В Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса

Министерство юстиции России сегодня, 28 декабря, включило пять человек в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, гражданская активистка Дарья Апахончич, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также автор Радио Свобода и главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин.

По вступившему в действе в конце 2019 года закону «СМИ – иностранным агентом» могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр пять человек.

Ранее в список СМИ – «иностранных агентов» в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал «Настоящее Время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они (как и включенные в список физические лица) обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации в СМИ.

По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.

Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – «иностранных агентах» неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что «закон о СМИ – иностранных агентах» является «зеркальной реакцией» на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве «иностранного агента». Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.

Популярность Радио Свобода в России неуклонно растет. Сайты Русской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют около 12 миллионов посещений в месяц. Это исторически лучший результат Радио Свобода за все время существования интернета. Сообщества Радио Свобода в YouTube превышают миллион человек, в Facebook – 720 тысяч человек.

В конце декабря Госдума одобрила новый законопроект о физических лицах – «иностранных агентах» в третьем чтении. Отдельно был принят документ, который вводит уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы – в отношении физлиц-иноагентов), если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности.

Документ позволяет признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, если они занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование. Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Основанием для признания «иноагентом» могут послужить такие действия, как проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий, если они проводятся в интересах иностранных источников.