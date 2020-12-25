Ответный комплимент Эрдогана: слова Путина «не расходятся с делом»

Владимир Путин – это лидер, с которым можно договориться, его слова не расходятся с делом, – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер дал высокую оценку личным качествам Путина и отметил, что объем товарооборота с РФ является лучшим подтверждением состояния и развития двусторонних отношений.

«Уверен, что этот тренд сохранится. Мы настроены решительно в вопросе достижения заявленных целей», – сказал Эрдоган.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него с Эрдоганом иногда противоположные взгляды, но президент Турции – «человек, который держит слово». «Мужчина. Он хвостом не виляет», – заявил российский лидер.