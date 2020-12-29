Новый год высокого напряжения

С Нового года в Грузии дорожает электроэнергия. Сильнее всех это почувствуют юридические лица – для них тарифы вырастут на 70%. Что касается граждан, то наиболее экономным из них правительство пообещало субсидии.

Сегодня истек срок действия трехлетних потребительских тарифов, установленных в 2017 году. Согласно законодательству, Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) должна была утвердить новые тарифы на очередной трехлетний цикл, но вопреки правилам, новые тарифы установлены сроком на 6 месяцев, а долгосрочные тарифы на электроэнергию будут рассчитаны к июлю.

Тариф для населения всей Грузии за 1 кВт увеличится в среднем на 3,5 тетри (с учетом НДС). Жители Тбилиси, потребляющих менее 101 кВт/, будут платить 18,04 тетри, потребление от 101-301 кВт/ обойдется в 22,05 тетри, для тех, кто использует свыше 301 кВт/ч – 26,5 тетри. По схожей схеме рассчитан тариф для жителей остальной Грузии.

Однако наиболее чувствительное повышение сделано для коммерческого сектора – в среднем на 12 тетри. При этом, как рассказал глава комиссии Давид Нармания, распределительные компании требовали еще более существенного повышения и остались недовольны решением регулятора:

«Последние два года были сложными для гидроэнергетики, и дешевая электроэнергия, вырабатываемая электростанциями, была полностью исчерпана. Были и другие факторы давления на тарифы, в частности, обменный курс лари. За последние 6 месяцев мы подробно изучили тарифные заявки, поступающие от компаний. В целом, мы не учли инвестиционных заявок на 30 миллионов лари, в связи с тем, что они не были должным образом задокументированы в соответствии с нашими правилами аудита».

В свою очередь, власти обещают компенсировать разницу в 3,5 тетри для экономных граждан. Не дожидаясь решения комиссии, премьер-министр Георгий Гахария пообещал субсидии: «Мы приняли взвешенное решение – жители Грузии не почувствуют изменение тарифа на протяжении следующего года. Мы просубсидируем разницу для 95% населения, всего в Грузии 1,7 млн потребителей, из которых 1,6 млн потребляют менее 300 кВт ч электроэнергии».

Согласно информации Минфина, 105 миллионов лари, необходимых для субсидирования возросших счетов за коммунальные услуги, будут мобилизованы за счет средств, урезанных из других программ. Впрочем, в ведомстве не уточнили, из каких именно.

Кроме того, правительство приняло решение просубсидировать на этот же период 50% разницы для местных фирм, занятых в производстве первичной переработки продуктов питания, пообещал премьер.

В оппозиции считают, что повышение тарифов стало логичным результатом безответственной экономической политики «Грузинской мечты». Говорит Георгий Ботковели, член политсовета «Нацдвижения»:

«Это хроника той власти, которая взобралась на олимп с популистскими обещаниями сокращения тарифов вдвое. Постыдны заявления премьера, который делает вид, будто рост цен не является логическим продолжением их экономической политики, а ставит повышение в заслугу регулирующей комиссии. Теперь, когда грянул кризис, за бездействие властей расплачиваются граждане, которым после потери рабочих мест дополнительным сюрпризом подали рост тарифов».

Мурман Маргвелашвили, директор World Experience for Georgia, считает, что повышение тарифа было неизбежным. «По исследованиям нашей организации, за последние 10 лет тарифы на электроэнергию отставали от среднего индекса цен приблизительно на 20%. Поэтому рост тарифов естественен: у распределительных компаний скопились долги за осуществленные инвестиции в инфраструктуру, в то время как на фоне пандемии резко снизилось потребление электроэнергии. И, наконец, серьезное снижение курса лари заставляло бы компании работать в убыток, не прими комиссия этого решения», – сказал Маргвелашвили.

Кроме электроэнергии, произошло повышение тарифов на коммунальные услуги и водоснабжение для жителей Тбилиси, Мцхеты и Рустави, в среднем приблизительно на 20%.