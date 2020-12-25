Пандемия в Грузии: с Новым годом – с новым спадом?

Ежедневный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии постепенно снижается. Впрочем, снизилось и количество тестов, проводимых в сутки.

«Мы все пытаемся увидеть конец эпидемии и (понять) может ли 2021 год стать началом ее конца», – сказала сегодня заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, определенный оптимизм вселяют новости, касающиеся вакцин. В то же время ряд обстоятельств, включая появление новых штаммов вируса, говорит Габуния, указывают на то, что те правила, по которым мир живет, сегодня сохранятся еще какое-то время – даже в условиях применения вакцины.

С весны планируется вакцинацию начать и в Грузии. Первое условие, которое стране необходимо выполнить для того, чтобы получить вакцину от ее производителей или донорских организаций – составить план ее использования.

«Он включает процесс регулирования, персонал, холодильную цепь и т.д. Работа над этим планом завершится в конце января. Что касается холодильной цепи, Грузия уже сегодня может принять и осуществить вакцинацию теми тремя вакцинами, которые на сегодняшний день являются самыми реальными для использования. Я имею в виду AstraZeneca, которой нужна температура от 2 до 8 градусов. Мы можем ее получить как через платформу COVAX, так и, возможно, еще раньше, путем двусторонних переговоров со странами Европы, определенные предложения уже намечаются. Кроме того, есть вариант Pfizer – в случае с ней необходимо (поддерживать) температуру в -70 градусов. Несколько таких холодильников в стране уже есть. То же я могу сказать и о Moderna, ей нужно -20 градусов. Март – это то реальное время, когда мы рассчитываем начать вакцинацию».

Несколькими днями ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия не рассматривает возможность закупки российской вакцины – «Спутник V». Однако, как сказала министр, эта вакцина также участвует в платформе COVAX. А это означает, что если она получит международное признание, не только Грузия, но и другие страны смогут ею воспользоваться, сказала министр.

На этой неделе был зафиксирован самый низкий показатель инфицирования за последнее время – трехзначный. А за последние сутки в стране выявили 1881 новый случай. При этом замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе отмечает, что снизился и показатель тестирования – обращаемость граждан:

«Поэтому я прошу всех, у кого есть даже незначительные симптомы – обязательно обращайтесь. На сегодняшний день мы свободно можем проводить 20-22 тысячи тестов в сутки. К сожалению, сейчас показатель снизился до 14 тысяч. Т.е. поначалу люди активно шли тестироваться, а сейчас, видимо, меньше», – заявил Имнадзе.

После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм вируса, Грузия ввела новые правила для людей, прибывающих в страну после посещения Великобритании. С 21 декабря все они по прибытии должны проходить двухнедельный обязательный карантин.

В то же время, не исключено, что новый штамм может быть выявлен и в Грузии. По словам Пааты Имнадзе, центр занимается изучением возможных случаев мутации:

«Сейчас мы должны проверить подозрительные случаи, которые могут быть новым штаммом. Мы это сделаем, но особой разницы между старым и новым штаммом, в условиях, когда 2-3 недели назад мы побили все рекорды и были первыми (в мире) по распространению вируса, – нет. Исходя из этого, я не думаю, что новый штамм может что-то изменить – все равно, так же необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. По всем международным оценкам показатель ношения масок у нас сейчас на 70%. Если мы дойдем до 95%, нам не понадобятся никакие ограничения, это защитит нас и от старого штамма, и от нового».

В настоящее время в Грузии от коронавируса лечатся 20 165 человек. Из них 5 969 – в больницах. Состояние 1 068 пациентов тяжелое. За последние сутки скончались 37 человек, выздоровели 1 515.