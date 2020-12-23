«Как только открылись школы, у нас пошел рост заболеваемости»

В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали работу школ в условиях пандемии. О возможности открыть учебные заведения представители Общенационального родительского комитета и члены палаты говорили с главным санитарным врачом Людмилой Скорик и министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. Родители требуют начать учебный процесс, санитарный врач и министр призывают подождать до 12 января. Если роста заболеваемости после новогодних праздников не будет, правительство будет решать, открывать школы или нет.

В Общественную палату поступило открытое письмо Общенационального родительского комитета, в котором ставится вопрос о необходимости начать занятия в школах. Комиссия палаты по развитию государственного языка, образованию, науке и культуре пригласила родителей, чтобы обсудить их требования вместе с главным санитарным врачом и министром просвещения.

Председатель Общенационального родительского комитета Абхазии Мадина Гумба не сомневается в том, что школы должны открыться. Школьники Абхазии не учатся уже с марта месяца, учебный процесс стартовал в сентябре и через две недели остановился из-за объявленного карантина. По мнению родителей, пандемия может продолжаться еще долго, но детям надо учиться.

Представитель родительского комитета Гунда Кварчия попросила главного санитарного врача Людмилу Скорик вместе с родителями разработать санитарно-эпидемиологические правила для школ и детских садов, чтобы помочь им открыться.

Антица Квициния говорила о том, что около 20% родителей в сложившейся ситуации пошли по пути оплаты занятий у репетиторов, но у многих такой возможности нет, кроме того, далеко не у всех детей есть возможность подключиться к занятиям по интернету:

«Я, например, разговаривала с дирекцией Абхазского государственного лицея-интерната, там дети даже элементарные телефоны себе позволить не могут. Половина учеников данной школы собирали мандарины, чтобы купить себе обувь. Другая половина детей торговала на рынке вместе с родителями. У нас есть категория учителей, которые собрали свои классы, сняли квартиры и девять месяцев занимаются со своими учениками. Ни одного заболевшего там нет. Двадцать учеников начальных классов, и туда ковид не пришел. Или же я проводила такой опрос среди своих коллег – родителей и мам – сколько они тратят на сегодняшний день на репетиторов? 14-15 тысяч рублей в месяц при средней заработной плате от 12 до 18 тысяч рублей. Я работаю в коммерческой организации, у меня зарплата 18 тысяч рублей. Это неприемлемо в условиях Абхазии. У нас очень много сельских школ, в которых по 60-70 учеников, даже необязательно сельские школы, например, 13-я сухумская школа – там учатся 70 учеников».

Представители родительского комитета считают, что малочисленные школы и начальные классы должны работать.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик напомнила родителям, что вспышка коронавирусной инфекции началась именно в сентябре, сразу после начала учебного года:

«Места сбора наших деток послужат нам очагом вспышек. Ведь в начале года, как только открылись школы, у нас пошел рост заболеваемости, у нас рост коронавирусной инфекции был в начале сентября именно по детям. Потом он у нас упал, потому что мы перестали делать забор у детей. Мы приезжали в очаг, и делали забор именно у пожилых родителей, потому что к этому времени у нас начался массовый рост заболеваемости среди группы риска – 65+».

В школах очень много переполненных классов, в которых возрастные педагоги подвергаются серьезной опасности, сказала Людмила Скорик:

«Когда я пришла на проверку в школу и спросила у педагога, сколько вам лет, у вас в классе сидит 38 детей? Этот педагог, естественно, заболел. Вы поймите, при коронавирусной инфекции главное, сколько вируса человек принял на себя, вирусная нагрузка. Дети не болеют, они просто переносчики, но если в классе сидит уже двадцать детей и все выделяют вирус на одного педагога, этот педагог, если у него будет очень хорошее здоровье, выживет в стационаре после двухмесячного лечения. Школы закрыты еще и из-за того, что мы не хотим уронить иммунитет наших маленьких граждан».

В зимний сезон в Абхазии, как и везде в мире, начинается рост острых респираторных заболеваний, которые ослабляют иммунитет детей и взрослых. В этот период бывают летальные случаи при гриппе. «Вы хотите открыть школы, а вы сделали прививки от гриппа себе и детям? Вы привили ваших старших?», – спросила Людмила Скорик.

По ее словам, в Абхазии есть в достаточном количестве качественная вакцина от гриппа и надо вакцинироваться. В то же время главный санврач согласилась с тем, что детские сады открывать можно, так как дети младшего возраста невосприимчивы к ковиду, и воспитатели там не подвергаются опасности, при условии, что детский сад благоустроенный, там тепло, есть необходимый персонал.

Скорик предупредила, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться после 5-7 января, когда все дружно и весело отпразднуют Новый год в больших компаниях.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия проинформировал, что в школы были переданы термометры, маски и санитайзеры. Он призвал всех дождаться 12 января – это дата, обозначенная в указе президента. Если роста заболеваемости не будет, тогда руководство страны будет принимать решение – продлевать вынужденные каникулы или нет.

Мадина Гумба проинформировала, что в Гагрском районе происходит отток детей из школ, родители переводят их в работающие школы Адлерского района. Она поинтересовалась у министра, есть ли у них данные о количестве выбывших учащихся? У министерства такой статистики нет.

Представители родительского комитета выразили готовность принять участие в инспекции школ на предмет их готовности к работе. И хотели бы контактировать с главным санитарным врачом и министром просвещения.

Подводя итог встречи, член Общественной палаты Сергей Смыр сообщил, что в Абхазии 152 школы и 27 тысяч школьников. 80 школ из их числа – малочисленные. В них учится в среднем от 80 до 100 человек. Есть сельские школы, в которых учатся 40 и менее человек. Хотя бы эти школы надо открыть. Министр просвещения подтвердил, что такая возможность будет рассматриваться.

Сергей Смыр порекомендовал определить план совместных действий Родительского комитета с руководителем СЭС и министром просвещения, чтобы усилить контроль за санитарным состоянием школ и соблюдением гигиенических норм.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия