Зураб Джапаридзе учредил новую партию - «Гирчи – Больше свободы». Как заявил Джапаридзе журналистам перед началом съезда партии, он сам будет председателем партии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По его словам, новая партия «Гирчи» («Шишка») будет во многом отличаться от старой.

«Главное отличие будет заключаться в том, что я хочу, чтобы «Гирчи» была более открытой платформой для народа, для той молодежи, которую вы здесь видите, и чтобы меня, как и бренд «Гирчи», а также и телевидение «Гирчи» молодежь использовала для продвижения своих идей и испытала себя в грузинской политике.

Оздоровление грузинского политического спектра зависит от того, что в политику должны прийти новые люди. За историю своего существования «Гирчи» сумела сделать то, что молодежь вновь заинтересовалась политикой. У этих людей есть множество идей и инициатив, которые они хотят попробовать. Получится не у всех, однако сторонники «Гирчи» решат, у кого получается это лучше, и тогда они станут новыми узнаваемыми лицами «Гирчи», - заявил Джапаридзе.