и усугубляет кризис. В этом проблема – властям пока нечего предложить обществу, кроме давления и обмана.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия