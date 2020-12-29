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Экономика

«Грузинская мечта» приняла непредсказуемый бюджет

Министр финансов Иване Мачавариани

Парламент Грузии утвердил бюджет страны на 2021 год. Как называет его правительство, антикризисный. Запланированный внешний долг превышает предусмотренное законом ограничение – 60% от ВВП. Но оппозиция видит проблему не только в этом.

С отчета о тяжелых финансово-экономических потерях начал представление бюджета в парламенте министр финансов Иване Мачавариани. Пандемия стоила грузинскому туризму в этом году более трех миллиардов долларов США. Прямых инвестиций Грузия недосчиталась 400 тысяч долларов США. Из-за ухудшения торгового баланса вырос бюджетный дефицит, который в 2021 году составит 8,5%. Впрочем, у министра финансов были и хорошие новости:

«Несмотря на трудности, мы в этом году сохранили кредитный рейтинг. К примеру, агентство Fitch отметило разумную фискальную политику и умение отвечать на макроэкономические вызовы. С помощью парламента мы приняли правило ежегодного увеличения пенсий минимум по 20 лари. В 2020-21 годах для помощи гражданам выделено больше одного миллиарда 200 миллионов лари».

Доходы бюджета составят почти 17 миллиардов лари. Объем ассигнований – более 18 миллиардов лари. Экономический рост заложен в пределах 4,3-5,5%.

Значительная часть бюджета – более пяти миллиардов – пойдет на здравоохранение, социальную помощь населению, на приобретение вакцин против коронавируса. И, конечно же, на важные инфраструктурные проекты.

Иване Мачавариани, несмотря на отсутствие оппозиции, все-таки решил ответить и на ее претензии. Она критикует власть за то, что в новом бюджете на 60 миллионов лари увеличивается зарплатный фонд бюджетных организаций, добавляются штатные единицы.

«Часто оппоненты нам говорят, что вы, чиновники, тепло устроились, у вас хорошие зарплаты – нет, нет очень низкие зарплаты», – заверил министр финансов.

Депутаты «Грузинской мечты» особенно были встревожены ростом внешнего долга – более 33 миллиардов, что составляет 60,8% от ВВП и превышает оговоренные законом 60%.

Депутат Рима Беридзе поинтересовалась:

«Сколько времени нам понадобится для того, чтобы долг вернулся к показателю 2019 года, в пределах 40-50%».

Министр Иване Мачавариани был честен и неутешителен:

«Без неординарных, резких, болезненных шагов мы не выкарабкаемся. Завершение пандемии ожидается в 2021 году. В последующие три-четыре года в мире, и у наших торговых партнеров, быстрый экономический подъем маловероятен. Поэтому в последующие годы наши главные вызовы – сокращение долга правительства. Из-за пандемии этот долг по отношению к ВВП превышает уровень 60%. Сокращение бюджетного дефицита – единственный путь для управления долгом».

Но к радикальным мерам, по словам министра финансов, нужно приступить с 2022 года.

Министр был очень доволен общением с депутатами «Грузинской мечты». Даже назвал дискуссию «высококвалифицированной, которой позавидуют даже многие европейские страны».

Видимо, в подтверждение этого представители власти оперативно учли предложение лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе выделить 105 миллионов лари для субсидирования населения в связи с повышением тарифов на электроэнергию и воду.

Крылатой фразой стало предложение, точнее, пожелание одного из депутатов «Мечты» Бежана Цакадзе: «Надеюсь, господь поможет, и у нас скоро откроется туризм».

Ненормальной считает сложившуюся ситуацию один из лидеров оппозиционного «Нацдвижения» Роман Гоциридзе. Только он в этом он винит власть, которая несправедливо провела парламентские выборы, а теперь продолжает утверждать бюджет и другие документы, которые только поощряют коррупцию:

«Бюджет 2021 года должен быть чрезвычайным, а они практически скопировали документ прошлых лет. Только не внесли так называемые представительские траты и средства на командировки. И это понятно – пандемия, некуда уехать, некому приехать. Все остальное учтено – и ремонт кабинетов чиновников, приобретение автомобилей, мягкой мебели, других предметов роскоши. И это вместо того, чтобы затянуть пояса, а высвобожденные средства направить на нужды пострадавшего населения, на их здоровье, на помощь бизнесу. Правительство берет долг 5,5 миллиардов лари и большая часть этого долга пойдет на такие траты, которые, возможно, допустимы были бы в ординарной ситуации, но не в такой, как нынешняя».

Оппозиционерам от лица «Грузинской мечты» ответил депутат Дмитрий Хундадзе:

«Желания не могут превзойти возможности. С учетом этого считаю, что бюджет максимально реалистичен. Хотя на фоне пандемии предусмотреть все детали невозможно, но этот бюджет максимально страхует управление этими процессами».

Скорее войти в парламент и начать исполнять свою работу посоветовал бойкотирующей оппозиции сегодня и премьер-министр Георгий Гахария:

«Я бы не назвал это кризисом. Парламент функционирует, правительство – функционирует. Никто не будет помнить, кто вошел в парламент, а кто нет. Все будут помнить одно – как страна справится с эпидемией, и как она справится с экономическим кризисом».

Премьер-министр считает, что его кабинет эффективно справляется с задачей.

Особых замечаний по поводу бюджета будущего года нет у доктора экономических наук, директора Центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Вахтанга Чарая:

«У меня пока нет претензий к первичному варианту бюджета, потому что в 2021 году очень много будет непредсказуемых вещей. Когда закончится пандемия коронавируса, поможет вакцинация или нет, как заработает глобальная экономика – все это повлияет на наш бюджет. Пока высокий внешний долг тоже не вызывает у меня тревогу. Но главное, чтобы власть смогла скорректировать эти данные в течение года. Если это продлится долго, то тогда это негативно отразится на международной репутации страны – и это может стоить очень дорого финансово и морально».

Вахтанг Чарая уверен, что принятый сегодня парламентом бюджет в течение будущего года еще много раз претерпит изменения.

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