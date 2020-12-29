Обзор грузинской прессы

В парламенте в первом чтении рассмотрели законопроект об амнистии. В него включены 44 статьи УК Грузии, однако их количество может быть увеличено, заявил сегодня председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. В этом варианте амнистия коснется 800 заключенных, 680 из них отбывают срок заключения по 260-й статье УК Грузии: незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, пишет информационное интернет-агентство Interpressnews:

«Была инициатива и большая просьба, чтобы амнистия коснулась и шестой части этой статьи (деяния, предусмотренные настоящей статьей, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, – на них амнистия не распространяется). Принимать решение в этом случае очень сложно. Я лично думаю, что можно пойти на определенные шаги в этом направлении, поскольку государство настолько сильно сейчас, что может позволить себе совершить такой акт гуманизма».

Тем временем, в МВД предлагают авторам проекта не распространять амнистию на отбывающих срок по некоторым статьям, касающимся наркопреступлений, но смягчить наказание. Статистика не отражает полной картины, признают в ведомстве, речь идет об очень большом количестве (отбывающих срок заключения), сказал глава юридического комитета ведомства Сандро Дарахвелидзе: «Стоит проявить осторожность в этом направлении», – заявил он.

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В Тбилиси прошла акция с требованием запретить строительство Намахванской и Онской ГЭС. Митингующие собрались возле здания городского суда, где сегодня должен был рассматриваться иск, поданный представителями местного населения, требующих аннулировать экологическое разрешение для строительства Онского каскада. Впрочем, слушание было отложено.

«Может произойти так, что рассмотрение иска в суде начнется во время тяжелого локдауна, и нам не дадут возможности еще раз обратиться к суду и государственным структурам с требованием не принимать незаконных решений», – цитирует одного из организаторов акции Варлама Голетиани информационное интернет-агентство netgazeti.

В акции приняли участие и представители движения «Молодые зеленые», один из них, Георгий Пцкиаладзе, в интервью телекомпании «Мтавари» заявил:

«Мы солидарны с населением Риони, которое вот уже 70 дней без сна и в холоде протестует против строительства ГЭС. Власти же на эту тему либо вовсе не говорят, либо показывают свое циничное отношение к теме».

Если власти не прислушаются к экологам, большая часть Западной Грузии может быть затоплена, утверждают митингующие.

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Грузинское вино «Саперави» вошло в пятерку лучших вин 2020 года по версии писателя Саймона Вульфа, считающегося одним из ведущих винных экспертов, пишет сайт телекомпании «Имеди». В своей статье, опубликованной на сайте themorningclaret.com, Вульф написал:

«Саперави наполнено характерностью и энергией. И, как и во всех хороших винах из кувшинов квеври, оно радует отсутствием вкуса от дуба (дубовых бочек) и чрезмерного окисления. Эти вина могут дать гораздо больше, если их выдержать еще несколько лет».

Помимо грузинского «Саперави» в пятерку лучших попали вина из Испании, Франции, Словакии и Италии, пишет телекомпания «Имеди».