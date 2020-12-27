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COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 16 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 485, в общем составив 157 834. По состоянию на 11:00 27 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 444 и сейчас составляет 139 113.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2768.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 673 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 280, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 583 644 (2258 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
Из Сирии в Россию возвращены 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет
В Россию из Сирии возвращены еще 19 российских детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Самолет Минобороны России с детьми в возрасте от 3 до 15 лет совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. По данным Кузнецовой, дети вывезены с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож.
После обследований и карантина дети будут переданы родственникам и уедут в четыре региона РФ - Дагестан, Башкортостан, Саратовскую и Кемеровскую области.
- В Сирии и Ираке остаются тысячи российских граждан. В подавляющем большинстве это жены боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» и их дети. Кавказ.Реалии писал о судьбах тех, кто до сих пор остается в лагерях для беженцев в ожидании возвращения на родину.
- Первый вывозной рейс Минобороны с момента начала пандемии коронавируса был в августе. Тогда из Сирии в Москву вывезли 26 детей, которые отправились к родственникам в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.
Лучших грузинских авторов 2020 года наградили литературной премией «Саба»
В Тбилиси назвали лауреатов ежегодной литературной премии «Саба». Премию вручали в 18-й раз. Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония награждения проходила в совершенно новом формате и больше напоминала телешоу – в студии члены жюри интервьюировали лауреатов, гостей не было, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Победители объявлены в восьми номинациях:
- Лучший роман года – Бесо Соломанашвили «Повесть о старых расстрелянных и о тех, кого предстоит расстрелять».
- Лучший литературный дебют года – Майя Цирамуа «Прощай, дядя Гершвин».
- Лучшая литературная пьеса года – Алекс Чигвинадзе «Мария Ревия».
- Литературная критика – Рамаз Чилая «Поэтические записи».
- Лучшее эссе и документальная проза года – Шорена Лебанидзе «Если нужно, заставлю вас все выложить».
- Лучший перевод года – Эльза Ахвледиани «Пленник алжирских пиратов» Мигеля де Сервантеса.
- Лучший прозаический сборник года – Мамука Долидзе «Хождение во времени-пространстве».
- Лучший поэтический сборник года – Тариэл Чантурия «Черный ящик любви – 3» и Бесик Харанаули «Большое питие».
Специальный приз за особый вклад в литературу достался Бату Данелия.
Ежегодная литературная премия «Саба» выявляет лучших авторов в году. Идея вручать премию, названную именем выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Сулхана-Саба Орбелиани, родилась в 2002 году. Поэт Рати Амаглобели, писатель и сценарист Дато Турашвили и еще несколько их единомышленников обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию. Уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги в Грузии состоялась первая церемония вручения премии «Саба».
За 12 лет партии Грузии потратили на предвыборную рекламу 134 млн лари
За последние 12 лет политические партии Грузии потратили на выборы 225 миллионов лари (почти 70 миллионов долларов), из которых 134 миллиона лари (более 41 миллиона долларов или 59%) – это затраты на рекламу. Об этом говорится в отчете неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI – Georgia).
С 2008 по 2020 год в Грузии прошли десять выборов. Самыми дорогими стали последние парламентские выборы. Только на предвыборную рекламу партии потратили 29,1 миллиона лари (8,9 миллиона долларов). Из этой суммы более 41% приходится на правящую «Грузинскую мечту» - 12 миллионов лари (3,6 миллиона долларов). Самыми маленькими были расходы на президентских выборах 2013 года – на рекламу потратили всего 3,8 миллиона лари (1,1 миллиона долларов).
Согласно исследованию, за отчетный период больше всего денег на предвыборную рекламу тратили партии власти и поддерживаемые ими кандидаты – 98 миллионов лари (более 30 миллионов долларов). Это 73% от общей суммы затрат политических субъектов на рекламу, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Чаще всего партии выбирают телевизионную рекламу. В 2008-2020 годах на нее потратили более 79 миллионов лари (24,2 миллиона долларов или 59% от всех затрат на рекламу). Из года в год все более становится популярной реклама в интернете. Если в 2018 году избирательные субъекты заплатили за размещение своей рекламы в сети всего 50 тысяч лари (15,3 тысячи долларов), то в 2018 году эти расходы превысили 800 тысяч лари (245,1 тысячи долларов), а в 2020 году – 3 миллиона лари (919,4 тысячи долларов).
Ковид в Грузии: 1 097 новых случаев, выздоровели 3 208 человек, скончались 25
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Общее число заболевших в стране увеличилось до 221 605.
Сравнительно низкий показатель выявления объясняется тем, что в выходные дни проводится мало исследований. За последние 24 часа в стране провели 8 394 теста на коронавирус. Это почти в два раза меньше, чем накануне.
Статистика новых случаев по регионам
Почти 45% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 484. В Имеретии за последние сутки зафиксировано 185 фактов, в Аджарии – 81, в Квемо Картли – 84, в Самегрело и Земо Сванети – 61, в Кахетии – 61.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 5, а также в Самцхе-Джавахети – 17. В Гурии зафиксировано 26 новых фактов COVID-19, в Шида Картли – 63, в Мцхета-Мтианети – 30.
От ковида умерли еще 25 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 377.
Выздоровели 3 208 пациентов, их общее число выросло до 203 547.
В настоящее время в стране 15 655 активных случаев COVID-19. Из них 5 677 пациентов (более 36%) проходят лечение в больницах, 8 585 (почти 55%) – на дому, а 1 393 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 1 009. К аппаратам ИВЛ подключен 441 человек. В карантинных пространствах размещен 481 гражданин. 44 773 человека остаются в режиме самоизоляции.
Ковид в Абхазии: 109 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 485 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 28, в Ткварчельской - 17, в Гагрской - 41 пациент.
В гагрской больнице скончался пациент 83 лет. Он был доставлен в медучреждение 25 декабря в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 25 декабря.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 44 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек. 108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
Анатолий Бибилов призвал депутатов приступить к своей работе
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи в субботу с жителями Цхинвальского района уделил внимание общественно-политической ситуации в республике, отметив, что некоторые политики пользуются ее, пытаясь заработать на горе семьи Джабиевых политические дивиденды.
«Нельзя из трагедии делать политику. Эта трагедия не одной семьи, это трагедия всей республики. Мы должны дать оценку этому преступлению. Идет следствие, проводились экспертизы, а суд должен вынести свое решение», – приводит его слова пресс-служба.
Вместе с тем он отметил, что действия депутатов, которые не выходят на работу, могут сказаться на жизнедеятельности населения в целом. «Бюджет на 2021 год не был принят депутатами из-за невыхода на работу и неисполнения своих прямых обязанностей. Вместе с этим не были приняты изменения в бюджет этого года, которые предполагают выплату медикам финансовых средств, а также статью финансовых средств на льготное кредитование малого и среднего бизнеса», – сказал глава республики.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что ссылка отдельных депутатов на то, что правительство «незаконно» и не может присылать документы в парламент, несостоятельна.
«Исполнительная власть и президент как ее глава сделали все в рамках Конституции. Была направлена кандидатура премьера. Однако парламент ее не рассмотрел, не дал ни положительного, ни отрицательного ответа, таким образом, не дал возможность сформировать новое правительство или представить другую кандидатуру. Получается, что это было сделано специально, чтобы сегодня говорить о нелегитимном правительстве», – сказал президент.
Он в очередной раз призвал депутатов вернуться в правовое поле и приступить к своей работе.
В Эр-Рияде приведено к присяге новое правительство Йемена
Сегодня, 26 декабря, было приведено к присяге новое правительство Йемена. Это произошло спустя несколько месяцев после соглашения о разделе власти, поддержанного руководством Саудовской Аравии.
Новый кабинет, работу которого формально запустил президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24-х человек. Часть из них – сторонники Хади, другие представляют сепаратистский Южный переходный совет. Церемония инаугурации прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где живёт Хади.
С 2014-го года в Йемене идёт гражданская война, в которую вовлечены силы правительства и возглавляемая Эри-Риядом коалиция с одной стороны и проиранские мятежники-хуситы с другой.
И окружение Хади, и Южный переходный совет – часть саудовской коалиции, но Хади пользуется поддержкой Эр-Рияда, а сепаратистский совет – Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение о разделе власти нацелено на равное представительство южных и северных территорий Йемена. Хути контролируют столицу Йемена Сану и ряд других городов на севере страны.
В Грузии протестуют сотрудники вещевых рынков из-за ковид-ограничений
В крупных городах Грузии протестуют сотрудники вещевых рынков – митинги с требованием открытия торговых объектов сегодня, 26 декабря, прошли в Кутаиси и Тбилиси. Торговцы требуют, чтобы власти отменили часть ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, всего на четыре дня, до Нового года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Некоторые сотрудники тбилисского рынка «Терги» сегодня все же вышли на работу. Рано утром они разложили товары на прилавках, намеренно игнорируя запреты. Торговцы получили предупреждения от сотрудников муниципальной инспекции. Им пригрозили штрафами, после чего они собрались на митинг, грозя перекрыть дорогу.
«У нас одно требование… Позвольте нам работать четыре этих дня, не отравляйте Новый год», - сказала одна из участниц акции.
В Кутаиси торговцы уже третий день собираются с аналогичными требованиями у входа на рынок «Имерети». Они называют подход правительства несправедливым и избирательным. Протестующие отмечают, что власти лишили их возможности работы в сезон пика продаж. При этом у многих закуплены были сезонные товары. Некоторые говорили, что на закупку продукции перед праздниками они взяли кредиты, которые теперь выплачивать не могут.
- Власти Грузии обещали, что в период новогодних праздников отменят большую часть ограничений, действующих в стране с 28 ноября. Эпидемиологи выступали против послаблений, опасаясь роста заболеваемости коронавирусом.
- В итоге, 24 декабря в крупных городах Грузии открылись непродовольственные магазины и торговые центры. Теперь право на работу у них есть до 2 января. Вещевые рынки и рынки стройматериалов по-прежнему остаются закрытыми.
Еще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса
Испания и Швеция подтвердили несколько случаев заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.
При этом все заболевания связаны с людьми, вернувшимися с британской территории.
За последние дни об обнаружении этого штамма сообщали Франция, Дания, Нидерланды, Италия, Германия и несколько государств за пределами Европы, отмечает «Би-би-си».
Появившиеся неделю назад сведения о новом варианте коронавируса, вызывающего COVID-19, в Англии вынудили десятки стран ввести ограничения на поездки в Великобританию. Ученые тогда отмечали, что новый штамм значительно заразнее, но нет свидетельств, что он вызывает более тяжелое и опасное течение болезни.
Тем временем в Европе Венгрия стала первой страной, в которой началась вакцинация жителей от COVID-19. Государственные СМИ передали, что первым прививку препаратом Pfizer-BioNTech сделал врач одной из больниц Будапешта.
Помимо Венгрии несколько европейских стран, включая Австрию, Польшу, Чехию, Испанию, Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию 26 декабря сообщили о прибытии под защитой сил полиции и военных первых партий вакцины Pfizer-BioNTech.
Большинство членов ЕС планировали запустить вакцинацию именно с субботы, 26 декабря, начав с постояльцев домов престарелых старше 80 лет.
«Вакцинация поможет нам постепенно вернуться к нормальной жизни», - подчеркнула недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во многих частях Европы наблюдается новый всплеск коронавирусной инфекции, что побуждает власти возвращаться к строгим карантинным мерам, ограничивая торговлю, работу кафе и ресторанов, предприятий сферы услуг и учреждений образования.
Коронавирус подтвердился у архиепископа Бодбийского Иакова
Коронавирус подтвержден у члена Священного синода Грузинской православной церкви, архиепископа Бодбийского Иакова (в миру Константин Якобашвили), сообщает агентство «Новости-Грузия».
58-летний священнослужитель был помещен в Первую университетскую клинику Тбилисского государственного медицинского университета. Клинический директор больницы Лали Турдзеладзе сказала, что Якобашвили проводятся обследования. Какие-либо детали на данном этапе не известны.
Как отмечает телеканал «Мтавари» недавно во время проповеди Иаков заявил, что коронавирус, «вероятно, было необходимо человечеству», поскольку все мы «уже слишком выродились».
- Архиепископа Иаков стал уже третьим членом Священного синода ГПЦ, у которого подтвердился коронавирус. В ноябре заболел епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили). От осложнений, вызванных COVID-19, он скончался 20 ноября. Самадбегишвили было 65 лет.
- Недавно COVID-19 также был подтвержден у митрополита Урбнисского и Руисского Иова (Акиашвили). Как и Якобашвили, он проходил курс лечения в Первой университетской клинике.
В «красных зонах» югоосетинского РММЦ проходят лечение 86 пациентов
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 26 декабря, проходят лечение 86 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 46 пациентов, в здании детской больницы – 40. За минувшие сутки в «красную зону» поступило трое больных, выписаны четыре человека», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 30 пациентов, из них двое были госпитализированы.
«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четыре человека. Протестирован в приемно-сортировочном отделении 41 пациент», - отметила главный инфекционист.
- В связи пандемией решением оперативно штаба до 15 января приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Ника Мелия избран председателем «Национального движения»
Ника Мелия стал председателем партии «Национальное движение». По словам члена партии Давида Киркитадзе, новый председатель обеспечит в партии широкое вовлечение и прозрачность процесса принятии решений, передает Общественный вещатель.
Как отметил Киркитадзе, «Национальное движение» внедрило новую систему, благодаря которой сторонники партии смогут в электронном виде участвовать в формировании ее планов и решений.
«Новый председатель и новшества означают, что решения будут приниматься с привлечением общественности и наших сторонников», - сказал Давид Киркитадзе.
- По решению политсовета партии, выборы председателя проходили электронным способом. На пост председателя партии были выдвинуты два кандидата - Леван Варшаломидзе и Ника Мелия.
- С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
ВОЗ обещает помочь Грузии с получением вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова поддержать Грузию в вопросах, связанных с получением вакцины от коронавируса, чтобы страна получила первые дозы как можно раньше. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
Согласно сообщению пресс-службы администрации правительства, начало процесса вакцинации от COVID-19 было одной из главных тем беседы Гахария и Гебреисус. Стороны обсудили работу комиссии, которая была создана по поручению премьера Грузии и отвечает за своевременную доставку вакцины в страну, а также занимается решением сопутствующих логистических и инфраструктурных вопросов.
Гахария проинформировал гендиректора ВОЗ, что помимо международной платформы Covax в активной фазе находятся переговоры с международными партнерами и производителями вакцин. Проводят эти переговоры МИД и дипломатические миссии Грузии за рубежом. Как отмечается, Гебреисус дал высокую оценку шагам, предпринятым правительством Грузии как весной, на фазе превенции распространения вируса, так и сейчас, на фазе контроля распространения инфекции.
Внимание было акцентировано на положении в госпитальном секторе, роли ковид-гостиниц и работе звена первичного здравоохранения в процессе управления легкими пациентами на дому. Также стороны отметили позитивную роль активного тестирования населения для остановки распространения инфекции.
Визит директора Европейского регионального офиса ВОЗ в Грузию на прошлой неделе был назван в качестве примера тесного сотрудничества. Гахария отметил, что Грузия и в будущем продолжит работу с ВОЗ как в плане управления СOVID-19, так и с точки зрения реформ в сфере здравоохранения.
Через платформу Covax Грузия планирует заключить контракт на закупку 1,4 миллиона доз вакцин от коронавируса. Этого будет достаточно для вакцинации четверти населения страны. С помощью Covax Грузия может получить три вакцины: Astrazeneca, Pfizer и Moderna. Власти не исключают, что закупят и другие препараты, одобренные ВОЗ, путем двухсторонних переговоров со странами-производителями. Что касается сроков, то самой реальной датой начала вакцинации в Грузии в Минздраве называют март-апрель 2021 года.
Зураб Джапаридзе учредил новую партию - «Гирчи – Больше свободы»
Зураб Джапаридзе учредил новую партию - «Гирчи – Больше свободы». Как заявил Джапаридзе журналистам перед началом съезда партии, он сам будет председателем партии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, новая партия «Гирчи» («Шишка») будет во многом отличаться от старой.
«Главное отличие будет заключаться в том, что я хочу, чтобы «Гирчи» была более открытой платформой для народа, для той молодежи, которую вы здесь видите, и чтобы меня, как и бренд «Гирчи», а также и телевидение «Гирчи» молодежь использовала для продвижения своих идей и испытала себя в грузинской политике.
Оздоровление грузинского политического спектра зависит от того, что в политику должны прийти новые люди. За историю своего существования «Гирчи» сумела сделать то, что молодежь вновь заинтересовалась политикой. У этих людей есть множество идей и инициатив, которые они хотят попробовать. Получится не у всех, однако сторонники «Гирчи» решат, у кого получается это лучше, и тогда они станут новыми узнаваемыми лицами «Гирчи», - заявил Джапаридзе.
- О решении отмежеваться от сопартийцев Зураб Джапаридзе написал в соцсети несколько недель назад. «С одной стороны мои, а с другой Яго, Вахо и Сандо пути разошлись. Я больше не собираюсь делать «Гирчи» вместе с ними», - написал Джапаридзе.
- Партию «Гирчи» создали в 2015 году трое представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Ультралиберальная партия пользуется популярностью среди молодежи. За пять лет «Гирчи» добилась декриминализации марихуаны и созданием собственной «церкви», которая помогает молодым людям избежать призыва в армию.
34 смерти за сутки. Новые данные по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1312.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Дагестане - девять, в Ставропольском крае - семь, в Северной Осетии - два, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5697 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 246 человек.
- Ставропольский край + 246 (33861 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 190 (26785)
- Дагестан + 158 (22674)
- Чечня + 145 (8015)
- Калмыкия + 110 (14285)
- Кабардино-Балкария + 103 (15309)
- Карачаево-Черкесия + 93 (14671)
- Адыгея + 92 (10586)
- Северная Осетия + 88 (11573)
- Ингушетия + 87 (11693)
На Северном Кавказе зарегистрировано 169 452 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 26 декабря , выявлено 3 021964 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Россией Крыму).
В Чечне в честь 15-летнего сына Рамзана Кадырова назвали спорткомплекс
В селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни открыли двухэтажный спортивный комплекс, названный в честь старшего сына главы республики Рамзана Кадырова.
«Ахмат Кадыров - воспитанник бойцовского клуба «Ахмат», он уже успел принять участие в международных турнирах. В его копилке нет ни одного поражения. Помимо профессионального занятия спортом, Ахмат изучает религию и показывает отличные результаты в учебе. Он подает пример своим сверстникам», - говорится в сюжете госканала «Грозный».
«Благодарим за открытие спорткомплекса фонд имени Ахмата Кадырова, Аймани Кадырову (мать главы Чечни, президент фонда имени Ахмата Кадырова - прим.ред.) и Рамзана Кадырова», - заявил глава администрации Курчалоевского района Асламбек Ирасханов.
- 10 декабря этого года власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
- Чеченский общественный фонд имени Ахмата Кадырова получил в 2019 году рекордные 6,075 млрд рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в «добровольно-принудительном» порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.
- В Чечне имя первого президента республики Ахмата Кадырова носят улицы, мечеть, общественный фонд, футбольный клуб, село, стоэтажная башня в Грозном и звезда в созвездии Льва. Недавно власти Чечни начали кампанию по переименованию районов Грозного, один из них также предлагается назвать в честь Ахмата Кадырова.
В Марнеули 23-летнего врача нашли мертвым на рабочем месте в клинике «Аверси»
В городе Марнеули (регион Квемо Картли) 23-летнего врача нашли мертвым на рабочем месте в клинике «Аверси», сообщает телеканал «Формула».
По предварительной версии, скоропостижная смерть молодого мужчины наступила из-за тромбоэмболических осложнений. Недавно он перенес коронавирус. К работе врач вернулся десять дней назад.
Семья умершего отказывается от проведения экспертизы, поэтому точные причины произошедшего вряд ли будут установлены.
Тромбы неоднократно становились виновниками смертей молодых людей с COVID-19 в Грузии. Так, например, совсем недавно от тромбоэмболии легочной артерии в Батуми скончалась 31-летняя женщина.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 586, в общем составив 157 349. По состоянию на 11:00 26 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 854 и сейчас составляет 138 669.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2752.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 671 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 257, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 581 386 (2610 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
497 человек оштрафованы за сутки в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19
За минувшие сутки полицейские выявили 497 фактов нарушения ограничений, действующих в Грузии из-за коронавируса.
Как сообщает пресс-служба МВД, к административной ответственности привлечены 64 человека – все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.
Кроме того, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 433 человека.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.
- Правительство планировало снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений. Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призвал правительство ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.
- В итоге правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений и приняло решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
- Остается в силе запрет на передвижение в ночные часы. «Комендантский час» по всей стране будет действовать с 21:00 до 05:00 – за исключением новогодней ночи и кануна Рождества – 6 января.
Умер советский шпион в Великобритании Джордж Блейк
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Бехтер умер на 99 году жизни. Он был участником нидерландского Сопротивления, и агентом британской разведывательной службы Ми-6, пока не был разоблачен в 1959 году как советский шпион.
Бехтер родился в Роттердаме, его имя при рождении было Георг Бехар. Он жил в Египте и Великобритании, а после начала Второй мировой войны вернулся в Нидерданды, где стал курьером антинацистского подполья. После этого во время войны он вернулся в Британию, где сначала поступил на флот, а затем был принят на работу в Ми-6, в это время его звали Джордж Блейк.
Под дипломатическим прикрытием он работал в посольстве Великобритании в Сеуле, в ходе Корейской войны город был занят войсками Северной Кореи и он оказался в плену. В заключении он стал коммунистом и согласился работать на КГБ, после чего вернулся в Великобританию.
Блейк работал двойным агентом в Берлине, но был разоблачен с помощью перебежчика, а в 1961 приговорен к 42 годам тюрьмы. В 1966 он сбежал из заключения, покинул Великобританию, добрался до ГДР и был переправлен в Москву.
Преподавал в Академии внешней разведки, занимался научной работой. Был награжден высшей советской наградой - Орденом Ленина. В 1990 году опубликовал автобиографию «Иного выбора нет», где заявил, что остается убежденным коммунистом, в 2006 году опубликовал книгу воспоминаний «Прозрачные стены».
Минздрав РФ одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет
Минздрав России одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» для людей старше 60 лет. Об этом в интервью каналу «Россия-24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По утверждению министра, в России уже проходит масштабная вакцинация препаратом.
Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. Ранее Мурашко заявлял, что до конца года в российские регионы планируется отправить до 500 тысяч вакцин. Еще 300 тысяч доз, как утверждается, отправлены в Аргентину. При этом темпы вакцинации пока в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании и не превышают несколько тысяч человек в день.
Согласно официальной статистике, заражаются коронавирусом нового типа в России больше 29 тысяч человек в день. По состоянию на утро 26 декабря в России было выявлено с начала пандемии 3 миллиона 21 964 случая заболевания коронавирусом нового типа. 541 299 человек находятся на контроле государства как заболевшие. Смертность в 2020 году рекордная за 9 лет - а избыточная смертность превысила 140 тысяч человек.
- Ранее своим возрастом объяснил не готовность вакцинироваться «Спутником» 68-летний президент России Владимир Путин. «Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались, - заявил он на итоговой пресс-конференции 17 декабря. - Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».
- Третья стадия испытаний «Спутник V» по-прежнему не закончена. Издание «Медуза» отмечает, что у научного сообщества есть ряд вопросов к испытанию препарата, суммируя которые можно предположить, что испытания провалены (что не говорит о неэффективности вакцины).
Югоосетинский университет стал частью консорциума «Большой Кавказ»
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), Югоосетинский университет (ЮОГУ), Абхазский университет, Национальный университет архитектуры и строительства Армении подписали соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ».
Совместная работа предполагает развитие научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и преподавания русского языка в Армении, России и самопровозглашенных республиках Южная Осетия и Абхазия.
Вузы-партнеры планируют проводить курсы повышения квалификации и семинары, а также реализацию образовательных программ по русскому языку и русской литературе, в том числе с использованием дистанционных технологий. В планах также проведение международных научно-практических конференций и форумов, создание программ академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил в беседе с информагентством «Рес», что это знаменательное событие в новейшей истории вуза и выразил уверенность, что консорциум «Большой Кавказ» станет эффективной площадкой для развития и взаимодействия вузов в реализации намеченных планов.
Свои подписи под документом поставили ректор Юго-Осетинского университета Вадим Тедеев, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, ректор Абхазского университета, профессор Алеко Гварамия и ректор национального университета архитектуры и строительства Армении Егиазар Варданян.
Продвижение и укрепление позиций русского языка на международной арене реализуется в СКФУ через разные формы и направления работы, в том числе программы по повышению квалификации учителей русского языка и литературы. Так, в Абхазии и Южной Осетии с 2014 года СКФУ обучил более 2500 педагогов русского языка и литературы, а также тех, кто ведет обучение на русском языке.
За сутки в Абхазии выявлено 114 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 114 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 98 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 38 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1955 года рождения. Он был доставлен в медучреждение 8 декабря, с клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Мужчина получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался 25 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 43 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1957 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнениями основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Женщина умерла ночью 24 декабря.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8350 человек. 107 летальных случаев. Выздоровели 6686 человек.
В Грузии выявлено 1 784 новых случая коронавируса, скончались 39 человек
В Грузии за сутки выявлено 1 784 новых случая коронавируса, выздоровели 4 119 пациентов, умерли 39 человек.
Статистика распространения выявленных сегодня 1 784 новых случаев коронавируса по регионам страны следующая:
- Тбилиси - 801,
- Аджария - 121,
- Имерети - 281,
- Квемо Картли - 101,
- Шида Картли - 119,
- Гурия - 40,
- Самегрело-Земо Сванети - 140,
- Кахети - 110,
- Мцхета-Мтианети - 30,
- Самцхе-Джавахети - 31,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 10.
С начала пандемии в стране выявлено 220 508 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 200 339 человек, скончались 2 352 инфицированных.
За сутки в масштабе всей страны проведено 14 421 тестов на коронавирус.
На карантине находятся 396 граждан, в больницах - 5 701 человек, в ковид-гостиницах - 1 464.
По состоянию на 25 декабря в Грузии зафиксирован 1 881 случай коронавируса, выздоровели 1 515 пациентов.
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