Президент сбежал от критиков

Анатолий Бибилов провел встречу с населением Ленингорского района в рамках ежегодных встреч с жителями республики. Наблюдателям бросилось в глаза, что в этот раз он поехал в Цинагар, а не в районный центр – Ленингор, где во время прошлогоднего мероприятия ему пришлось выслушивать упреки со стороны местных жителей за политику изоляционизма.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с населением Ленингорского района в рамках ежегодных встреч с жителями республики. Как сообщает его пресс-служба, во встрече, которая состоялась в селе Цинагар, принял участие и глава администрации Ленингорского района Виталий Мамитов, а также главы сельских администраций.

Югоосетинские наблюдатели обратили внимание, что в этот раз Анатолий Бибилов изменил своим правилам, и провел встречу не в районном центре – Ленингоре, а во втором по величине населенном пункте района – Цинагаре.

Во время прошлогодней встречи с жителями района в поселке Ленингор, президенту пришлось выслушать упреки от ленингорцев за издевательства над больными стариками, которых не выпускают на лечение в Грузию, из-за чего скончались в муках более двадцати человек, хотя могли бы еще пожить… Упреки в том, что президент разлучает семьи, не позволяет родителям увидеться с детьми, живущими по разные стороны от закрытого им пропускного пункта «Раздахан». Они обвинили Бибилова в том, что он, по сути, взял их в заложники и пытается шантажировать их жизнями грузинские власти.

С тех пор, говорит экс-депутат парламента Южной Осетии Роланд Келехсаев, в политике президента мало что изменилось, соответственно, и причин для упреков не убавилось. Судя по всему, именно поэтому Бибилов решил провести встречу не в Ленингоре, а в Цинагаре:

«Со стороны это выглядит как признание вины перед ленингорцами за жестокую несправедливую политику в отношении жителей возвращенных территорий. Правда, это признание вины без сожаления. В противном случае политика бы изменилась в сторону смягчения. Поэтому, скорее всего, ему просто неприятно смотреть в глаза людям, которых он лишил свободы передвижения. И все-таки зря он не поехал в Ленингор. По моей информации, там уже некому говорить президенту дерзости. Все несогласные с его политикой изоляции уже покинули район или покидают его в настоящее время».

Анатолий Бибилов начал общение с электоратом с заявления о неправомерности бойкота части депутатов. Напомним, большинство парламентариев отказываются посещать заседания законодательного органа до тех пор, пока президент не отправит в отставку генпрокурора, как ответственного за смерть тридцатилетнего жителя Цхинвала Инала Джабиева. По их мнению, только в этом случае можно рассчитывать на новое беспристрастное расследование убийства и на прекращение полицейского произвола – фальсификации уголовных дел, пыток подследственных, которые давно стали нормой для югоосетинских силовиков.

В начале встречи Анатолий Бибилов рассказал, какие негативные последствия для республики может иметь бойкот со стороны части парламентариев.

«Сегодня наблюдается проблема в работе парламента из-за того, что часть депутатов не выходят на работу, соответственно, не исполняют свои прямые обязанности. Не были приняты бюджет на 2021 год, а также изменения в бюджет этого года, которые предполагают стимулирующие выплаты медикам, работающим в "красной зоне", а также статью финансовых средств на льготное кредитование малого и среднего бизнеса», – сказал глава государства, призвав парламентариев вернуться в правовое поле и приступить к работе.

Кроме этого, Анатолий Бибилов упрекнул депутатов в моральной нечистоплотности: «Трагедия семьи Джабиевых не должна быть основой для того, чтобы строить политическую карьеру и выставлять ультиматумы».

Эта цитата из выступления Бибилова, приведенная информагентством «Рес», что называется, зацепила политолога Дину Алборову. По ее мнению, некорректно называть произошедшее трагедией. Человеческая трагедия – это стечение обстоятельств, случайностей, приведших к потрясению в жизни людей, лишениям или даже смертям. То, что произошло с Иналом Джабиевым, – это совсем другое, считает Дина Алборова:

«То, что произошло с Иналом Джабиевым, – это не трагическая случайность, но абсолютно преднамеренное действие. Если просмотреть всю цепочку событий, предшествовавших гибели Джабиева, – все было в нарушение закона. И то, что власть все время врет, отвечая на вопросы, когда забрали, что с ним делали эти пять дней, где его содержали. Когда его перевозили из камеры одного ведомства в камеру другого ведомства – это тоже трагическое стечение обстоятельств? Мне непонятно, почему человека, подозреваемого в покушении на министра внутренних дел, перевозят из одного ведомства в другое? Тем более – где подтверждающая все эти перемещения документация? Почему она не в порядке? Это тоже случайные трагические обстоятельства? Это больше попахивает иными делами. Во-первых, это не трагическое стечение обстоятельств, а самое настоящее преступление. А во-вторых, все указывает на то, что власти хотят прикрыть это преступление».

Иными словами, это не столько некорректное определение, сколько попытка принизить значение произошедшего и те угрозы, которые оно несет обществу, до некой трагической случайности, и таким образом девальвировать протест.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия