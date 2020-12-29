Бибилов уволил своего госсоветника Сослана Джусоева

Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента страны Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год на сумму в 741 миллиард долларов. За документ, в котором, кроме прочего, предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток-2", проголосовали 322 конгрессмена, 87 были против. Это первое подобное решение Конгресса за весь срок пребывания Трампа на посту президента. Об этом сообщает "Голос Америки".

23 декабря Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, объяснив это тем, что, с его точки зрения, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". При этом он назвал предложенный ему на подпись документ "подарком для России и Китая".

Трамп также возражал против переименования военных объектов в честь генералов-конфедератов; против ограничения возможности выводить американские войска из Германии, Южной Кореи и Афганистана.

Среди прочего Дональд Трамп настаивал на отмене раздела, который освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, публикуемый пользователями. Сторонники Трампа считают, что с помощью таких мер можно будет эффективнее бороться с пропагандой терроризма в интернете. В свою очередь, критики подобного предложения называют его нарушением свободы слова.

Проект оборонного бюджета США на 2021 год включает новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Кроме того, документ предполагает дальнейшие поставки вооружений Украине и санкции в отношении Турции за покупку российских ракетных комплексов С-400.

С 1960-х годов оборонный бюджет в США принимался каждый год, и глава государства никогда его не блокировал.

Теперь после того, как законодатели преодолели вето президента, законопроект направлен в Сенат. В случае принятия его двумя третями голосов он станет законом. Голосование может состояться уже в среду.