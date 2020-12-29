Бибилов призвал извлечь уроки из событий в Карабахе, Сирии и других «горячих точках»

Южная Осетия не должна оставаться в стороне от происходящего во всем мире, необходимо проводить анализ происходящих событий в Нагорном Карабахе, в Сирии и других «горячих точках», заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.

«Необходимо анализировать и понимать, что же нужно для того, чтобы наше Министерство обороны развивалось именно в наукоемких направлениях. Без этого мы не сможем двигаться вперед, без этого будет тяжело говорить об обороноспособности нашего государства», – сказал Бибилов на отчетном собрании югоосетинского оборонного ведомства.

Он призвал руководство Минобороны в дальнейшем наращивать сотрудничество с Россией.

«В плане обороноспособности Южной Осетии важнейшую роль играет взаимодействие с министерством обороны Российской Федерации. В первую очередь, это взаимодействие должно быть организовано для того, чтобы довести до тех людей, которые сегодня в Грузии никак не оставят свои боевые амбиции о том, что где-то будет развеваться флаг Грузии. Никакого возвращения к прошлому не будет. Республика Южная Осетия – независимое государство, которое готово обеспечить защиту своего населения вместе с подразделениями 4-й базы министерства обороны Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России», – отметил Бибилов.

Он подчеркнул, что Южная Осетия готова обеспечить защиту своего населения во взаимодействии с подразделениями 4-й базы Минобороны Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России и «отстаивать свою территориальную целостность, свое право на жизнь и свое стремление развиваться».