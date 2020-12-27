Ковид в Абхазии: 109 новых случаев, один - летальный

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 485 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 28, в Ткварчельской - 17, в Гагрской - 41 пациент.

В гагрской больнице скончался пациент 83 лет. Он был доставлен в медучреждение 25 декабря в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 25 декабря.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 44 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.