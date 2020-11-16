Проект в Намахвани зарядился отрицательной энергией

Третью неделю продолжается акция противников строительства каскада Намахвани ГЭС недалеко от Кутаиси. По мнению экологов, объект не отвечает требованиям безопасности. Власть между тем уверяет, что речь идет об энергетическом проекте века.

Противники строительства каскада Намахванской ГЭС разбили палатки возле предполагаемого места начала работ, заявляя, что ни в коем случае не допустят возведения ГЭС, ради которой будет затоплено более 600 гектаров плодородных земель в ущелье.

Несколько раз дело доходило до силового противостояния – отряд полиции безуспешно пытался вытеснить с местности две сотни протестующих, перекрывших дорогу Кутаиси-Алпана с требованием ухода строительной компании.

У противников проекта своя аргументация: ГЭС полностью затопит долину Риони и поставит под угрозу судьбу 18 поселков. «Это плотина смерти» – так местные жители окрестили проект высотой 105 метров, – которую планируется построить в Цхалтубском муниципалитете, неподалеку от Кутаиси. По словам экологов, в случае повреждения дамбы Кутаиси через 19 минут накроет волна высотой 34 метра.

«Население Рионской долины и фактически весь Лечхуми будут вынуждены покинуть места проживания. Будут уничтожены уникальные виды виноградников, наши пасеки и пастбища придут в негодность. Правящая партия пришла к власти именно с обещаниями недопущения строительства плотины, где они?» – говорит один из участников акции.

В ответ власти мобилизовали к месту стихийного протеста усиленные наряды полиции. Накануне были разогнаны собравшиеся в селе Жонети.. Несколько десятков человек связали руки цепями, требуя встречи с представителями центральных властей.

Подготовительные работы начались в мае 2020 года и в настоящее время поочередно ведутся на четырех объектах. В проекте уже задействовано до 370 человек. Протест местного населения и экологов обострился после того, как место строительства 23 октября посетила министр экономики Натия Турнава. Тогда она совместно с руководством турецкой компании ENKA (ENKA şanşaat ve Sanayi A.Ş.) заявила о перспективах, которые откроет жителям региона строительство ГЭС.

«Проект Намахванской ГЭС – это энергетический проект века. Это очень важная крупная гидроэлектростанция с проектной мощностью 430 МВт; прямые иностранные инвестиции объемом 800 миллионов долларов осуществила турецкая компания ENKA. Но самое главное, это очень большой вклад в энергетическую безопасность Грузии, потому что после завершения строительства почти 12 процентов нашего потребления будет обеспечиваться нашей собственной генерацией. Что еще более важно, этот проект приносит местному населению большую занятость и процветание. На пике строительства будут трудоустроены до 1600 граждан Грузии. Кроме того, помимо энергетической безопасности и крупных инвестиций, важно, чтобы инвестор участвовал в различных социальных проектах, и это один из хороших примеров сотрудничества», – заявила Натия Турнава.

По словам экологов, исходя из масштабности проекта, его потенциальное воздействие на местную социальную и природную среду может оказаться критическим. Согласно подготовленному компанией отчету «Об оценке воздействия на окружающую среду», реализация одного только проекта Нижний Намахвани будет связана с потерей значительного количества пахотной земли. Также упоминается, что возведение плотины потребует выселения 100 семей и косвенно затронет интересы еще большего числа местных жителей. Кроме того, проект сопровождается серьезными сейсмическими рисками. По мнению экспертов, каскад плотин Намахвани и Твиши не выдержит землетрясения силой 5 баллов, тогда как неподалеку, в Раче, в 1991 году произошло землетрясение силой 7 баллов.

В связи с серьезным обострением ситуации три профильных НПО (Центр образования и мониторинга в области прав человека (EMC); Зеленая альтернатива, Ассоциация молодых юристов Грузии) выступили с совместным заявлением, в котором говорится:

«Мы призываем правительство Грузии прекратить репрессии против мирных протестующих и немедленно начать постоянный и реальный диалог с населением, широкой общественностью и специалистами. Обеспечить остановку строительных работ на Намахванской ГЭС до проведения соответствующих консультаций с общественностью и, в частности, с местным населением, а также до предоставления компанией ENKA основной документации и исследования потенциального воздействия ГЭС на окружающую среду».

Напомним, строительство гидроузлов не раз приводило к конфликтам между местным населением и инвесторами: самый серьезный инцидент произошел 21 апреля прошлого года, когда в результате столкновений между жителями Панкисского ущелья и спецназом ранения получили 27 человек. А совсем недавно, в мае этого года, население региона Рача активно выступило против реализации проекта Онского гидрокаскада общей мощностью 206 мегаватт. В результате обе стройки были временно заморожены. Ранее после акций протеста было заморожено строительство масштабной плотины Худони ГЭС, в реализацию которой корейские инвесторы намеревались вложить более миллиарда лари.