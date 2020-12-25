Российские хакеры могли проникнуть в облачный сервис Microsoft

Связанные с военной разведкой российские хакеры могли проникнуть в облачный сервис компании Microsoft, взломав ее корпоративного партнера, который управляет доступом к облаку. Была скомпрометирована электронная почта как минимум одной частной компании. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

В самой Microsoft заявили, что не выявили уязвимостей или следов взлома продуктов.

Накануне СМИ рассказали о попытках россиян вторгнуться в электронный ящик американской фирмы CrowdStrike Holdings, занимающейся кибербезопасностью. Компания получила предупреждение от Microsoft, которая сообщила, что хакеры пытались прочитать переписку с помощью облачной платформы Microsoft Azure.

В середине декабря стало известно о российской кибератаке на ряд государственных и частных структур США. Нападение затронуло в том числе Microsoft и ее клиентов. Взлом произошел через заражение программного обеспечения SolarWinds. Ее услугами пользуются в том числе подразделения ВС США, Министерства юстиции, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500. Общее количество пользователей зараженной программы может составлять порядка 18 тысяч.

Президент Дональд Трамп отказался считать Россию виновной в кибератаке, несмотря на противоположную позицию своих ближайших подчинённых, включая госсекретаря Майка Помпео. Белый дом в последний момент отменил официальное заявление о виновности Москвы.

В Кремле отвергли обвинения, напомнив, что ранее Владимир Путин предлагал Вашингтону сотрудничать в сфере кибербезопасности.