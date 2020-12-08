Дни сомнений и тягостных раздумий грузинской оппозиции

В Тбилиси завершился четвертый раунд переговоров между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционными силами при посредничестве послов США и ЕС. Перед их началом нескольким оппозиционерам пришлось отвечать на щекотливые вопросы: ведут ли они отдельные закулисные переговоры с лидером «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и правда ли, что они за деньги согласились идти в парламент.

«Я говорю правду, без «Нацдвижения» я и «Гирчи» в парламент – ни ногой», – заливаясь смехом, сказал журналистам перед началом переговоров Вахтанг Мегрелишвили, один из лидеров «Гирчи».

«Вы шутите?», – уточнили представители СМИ. Реакция политика, который говорил от себя и еще двух однопартийцев – Яго Хвичия и Сандро Раквиашвили, показалась присутствующим неуместной, если учесть те обвинения, которые с прошлой ночи то и дело слышны в их адрес. Но Мегрелишвили не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что главной причиной раскола «Гирчи» и конфликта с еще одним лидером партии Зурабом Джапаридзе стало именно их желание получить парламентские мандаты. Считается, что тем самым они вносят диссонанс в единство оппозиции в вопросе непризнания итогов выборов и бойкота новому парламенту. И главное, Вахтанг Мегрелишвили сказал то, от чего до этого времени открещивалась не только «Гирчи», но и весь оппозиционный спектр: что они находятся под влиянием бывшей партии власти «Нацдвижение» и действуют по ее указке.

«Я открою свою формулу: если в парламенте будет «Национальное» движение», тогда мы с большим удовольствием идем в парламент», – сказал Вахтанг Мегрелишвили уточнив, что «Нацдвижение» – главная оппозиционная сила и у нее самое большое количество мандатов в оппозиции. А поскольку «Гирчи» хочет протолкнуть инициативы, которые требуют конституционных поправок, то Мегрелишвили таким образом косвенно подтвердил, что партия готова сотрудничать не только с «Нацдвижением», но и с «Грузинской мечтой». Что касается инициатив, то Вахтанг Мегрелишвили не стал уточнять, о каких именно он говорил, но первое, что вспомнилось присутствующим – это легализация употребления марихуаны, давнее требование «Гирчи».

Еще один лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе, который больше не сотрудничает с тройкой Мегрелишвили, сказал журналистам, что будет следовать решениям, принятым на переговорах.

Совсем не до смеха было лидерам других оппозиционных партий, чьи имена бурно обсуждаются в грузинских СМИ в связи с предположениями о сотрудничестве с Бидзиной Иванишвили. Это Алеко Элисашвили («Граждане») и Георгий Вашадзе («Стратегии Агмашенебели»). Перед тем, как войти в резиденцию посла США на четвертый раунд переговоров с правящей силой, Алеко Элисашвили заявил:

«Грязные обвинения в том, что будто я взял деньги и куда-то стремлюсь, я не буду комментировать».

«Это вранье, ложь!», – кричал в это время в окружении другой группы журналистов лидер «Сратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Другие оппозиционные лидеры заявляли, что без выполнения правящей партией главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте. За лидеров других партий они не ручались. «Я ведь не классный руководитель, чтобы говорить от имени 60 оппозиционных депутатов», – сказал один из лидеров «Нацдвижения» Ника Мелия перед началом переговоров.

Бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели считает, что партии, согласившиеся участвовать в выборах, организованных «Грузинской мечтой», должны согласиться и на парламентскую работу:

«Оппозиция должна преодолеть свое эго, отказаться от бойкота. «Грузинская мечта» за все это время доказала, что ни на какие уступки она не пойдет, ее все устраивает, поэтому в это тяжелое для страны время оппозиция должна быть в парламенте. Я с начала ноября говорила, что правящая сила сможет лишь укомплектовать правительство. После этого, очень скоро, большинство, состоящее из 90 депутатов, распадется. Многие не захотят разделить ответственность за ту ситуацию, которая сложилась в стране в результате правления «Грузинской мечты». И все идет к тому, что в этой стране весной будут внеочередные выборы. Это произойдет, несмотря на то, примет сегодня «Грузинская мечта» предложение оппозиции или оппозиция останется вне парламента – внеочередные выборы неминуемы».

Первое заседание парламента состоится 11 декабря в 12 часов. Его откроет президент Грузии Саломе Зурабишвили. У «Грузинской мечты» есть достаточно голосов, чтобы кворум состоялся, и полномочия всех 150 депутатов вступили в силу. Согласно регламенту, лишь после этого бойкотирующие заседание депутаты, если таковые останутся после сегодняшнего четвертого раунда переговоров, в индивидуальном порядке должны обратиться в парламентское бюро с заявлением об отказе от депутатского мандата, а потом дождаться решения вопроса на парламентской сессии.