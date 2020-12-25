Александр Плиев: «Мы научились работать с COVID-больными, хотя бы на четыре с минусом»

Мобильный госпиталь Минобороны России из подмосковного Алабино выполнил поставленные в Южной Осетии задачи по оказанию помощи местному населению в борьбе с коронавирусом, и сегодня утром выехал в пункт постоянной дислокации, сообщила пресс-служба ЮВО. Из Цхинвала выехали и приглашенные российские врачи. По словам югоосетинских медиков, в их помощи больше нет необходимости – пандемию удалось обуздать.

Мобильный госпиталь на сто коек прибыл в республику 27 октября по просьбе югоосетинского руководства для диагностики и лечения зараженных коронавирусной инфекцией, когда стало ясно, что собственными силами местная медицина не сможет справиться с пандемией.

За два месяца пребывания в Южной Осетии российские врачи вылечили около 200 пациентов, провели более двух тысяч ПЦР-исследований, оказали амбулаторно-консультативную помощь полутора тысячам человек.

Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач реаниматолог-анестезиолог Александр Плиев считает эту статистику неполной. По его словам, врачи госпиталя несли дежурства и в COVID-стационарах, оборудованных в Республиканской больнице, лечили больных, делились опытом с медперсоналом. По словам Плиева, республику покинули не только сотрудники госпиталя, но и врачи, прикомандированные из Санкт-Петербурга. В их помощи уже нет такой острой необходимости: с одной стороны, болезнь отступила, темпы распространения инфекции уже не те, что были раньше, с другой – югоосетинский медперсонал приобрел необходимый опыт, который позволяет им работать самостоятельно, говорит Александр Плиев:

«Можно сказать, наш персонал научился работать с этим заболеванием. Я когда об этом говорю, мои слова иногда воспринимают как утверждение, что мы научились лечить это заболевание. Нет, конечно, его во всем мире еще не научились лечить, но мы научились работать с COVID-больными, можно сказать, уверенно, хотя бы на четыре с минусом. Это хороший результат.

– Медперсонал сильно загружен?

– Загруженность стационаров ниже пятидесяти процентов. Из ста семидесяти коек, которые мы развернули, занято семьдесят шесть. Я дежурил прошлой ночью в красной зоне, на утро сегодняшнего дня в реанимационном отделении было только трое тяжелых. Все в возрасте восемьдесят девять-девяносто лет. Их состояние я оцениваю, как стабильное тяжелое. Все остальные – средней тяжести, на кислороде только двенадцать человек».

Если раньше, на пике пандемии, говорит Александр Плиев, количество инфицированных ежедневно держалось у отметки в пятьдесят человек, а иногда даже достигало ста пятидесяти, то сейчас оно варьируется от пятнадцати до тридцати пяти. Это плато, считает Александр Плиев:

«Мы сейчас идем на таком низком плато, ниже, чем мы ожидали. Я думаю, дальше пиков заболеваемости не будет, но ожидаю небольшую волну во второй половине января, когда прирост инфицированных кратковременно вырастет до семидесяти-восьмидесяти.

– Из-за новогодних праздников?

– Я считаю, это будет связано с праздниками. У нас развернули ярмарку. Я против этого мероприятия, можно было как-то обойтись без нее. Нам все-таки нужно соблюдать социальную дистанцию. Вижу в социальных сетях, что президент едет по районам встречаться с полными залами. Встреча в Джаве – полный зал, встреча в Знауре – тоже полный зал. Я против этого тоже, и не потому, что я против президента, а потому что я против нарушения эпидемиологических норм.

– Но и дисциплина упала. Говорят, то ли люди перестали бояться заразиться, то ли устали бояться…

– Да, дисциплина уже не на том уровне, что раньше. Народ явно расслабился, поэтому небольшая вторая волна будет».

По словам Александра Плиева, преодолены и другие проблемы начала пандемии – не случается больше перебоев с кислородным или лекарственным обеспечением. Были затруднения со средствами индивидуальной защиты, но выручил Красный Крест, – подарил медикам средства защиты на двенадцать миллионов рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия