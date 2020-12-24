Галскому району грозит урезание дотаций

На расширенном заседании профильного комитета депутаты парламента Абхазии рассмотрели бюджеты районов и обсудили долю в них дотаций республиканского бюджета. Наиболее острую дискуссию вызвал бюджет Галского района и положение его жителей. Из 30 тысяч, проживающих в районе, гражданами Абхазии является только тысяча человек.

Заседание парламента вела председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Присутствовали главы и начальники финансовых управлений районов. Бюджет Гала рассматривался ближе к концу заседания, но полемика по нему была бурной. Натали Смыр сразу поставила вопрос ребром:

«Доходы Галского района, а он у нас огромный, на 2021 год составляют 42 млн рублей ваших собственных доходов. Ваш бюджет предусмотрен в сумме 231 млн рублей – это расходная часть и дотация (межбюджетный трансфер) – 190 млн рублей. Сразу перевожу в политику. Какое количество граждан Абхазии живет в Гале?

Константин Пилия: Из 30 тысяч населения тысяча человек паспортизированных.

Натали Смыр: У нас 15 тысяч граждан живут в Гулрыпшском районе! Мы этот вопрос задавали и Темуру Хухутовичу Надарая: «Кому мы платим деньги?» Стесняюсь вас спросить».

Глава Галского района Константин Пилия проинформировал, что потери в доходах бюджета произошли из-за отмены земельного налога:

«Почему у нас бюджет уменьшился и стал 42 млн рублей? Потери произошли по земельному (налогу), был указ президента, который отменил решение районного собрания. Когда мы получили указом президента отмену, нам надо было изменить бюджет, но никто этого не сделал. Мы по доходной части не выполнили бюджет. Я хотел набраться наглости, обратиться к руководству с письмом и попросить, чтобы те средства, которые мы не получили, нам дотировали. Но мы с вами не раз и не два встречались, я знаю положение в республике, и мы стараемся из этого исходить. Все, что мы получаем по дотациям, идет на зарплаты бюджетникам и питание в детские сады».

Натали Смыр пояснила, что жители Галского района получают по две зарплаты: одна поступает им из Грузии, другая – из абхазского бюджета.

Депутат Илья Гуния поинтересовался, сколько не граждан Абхазии работают в бюджетной сфере в Галском районе, и на основании чего они получают заработную плату? Политическая ситуация, по словам Константина Пилия, сложилась так, что по факту большинство жителей Галского района являются гражданами Грузии:

«Мы что сделали? Мы целый район с нашими жителями отдали Грузии. Приезжают неправительственные организации, из Европарламента, из Евросоюза, мы встречаемся. Я набираю министра иностранных дел и спрашиваю: «Какой риторикой мне пользоваться?» Он говорит: «Граждане Грузии». И вот, понимаете, я начинаю говорить, что у нас на территории проживают граждане Грузии… Что касается тысячи человек – это паспортизированные граждане, а что касается остальных – они все наши люди. Да, у нас прошла война, и мы даже родственников, которые нам навредили, ненавидим до пятого колена! Но от этого надо уже уходить. У нас 2600 детишек, более 500 – в детском саду, если судить по паспортам, то нам вообще бюджет не нужен. У нас около 890 человек в списках самурзаканских абхазов – это те люди, которые уже прошли все абхазские институты, им выданы справки, что их фамилии – исконно абхазские и по закону они все имеют право на абхазское гражданство. Но мы их задерживаем, рассматриваем в месяц по одному-два дела, возвращаем… А надо их всех разом пропустить!»

Константин Пилия сообщил, что для решения многих проблем необходим депутатский корпус районного собрания, но он не избирается уже четыре созыва. Что же касается заработной платы, то более 70% сотрудников Администрации района, работающих на ответственных должностях, не являются гражданами Абхазии. За материальной помощью в администрацию обращаются люди, которым действительно надо помочь, но непонятно, как им эту помощь выдать и как ее оформить, ведь у них нет никаких документов.

Глава Гала назвал ситуацию в районе катастрофической, потому что подавляющее большинство населения лишено элементарных прав. Он вспомнил о своей беседе с предыдущим главой района Темуром Надарая:

«Я ему говорю: слушай, ты шесть тысяч удостоверений вида на жительство смог выдать, я не смог выдать ни одного. Почему так получилось? Потому что вид на жительство выдается только после десятилетнего непрерывного проживания в районе. Доказательством служит регистрация в милиции, а у кого она есть? Ни у кого ее нет, есть только сельхозкниги, но они не являются доказательством, закон это запрещает.

Илья Гуния: Школы ведь работают в Галском районе?

Константин Пилия: Да, конечно, 19 школ.

Илья Гуния: Мы одиннадцать лет ребенка воспитываем, а какой документ мы ему выдаем после того, как он закончил школу?

Константин Пилия: Никакой. Ничего не выдаем. Ко мне приходят люди, закончившие школу, отслужившие в абхазской армии, я вижу отметку о наградах за хорошую службу, они просят: «Дайте какой-нибудь документ!» И я начинаю писать рекомендации… Что происходит? Катастрофа!»

Депутат Гиви Кварчия считает, что большинство бюджетников Галского района незаконно получают заработную плату из республиканского бюджета, и дотации району надо урезать:

«Тысяча человек – граждан Абхазии в Галском районе – это означает, что остальные работники бюджетной сферы незаконно получают заработную плату из бюджета Республики Абхазия, потому что разрешительных документов на работу в них, как мы понимаем, нет. Что касается пенсий, жители Абхазии получают российскую пенсию на основании того, что упрощенно получили российское гражданство, имея абхазское. Подавляющая часть жителей Галского района были лишены абхазского гражданства, они потеряли основания получать российскую пенсию. Но здесь же мы не давим?! Они получают также российскую пенсию. Для российской стороны отсутствие абхазского гражданства не является основанием для лишения пенсии. И второе. Насколько администрация города контролирует администрирование платежей на границе? По заявлению официальных властей Грузии, ореха-фундука в этом году вывезено на 64 млн долларов. Это колоссальные поступления должны были быть в бюджет, а мы еще дотируем Галский район? Это вообще странно. Не урезать в этом году дотацию Галскому району было бы не справедливо по отношению к Ткуарчалскому, Сухумскому, Очамчырскому районам!»

На вопрос об экспорте ореха-фундука, Константин Пилия ответил, что всего за 2020 год из Галского района было вывезено всего 450 тонн – это орех сельчан, пошлина на границе была отменена, поэтому бюджет района не получил ни копейки. Но нашелся, по его словам, другой выход: район выделил грузовой транспорт, который вывозил орех на территорию Грузии по 2 рубля за кг. В общей сложности от этого вида деятельности в бюджет поступило около 900 тысяч рублей.

С ним не согласился депутат Гиви Кварчия: он обладает информацией о том, что за вывоз одного килограмма ореха с сельчан брали по 15 рублей.

Натали Смыр, подводя итог обсуждению, сказала, что хотела бы посмотреть расходную часть бюджета Гала, и предупредила, что, скорее всего, дотация Галскому району будет сокращена примерно на 50 млн рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия