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Бибилов уволил своего госсоветника Сослана Джусоева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении госсоветника Сослана Джусоева от занимаемой должности.
В пресс-службе сообщили, что Бибилов провел совещание со своими советниками и помощниками, в ходе которого дал оценку их деятельности.
«По итогам совещания президент отметил крайне нерезультативную работу государственного советника Сослана Джусоева, чьей сферой деятельности определены вопросы экономического развития Республики Южная Осетия. Было отмечено, что Сослан Джусоев за время работы не предоставлял предложений, докладных записок или других документов в рамках своих обязанностей», – сказано в сообщении.
Отметим, что Сослан Джусоев был назначен госсоветником в 2012 году – югоосетинским лидером Леонидом Тибиловым.
Другие новости дня
В Хорватии в результате землетрясения много пострадавших
В Хорватии в результате землетрясение магнитудой 6,4 много пострадавших, сообщили местные экстренные службы.
По информации телеканала N1, эпицентр толчков находился в городе Петриня, в 50 километрах от столицы страны Загреба. Телеканал со ссылкой на представителя администрации города сообщил о гибели 12-летнего ребёнка. Но другие детали не приводятся. N1 показал кадры того, как спасатели извлекают из-под завалов местного жителя с ребёнком. Оба живы. На других кадрах - дом с обвалившейся крышей, передаёт Reuters.
О большом количестве пострадавших в Петрине, а также в соседнем городе Сисак сообщил глава службы срочной медицинской помощи Сисака Томислав Фабиянич. У пострадавших, по его словам, переломы, сотрясение мозга, некоторых пришлось оперировать.
Новостное агентство Словении STA передало, что в качестве меры предосторожности власти решили на время остановить единственную в стране атомную электростанцию, находящуюся в ста километрах от эпицентра толчков.
Землетрясение ощущалось в Загребе, где люди в панике выбегали на улицы. На некоторых из этих улиц - осколки черепицы с крыш, другой мусор. Также толчки почувствовали жители ряда районов в Боснии и Сербии.
Балканская служба Радио Свобода отмечает, что сильные толчки происходят в Хорватии второй день подряд. Повреждены здания в нескольких населённых пунктах.
Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2021 год
Парламент Грузии на пленарном заседании 82 голосами «за» утвердил государственный бюджет на 2021 год.
Согласно документу, общие доходы бюджетной системы будут снижены на 1.662 млрд лари по сравнению с показателем 2020 года и составят 16.758 млрд лари.
Объем ассигнований из государственного бюджета увеличится на 2.460 млрд лари по сравнению с утвержденным планом на 2020 год и составляет 18.384 млрд лари.
При этом расходы увеличатся на 221,9 млн лари и составят 12.778 млрд. Более 890 млн из этой суммы пойдет на финансирование мер, направленных против пандемии нового коронавируса (COVID-19) и преодоление кризиса, – пишет «Новости-Грузия».
В отличие от первоначальной версии проекта бюджета, в которой прогнозировался экономический рост на 5% в 2021 году, в окончательной версии проекта ожидаемый рост составит 4,3%.
По словам заместителя министра финансов Грузии Георгия Какауридзе, в последние годы в стране наблюдался высокий экономический рост, довольно позитивно было и начало 2020 года, однако пандемия оказала влияние на экономические показатели.
По его словам, также ожидается сокращение части инвестиций. Все это отразится на параметрах бюджета, включая дефицит бюджета. Какауридзе также пояснил, что высокий показатель дефицита бюджета сохранится за счет того, что государство планирует и дальше оказывать финансовую помощь гражданам и бизнесу.
Заместитель министра также коснулся темы внешнего долга – по его словам, правительству понадобится строгий план, чтобы снизить долг. Грузия почти приблизилась к запрещенному конституцией показателю, когда внешний долг составляет 60% ВВП, и в следующем году этот показатель вырастет до 60,1%.
- В обсуждении документа и в голосовании приняли участие только представители правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиция отказывается работать в парламенте, обвиняя власти в фабрикации результатов голосования 31 октября и требуя провести новые выборы.
Россию ждёт напряженный год с точки зрения международных разбирательств – Минюст РФ
Новый год будет насыщен разбирательствами в международных судах с участием РФ, только в январе ожидается три заседания, сообщил заместитель министра юстиции РФ, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин
«Уже ясно, что нам предстоит напряженный год с точки зрения международных разбирательств. Многие процессуальные события перенеслись с уходящего года, который прошел под знаком карантинных ограничений», – сказал Гальперин в интервью «Интерфаксу».
По его словам, «иностранные и международные суды снова набирают обороты».
«21 января ЕСПЧ обнародует постановление по межгосударственному делу – Грузия против России - в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. В сентябре 2021 года ЕСПЧ уже запланировал публичное заседание по жалобам Украины и Нидерландов против России в отношении событий, имевших место на востоке Украины в 2014 году», – отметил Гальперин.
Ранее в Минюсте Грузии заявили, что Страсбургский суд огласит решение по делу о войне 2008 года.
По данным грузинского ведомства, Тбилиси обвиняет Москву в нарушении восьми статей Европейской конвенции, имевших место в ходе Августовской войны и последующей оккупации Грузии. Грузинская сторона считает, что было нарушено право на жизнь (статья 2); запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3); Право на свободу и безопасность (статья 5); Право на защиту частной и семейной жизни (статья 8); Право на эффективное средство правовой защиты (статья 13); Защита собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола); Право на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола); Свобода передвижения (статья 2 Протокола № 4).
«С начала рассмотрения дела по существу - с 8 октября 2013 года до настоящего времени, были изучены большое количество широкомасштабных, комплексных документов/доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов было отобрано до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд. Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого Министерство юстиции Грузии также представило свои твердые позиции и доказательства», – говорилось в заявлении Минюста Грузии.
У главного эпидемиолога Грузии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у главного эпидемиолога страны, директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что Гамкрелидзе контактировал с инфицированным, после чего тестировался на коронавирус каждые 48 часов. Результат последнего теста оказался положительным.
Ранее коронавирусом был инфицирован главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе. Его выписали из больницы на 15-й день после инфицирования. При лечении Церцвадзе использовали антивирусный препарат ремдесивир.
- Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 224 155, выздоровевших – 208 951. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2443 человек.
Россия запретила въезд ряду граждан ФРГ в ответ на санкции ЕС
Россия запретила въезд на свою территорию руководящим сотрудникам силовых структур ФРГ.
В заявлении российского МИД, распространённом во вторник, говорится, что Москва расширила санкционный список граждан Германии в ответ на "деструктивные действия со стороны ЕС". В МИД подчеркнули, что "на протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей германского бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином". Эти действия, как считают в российском руководстве, предпринимались с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета санкций против Москвы.
Имён граждан ФРГ, которым запрещается въезд в Россию, в заявлении МИД не приводится
В октябре Евросоюз объявил о санкциях против руководителя российской военной разведки Игоря Костюкова и еще одного россиянина, офицера Дмитрия Бадина, а также против 85-го Главного центра специальной службы Генштаба, специализирующегося на криптографии, писала "Немецкая волна". Россиян обвинили в краже электронной переписки канцлера ФРГ Ангелы Меркель вследствие хакерской атаки на германский парламент пять лет назад.
В отношении попавших в санкционный список лиц вводятся визовые запреты, их имущество в ЕС подлежит замораживанию. Физическим и юридическим лицам в странах ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. В пресс-релизе Совета ЕС от 22 октября отмечалось, что всего под санкциями за кибератаки находятся уже 8 физических и четыре юридических лица.
В результате кибератаки на германский бундестан весной 2015 год IT-инфраструктура парламента была полностью парализована. Его пришлось отключить от Сети на несколько дней. Хакеры похитили значительный объем данных и, помимо почты Меркель, взломали электронную переписку целого ряда депутатов.
Французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет
Французский модельер Пьер Карден умер 29 декабря на 99 году жизни. Об этом его семья сообщила агентству Agence France-Presse.
Карден — один из создателей современного мира высокой моды. В 1960 году он первым показал публике коллекцию мужской одежды. Он одним из первых использовал стиль унисекс, и первым начал продавать дизайнерские вещи в массовых магазинах.
Модельер родился неподалёку от итальянского Тревизо, его родители переехали во Францию, когда ему было два года, сбежав от фашистского режима. Он начал создавать одежду уже в 14 лет, работал в доме моды Paquin, стал главным дизайнером в ателье Кристиана Диора.
В 1950 году основал свой дом, был известен инновационным и авангардным подходом к моде. Работал театральным художником, создавал костюмы для фильма Жана Кокто и для балерины Майи Плисецкой. Среди его протеже — модельеры Жан-Поль Готье и Андре Оливер.
- Карден во время Второй мировой войны был волонтёром Красного креста. Его состояние в 2018 году оценивалось в 800 миллионов долларов.
Жителям Тбилиси повысили тариф на воду
Вместе с повышением тарифа на электроэнергию, в Тбилиси с января 2021 года повысился и тариф на воду.
Как пишет «Новости-Грузия», для тех, кто пользуется счетчиком, разница в цене составляет 17 тетри, а для тех, у кого фиксированная оплата – 63 тетри. Такое решение приняла Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии.
Тариф за использование воды за 1 м3 увеличивается с 32.9 тетри до 50 тетри; фиксированный тариф увеличится с 3.89 лари до 4.51 лари (один доллар – 3.2716 лари).
Кроме того, подорожало и водоснабжение для компаний. Теперь они будут платить на 2.1 лари больше: 6.5 лари вместо 4.4 лари за каждый кубический метр воды.
При этом занимающаяся водоснабжением столицы компания «Georgian Water and Power» настаивала на еще большем увеличении тарифа, однако комиссия не учла часть представленных компанией расходов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня пообещал, что правительство покроет разницу между старым и новым тарифом на воду для социально необеспеченных граждан.
В Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии провели 76 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 18 новых случаев заболевания, сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Число заболевших в республике с середины сентября достигло 2280. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 еще 25 человек, всего выписано из медучреждений 1515 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются 765 человек», – сказала Гаглоева.
По информации главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра проходят лечение 87 пациентов с COVID-19.
- Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
- По информации югоосетинских властей, мобильный госпиталь Минобороны России «выполнил поставленные задачи по оказанию помощи местному населению» и направился в пункт постоянной дислокации.
Жителей Южной Осетии призвали не стрелять из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь
Выявление и пресечение фактов стрельбы из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь – главный вызов югоосетинских силовиков.
В МВД самопровозглашенной республики заявили, что сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в период новогодних праздников.
«Нарушителей будут наказывать жестко. За последние годы, благодаря усилиям силовых ведомств, удалось свести к минимуму применение огнестрельного оружия на различных мероприятиях. Во избежание несчастных случаев МВД еще раз обращается к жителям республики и напоминает, что граждане, открывшие стрельбу из огнестрельного оружия, будут привлечены к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, патрульно-постовыми нарядами будут осуществлены проверки транспортных средств «на предмет выявления и пресечения попыток несанкционированного провоза оружия», а водителей будут проверять на предмет выявления признаков состояния опьянения.
«Для поддержания общественного порядка регулярно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Антиобщественное поведение будет караться в соответствии с законодательством. Все прилагаемые усилия направлены на снижение уровня преступности в республике», – сказано в заявлении.
- Ранее жителей Южной Осетии попросили сообщать о деятельности иностранных спецслужб: «Любая информация будет восприниматься конфиденциально, с гарантией анонимности».
Давид Залкалиани: «Оккупация была и остается главным вызовом»
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, оккупация была и остается главным вызовом для страны, поскольку Россия продолжает незаконные действия в условиях пандемии. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Оккупация была нашим главным вызовом и останется им исходя из того, что в текущем году, несмотря на пандемию, Россия продолжала незаконные действия — протягивание колючей проволоки, «бордеризацию», незаконные задержания, до сих пор наш соотечественник (Заза) Гахеладзе находится в незаконном плену, также были задержаны несколько наших граждан, которых нам удалось вернуть в их семьи», – заявил Давид Залкалиани.
По словам министра, Грузия и в дальнейшем будет использовать максимум ресурсов для усиления давления международного сообщества на Российскую Федерацию.
«Как вы знаете, несмотря на пандемию, Российская Федерация активно участвовала в кампании по дезинформации, были точечные атаки на критически важные объекты инфраструктуры, такие как лаборатория Лугара. Мы сделали все возможное, чтобы во всех международных форматах сосредоточить внимание на вопросе оккупации грузинских территорий, где он обсуждается и будет обсуждаться в будущем», – заявил Давид Залкалиани.
Как пишет СОВА, министр перечислил ряд важных международных документов, принятых «в результате интенсивной работы внешнеполитического ведомства»:
- Резолюция Генассамблеи ООН по правам человека, отчет Комиссии по правам человека и отчет Генсека ООН о статусе вынужденно перемещенных из оккупированных регионов граждан;
- Увеличилось количество сторонников и соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского региона / Южной Осетии (Грузия)»;
- Отчеты 21 и 22 Генерального секретаря Совета Европы — «Конфликт в Грузии»;
- Решение Комитета заместителей министров Совета Европы;
- Совместные заявления Группы друзей Грузии ОБСЕ;
- Впервые было принято заявление т.н. «пятерки» ОБСЕ (бывших, нынешних и стран-председателей организации на ближайшие три года), которое, в отличие от нескольких последних лет, более полно освещает тему российско-грузинского конфликта.
Глава МИД отметил, что основными задачами на будущее остаются деоккупация территорий страны, предотвращение эскалации и процесса аннексии. По его словам, работа со стратегическими партнерами во всех форматах будет активной и в дальнейшем.
Кроме того, Залкалиани отметил, что прилагаются усилия для обеспечения доступа международных правозащитных организаций на оккупированные территории и неограниченного доступа к мониторингу Миссии наблюдателей Евросоюза.
Впервые в Грузии автором лучшего гола года стала женщина. ВИДЕО
Федерация футбола Грузии на ежегодной традиционной церемонии награждения (GFF AWARDS 2020) назвала автора лучшего гола сезона 2020 года.
Большинство голосов болельщиков заслужил гол нападающей клуба «Ланчхути» Хатии Чкония, забившей румынскому «Клюжу» в Лиге чемпионов УЕФА. Отметим, что грузинская женская футбольная команда в текущем году впервые вышла в плей-офф европейского турнира.
Чкония также получила награду федерации в номинации «лучший игрок женского футбола».
Лучшим футболистом Грузии же стал 19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он заявил Первому каналу Грузии, что планирует в скором времени покинуть российский чемпионат и перейти в европейский клуб.
«Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет - играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», – сказал он.
Журналистка Эка Хоперия назначена министром образования и культуры Абхазской автономной республики
Министром образования и культуры Абхазской автономной республики в изгнании назначена грузинская журналистка Эка Хоперия.
Она заявила грузинской службе «Радио Свобода», что получила предложение от главы правительства автономии Руслана Абашидзе.
«Думаю, что предпосылкой предложения был проект, который наш журнал начал вместе с правительством Абхазской автономной республики – «Я для Абхазии». Мы искали новые лица, писали о них. Вскоре от Руслана Абашидзе поступило предложение занять этот пост», - отметила она.
Хоперия говорит, что её родители из Абхазии, а родственники и сейчас там живут.
Известная грузинская телеведущая Эка Хоперия в течение последних лет издавала журнал «Сити». Медиапроектом сейчас будет руководить её сестра Тея.
В Грузии утвердили повышение тарифов на электроэнергию
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии утвердила повышение тарифов на электроэнергию для населения и коммерческого сектора. Решение вступит в силу с 1 января 2021 года. Через шесть месяцев комиссия вновь пересмотрит тарифы.
Потребительские тарифы для абонентов компании «Теласи» (Тбилиси):
- Первая ступень (потребление: менее 101 кВт-ч) — текущий тариф 14,544 тетри, новый тариф 18,041 тетри;
- Вторая ступень (потребление: 101-301 кВт-ч) — текущий тариф 18,556 тетри, новый тариф 22,053 тетри;
- Третяя ступень (более 301 кВт-ч) — текущий тариф 23, 040 тетри, новый тариф 26, 537 тетри.
Тарифы для абонентов «Энерго-Про Джорджия» (регионы Грузии):
- Первая ступень (потребление: менее 101 кВт-ч) — текущий тариф 14,237 тетри, новый тариф 17, 731 тетри;
- Вторая ступень (101-301 кВт-ч) — текущий тариф 18,213 тетри, новый тариф 21,707 тетри;
- Третяя ступень (более 301 кВт-ч) — текущий тариф 22,733 тетри, новый тариф 26,227 тетри.
Тариф значительно повышается и для коммерческого сектора.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что жители страны не ощутят повышения тарифов на электроэнергию.
Топ-менеджера «Интер РАО» приговорили к 15 годам по обвинению в шпионаже
Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии.
Гособвинитель просил назначить Цуркан 18 лет колонии — срок, близкий к максимальному.
Адвокаты и сама Цуркан, которая в начале 2020 года была ненадолго освобождена из-под стражи, утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и что оно может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья или с попыткой спецслужб отвести удар от "настоящего" шпиона.
Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего документа Минэнерго. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну.
В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году была завербована полковником молдавских спецслужб Александром Попеску и негласно сотрудничала со Службой информации и безопасности Молдавии. Цуркан якобы имела оперативный псевдоним "Карла" и весь этот период получала вознаграждение в крупном размере. При этом, как рассказал адвокат Иван Павлов, его сумму Следственное управление ФСБ не уточняло, сообщает РБК. Цуркан вины не признаёт.
В феврале она обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимое расследование её дела и дать ей возможность доказать свою невиновность. По её словам, секретное дело, закрываемое со всех сторон, лишает её этой возможности.
Россия и США пресекли поставки 330 кг кокаина из Южной Америки
ФСБ России и управление по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и страны Европы. В ходе совместной операции на территории России было изъято не менее 330 кг кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Первый этап операции прошёл в мае. Тогда в Санкт-Петербурге был задержан курьер с одним килограммом кокаина. После этого ФСБ и управление по борьбе с наркотиками Минюста США выяснили имена активных членов преступной группы, занимающейся контрабандой кокаина в Россию.
В июне в Москве в рамках той же операции было изъято 34 килограмма наркотика, а в ноябре в Московской области был обнаружен тайник как минимум с 295 килограммами кокаина.
Сумма дохода от незаконного сбыта наркотиков, по оценке ФСБ, могла составлять один миллиард рублей. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Против них возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.
Испания будет вести учёт отказавшихся от вакцинации от ковида
Власти Испании будут вести учёт жителей страны, отказавшихся от вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил в интервью каналу La Sexta.
По словам министра, список не будет публиковаться или передаваться работодателям, но будет доступен властям Евросоюза. Он заявил, что это нормальная практика — учитывать отказавшихся от медицинской помощи. Так власти будут знать, что в система здравоохранения не ошиблась, и гражданину была предложена вакцина, следует из слов министра.
Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Испании началась в декабре. В Евросоюзе одобрен только один препарат от болезни — вакцина Pfizer-BioNTech. В ближайшее время ожидается одобрение вакцины Moderna, позже — так называемой "оксфордской".
Весной Испания была одной из наиболее пострадавших стран от пандемии. По состоянию на конец декабря в ней заболели почти 1,9 миллиона человек, больше 50 тысяч умерли. Несмотря на это 28 процентов населения не хотят вакцинироваться, свидетельствуют данные опроса, проведённого в ноябре.
- В октябре авторитетный научный журнал Nature опубликовал исследование о готовности населения к вакцинации от коронавируса. Согласно результатам опроса, в случае если вакцина будет одобрена, безопасна и эффективна, её захотят принять 56 процентов жителей Польши, 58 Франции, 65 — Швеции, 75 — Соединённых Штатов. В России — чуть меньше 55 процентов населения.
- По состоянию на 29 декабря в мире почти 81,3 миллиона человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа, 1 миллион 775 тысяч умерли, свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Эта статистика опирается на официальную информацию разных стран, а значит, заведомо неполны и неточны.
Джо Байден заявил о препятствиях его переходной команде
Избранный президент США Джо Байден заявил о препятствиях, с которыми сталкивается его команда в отношениях с администрацией действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
В понедельник, менее чем за месяц до намеченной на 20 января инаугурации на пост, Байден сказал, что попытки собрать информацию, необходимую для процесса передачи власти, натыкаются на преграды со стороны ведущих чиновников министерства обороны и административно-бюджетного управления.
"Прямо сейчас, мы просто не можем получить всех сведений, которые нам нужны от уходящий администрации по ключевым вопросам безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - подчеркнул Джо Байден, выступая в городе Уилмингтон, в штате Делавэр, где он сейчас живёт. Политик-демократ сказал, в частности, что он хочет иметь чёткую картину о положении американских войск по всему миру, о планировании расходов оборонным и другими ведомствами.
Байден выступил после того, как он и избранный вице-президент Камала Харрис провели совещание с членами своей команды, в том числе, с номинантами на должности госсекретаря, министра обороны и советника по национальной безопасности. Как утверждает избранный президент, члены его будущей администрации пришли к выводу, что при Дональде Трампе важнейшие для жизни государства службы безопасности "понесли огромный ущерб".
Тем временем назначенный после выборов 3 ноября Трампом на пост главы Пентагона Крис Миллер в понедельник выпустил заявление, в котором настаивает, что его ведомство передало окружению Байдена даже больше документов, чем от министерства просили изначально. Миллер заверил, что сотрудники Пентагона продолжат действовать "прозрачно и коллегиально" для того, чтобы помочь переходу власти.
- В середине декабря американская коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах. Он получил 306 электоральных голосов – при необходимых для победы 270. У Трампа 232 голоса.
- Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение, утверждая, что демократы сфальсифицировали результаты выборов. Никаких весомых доказательств этому, однако, не предоставлено. Результаты выборов президента должен формально утвердить Конгресс на совместном заседании обеих палат 6 января.
В Абхазии ввели еще одно ограничение по майнингу криптовалют
Председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.
Согласно документу, до 1 июня 2021 года интернет-абонентам ограничат использование перечня доменных имён, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.
Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имён и указателей страниц интернет-сайтов.
Контроль за исполнением приказа возложен на департамент контроля и надзора в сфере связи Госкомсвязи.
Ранее директор «Черноморэнерго» приказал незамедлительно отключить все криптофермы в Абхазии. Деятельность по добыче криптовалют в Абхазии запретили до 1 июня 2021 года, ограничен ввоз майнинг-оборудования.
- В ноябре в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления криптоферм. После отключения некоторых объектов суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- 5 декабря на сухумской подстанции произошел пожар. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись в течение нескольких дней.
- В «Черноморэнерго» предупредили о возможном отключении перегруженных линий – в связи с возросшими нагрузками в электросетях. Цель – избежание аварийных ситуаций.
Гахария: жители Грузии не ощутят повышения тарифов на электроэнергию
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что жители страны не ощутят повышения тарифов на электроэнергию.
«У нас были обсуждения в команде, в правительстве и, конечно, с представителями парламента, и мы приняли единственно возможное и обоснованное решение на данный момент – граждане Грузии не почувствуют повышения тарифов на электроэнергию в течение 2021 года», – сказал Гахария на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
По его словам, правительство Грузии полностью просубсидирует разницу между текущим тарифом на электроэнергию и повышенным тарифом, который сегодня установит Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, для абонентов, потребляющих до 300 киловатт в месяц.
«Всего в Грузии 1,7 млн потребителей, из которых 1,6 млн потребляют менее 300 кВт ч электроэнергии», – заявил премьер-министр.
- Ранее энергораспределительная компания «Энерго-Про Джорджия», работающая в регионах Грузии, заявила о неизбежности значительного роста тарифа на электроэнергию.
Бибилов призвал извлечь уроки из событий в Карабахе, Сирии и других «горячих точках»
Южная Осетия не должна оставаться в стороне от происходящего во всем мире, необходимо проводить анализ происходящих событий в Нагорном Карабахе, в Сирии и других «горячих точках», заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Необходимо анализировать и понимать, что же нужно для того, чтобы наше Министерство обороны развивалось именно в наукоемких направлениях. Без этого мы не сможем двигаться вперед, без этого будет тяжело говорить об обороноспособности нашего государства», – сказал Бибилов на отчетном собрании югоосетинского оборонного ведомства.
Он призвал руководство Минобороны в дальнейшем наращивать сотрудничество с Россией.
«В плане обороноспособности Южной Осетии важнейшую роль играет взаимодействие с министерством обороны Российской Федерации. В первую очередь, это взаимодействие должно быть организовано для того, чтобы довести до тех людей, которые сегодня в Грузии никак не оставят свои боевые амбиции о том, что где-то будет развеваться флаг Грузии. Никакого возвращения к прошлому не будет. Республика Южная Осетия – независимое государство, которое готово обеспечить защиту своего населения вместе с подразделениями 4-й базы министерства обороны Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России», – отметил Бибилов.
Он подчеркнул, что Южная Осетия готова обеспечить защиту своего населения во взаимодействии с подразделениями 4-й базы Минобороны Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России и «отстаивать свою территориальную целостность, свое право на жизнь и свое стремление развиваться».
- Ранее Анатолий Бибилов заявил: «Куда входила Россия с миротворческой миссией, там всегда развитие: Южная Осетия, Абхазия, Сирия»
COVID-19 в Грузии: 2012 новых случаев, 25 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2443 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2012 новых случаев коронавируса (днём ранее – 538), выздоровели 2638.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 224 155, выздоровевших – 208 951.
За сутки был проведен 13 451 тест, из них PCR-тестов – 5138, экспресс-тестов на антиген – 8313.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Кабмин планировал снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений.
- Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна». Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
«Северный поток-2» в водах Германии достроен. Остаются воды Дании
В исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море завершены работы по укладке газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Об этом в понедельник сообщила РБК компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода.
Трубоукладочные работы возобновились в начале декабря спустя почти год после их остановки из-за угрозы американских санкций. В германских водах оставалось достроить всего 2,6 километров газопровода на глубине менее 30 метров - такие работы не подпадают под санкции. Работы вела баржа "Фортуна", сейчас она покинула место строительства.
Остаётся достроить более 100 километров газпровода в исключительной экономической зоне Дании. Там глубины будут превышать 30 метров. Когда будут вестись работы в датских водах и какое судно будет их вести - точно не известно. Датским морским управлением было опубликовано уведомление для мореплавателей, согласно которому работы будут вестись с середине января, участвовать в них, по данным РБК, будет то же российское судно "Фортуна", помогать ей будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.
Ранее в понедельник российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "находится в высокой степени готовности".
- Действующее законодательство США предусматривает введение санкций для компаний-владельцев судов, ведущих строительство "Северного потока-2" на глубинах более 30 метров. Конгресс недавно одобрил расширение санкций, в частности распространение ограничений на компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Этот законопроект пока не вступил в силу из-за вето президента Дональда Трампа. Вето не связано с санкциями - администрация Трампа выступает против строительства газопровода, утверждая, что оно приведёт к усилению зависимости Европы от российских энергоносителей, подорвёт безопасность ЕС и Украины. Такой же позиции придерживается и ряд стран ЕС, в то время как другие страны, включая Германию, называют газопровод исключительно экономическим проектом.
Лукашенко созвал Всебелорусское собрание на 11-12 февраля
Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о созыве 11-12 февраля в Минске VI Всебелорусского народного собрания. По данным государственного агентства БелТА, на его рассмотрение будут вынесены "основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления гражданско-политического развития страны".
Обычно Всебелорусское собрание созывается раз в пять лет. В его работе участвуют 2700 делегатов, выдвижение которых осуществляется местными советами, поддерживающими Лукашенко партиями и объединениями трудящихся. Первое его заседание было созвано уже при президентстве Лукашенко, в 1996 году. В конституции Беларуси этот орган не предусмотрен. Александр Лукашенко сравнивал его со съездами КПСС, которые также созывались раз в 5 лет, чтобы одобрить пятилетние планы и другие важнейшие документы.
После начала массовых протестов в Беларуси в августе нынешнего года Лукашенко начал говорить о необходимости конституционной реформы, в том числе о перераспределении полномочий между ветвями власти. В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом. После этого ряд комментаторов предположили, что Лукашенко может формально уйти из президентов, но остаться руководителем страны как глава Всебелорусского собрания.
Также Лукашенко говорил о том, что именно Всебелорусское собрание может принять решение о перераспределении властных полномочий. При этом, как отмечает "Голос Америки", ряд аналитиков отмечает, что он может использовать этот орган и для того, чтобы "спустить на тормозах" обещанную конституционную реформу.
- Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал принятый ранее Конгрессом "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", дающий президенту США дополнительные полномочия для введения санкций в связи с подавлением протестов в Беларуси. Документ, в частности, признаёт оппозиционный Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко "избранным лидером Беларуси", призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ, призывает освободить всех политических заключенных без всяких условий.
Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету
Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента страны Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год на сумму в 741 миллиард долларов. За документ, в котором, кроме прочего, предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток-2", проголосовали 322 конгрессмена, 87 были против. Это первое подобное решение Конгресса за весь срок пребывания Трампа на посту президента. Об этом сообщает "Голос Америки".
23 декабря Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, объяснив это тем, что, с его точки зрения, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". При этом он назвал предложенный ему на подпись документ "подарком для России и Китая".
Трамп также возражал против переименования военных объектов в честь генералов-конфедератов; против ограничения возможности выводить американские войска из Германии, Южной Кореи и Афганистана.
Среди прочего Дональд Трамп настаивал на отмене раздела, который освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, публикуемый пользователями. Сторонники Трампа считают, что с помощью таких мер можно будет эффективнее бороться с пропагандой терроризма в интернете. В свою очередь, критики подобного предложения называют его нарушением свободы слова.
Проект оборонного бюджета США на 2021 год включает новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Кроме того, документ предполагает дальнейшие поставки вооружений Украине и санкции в отношении Турции за покупку российских ракетных комплексов С-400.
С 1960-х годов оборонный бюджет в США принимался каждый год, и глава государства никогда его не блокировал.
Теперь после того, как законодатели преодолели вето президента, законопроект направлен в Сенат. В случае принятия его двумя третями голосов он станет законом. Голосование может состояться уже в среду.
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