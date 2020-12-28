Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию

Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье, 27 декабря, подписал закон об антикризисных мерах в пандемию в размере 900 миллиардов долларов. Об этом сообщил в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.

Миллионы американцев, потерявших работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции, теперь смогут получить пособия по безработице, а правительству США удалось избежать шатдауна. Без подписи президента 29 декабря у правительства закончились бы средства для финансирования государственной деятельности.

Трамп до последнего отказывался подписывать законопроект, который ранее приняли обе палаты Конгресса. Избранный президент Джо Байден призвал Трампа подписать документ. Что именно заставило Трампа изменить свое мнение, не известно.

Согласно законопроекту каждому американцу будет выплачено 600 долларов (для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год, предусмотрены меньшие суммы). Трамп называл сумму смехотворной и требовал повысить её до двух тысяч долларов. Демократы изначально были за более значительные выплаты, однако республиканцы противились этому.

Весной 2020 года на фоне пандемии Конгресс США принял пакет помощи экономике страны в размере 2,7 триллионов долларов, что составляло более 10 процентов ВВП США.

Ранее Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете на будущий год – объемом в 740 миллиардов долларов.​

Члены Палаты представителей планируют в понедельник преодолеть вето Трампа на законопроект, который, помимо прочего, расширяет санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2". Для преодоления вето необходимо две трети голосов в каждой из палат; ранее за его принятие голосовало более двух третей конгрессменов и сенаторов, так что может произойти первое за почти 4 года президентства Трампа преодоление президентского вето.