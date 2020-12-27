Суд запретил в России четыре архивных видео о войне в Чечне

Суд в Нальчике запретил для распространения в России четыре архивных видео информационного агентства Associated Press о вооруженных конфликтах в Чечне. Прокуратура признала журналистские материалы «пропагандирующими жестокость». Решение заметило издание «МБХ медиа».

В список запрещенных попало видео, на котором запечатлены пленные российские военные в 1995 году. На записи плененный командир отряда 22 отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ майор Игорь Морозов говорит, что отношение к ним «просто удивительно». В YouTube ролик собрал почти два миллиона просмотров.

«Пусть приезжают к нам как друзья, когда все кончится», - комментирует это начальник департамента государственной безопасности Ичкерии Абу Мовсаев. Он позднее принял участие в захвате заложников в Буденновске и был убит в 2000 году.

В другом видео показан быт и бои в Аргуне, Грозном и Шали в январе 1995 во время наступления на столицу Чечни федеральными войсками. Еще один ролик показывает вход российской армии в Грозненский район. Еще один - Грозный двухтысячного года, в котором появляется бывший полевой командир Хизир Хачукаев, позднее амнистированный российскими властями. Это видео уже недоступно с территории России, на YouTube у него около миллиона просмотров.

В решениях суда говорится, что видеоролики «способствуют совершению противоправных действий», могут повлечь «негативные социальные, экономические и другие последствия» и нарушают «право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве».